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OpenAI nutzt seine eigenen KI-Modelle inzwischen nicht mehr nur zur Softwareentwicklung, sondern auch zur Optimierung komplexer Halbleiterschaltungen. In einer aktuellen Veröffentlichung beschreibt das Unternehmen, wie sich damit die Chipfläche einzelner Recheneinheiten seines eigenen KI-Beschleunigers Jalapeño reduzieren ließ. Auch AMD setzt auf entsprechende Verfahren und konnte bei Schaltungsblöcken einer kommenden High-End-GPU Verbesserungen von bis zu 14 % erzielen. Die Ergebnisse zeigen, welches Potenzial KI-Modelle bei der Entwicklung neuer Prozessoren und Beschleuniger haben könnten.

Jalapeño: Kleinere Recheneinheiten durch KI-Optimierungen

Bereits Anfang 2025 begann OpenAI damit, GPT-4o in die Entwicklung seines ersten eigenen KI-Beschleunigers Jalapeño einzubinden. Der zusammen mit Broadcom entwickelte Chip ist speziell für die Inferenz großer Sprachmodelle ausgelegt. Der Schwerpunkt liegt auf einer möglichst effizienten Verarbeitung von KI-Anfragen, geringer Antwortlatenz und einem hohen Durchsatz pro Watt.

Die nun vorgestellten Optimierungen betreffen insbesondere die arithmetischen Einheiten von Jalapeño. In der Vektoreinheit identifizierten die Modelle Verbesserungsmöglichkeiten bei Gleitkomma-Addierern und -Multiplizierern, Konvertierungsschaltungen und der Reduktionslogik. Durch alternative Implementierungen, eine veränderte Pipeline-Struktur und die gemeinsame Nutzung von Hardware-Ressourcen konnte die benötigte Schaltungsfläche reduziert werden.

In der Matrixeinheit wurde unter anderem ein Multiplizierer überarbeitet, der nach der Logiksynthese rund 15 % weniger Standardzellfläche benötigte und dessen Latenz von zwei auf einen Taktzyklus sank. Auch bei einem Addierer ließ sich die Fläche um etwa 15 % reduzieren. Insgesamt erreichte OpenAI eine Verringerung der Standardzellfläche um 13 % in der Vektoreinheit und 10 % in der Matrixeinheit. Die Verbesserungen konnten am gefertigten Chip bestätigt werden. Die Einsparungen beziehen sich allerdings auf einzelne Logikblöcke und nicht auf die gesamte Chipfläche.

AMD erreicht bis zu 14 % bessere PPA-Werte

Auch AMD nutzt die Modelle von OpenAI zur Optimierung bereits weitgehend ausgereizter Schaltungsentwürfe. Bei einzelnen Funktionsblöcken einer kommenden Flaggschiff-GPU wurden Verbesserungen von bis zu 14 % bei den sogenannten PPA-Eigenschaften (Power, Performance, Area) erzielt. Diese beschreiben das Verhältnis zwischen Leistungsaufnahme, Geschwindigkeit und benötigter Chipfläche. Die Ergebnisse sind daher nicht mit einer entsprechend höheren Rechenleistung der gesamten GPU gleichzusetzen.

Technisch erfolgt die Optimierung durch gezielte Änderungen am SystemVerilog-Code auf Register-Transfer-Ebene (RTL). Die KI-Modelle analysieren vorhandene Schaltungsbeschreibungen und verändern deren Implementierung, ohne die vorgesehene Funktion zu verändern. Anschließend werden die Anpassungen mithilfe von EDA-Werkzeugen von Synopsys hinsichtlich ihrer funktionalen Korrektheit, Fläche und Timing-Eigenschaften überprüft.

Innerhalb von weniger als fünf Monaten erzielte OpenAI dabei nach eigenen Angaben Verbesserungen, die etwa einem Jahr zusätzlicher Entwicklungsarbeit entsprechen sollen. AMD hat einige der optimierten Schaltungen bereits in einen zur Fertigung übergebenen Entwurf übernommen. Auch bei Funktionsblöcken einer kommenden Flaggschiff-CPU wurden PPA-Verbesserungen im einstelligen Prozentbereich erreicht. Konkrete Angaben zu den betroffenen GPU- und CPU-Generationen fehlen allerdings.

KI soll künftig vollständige Prozessoren entwickeln

Neben diesen Optimierungen untersucht OpenAI auch die Entwicklung vollständiger Prozessorarchitekturen. Anhand der quelloffenen 32-Bit-RISC-V-Kerne PicoRV32 und Ibex konnten die Modelle bestehende RTL-Beschreibungen hinsichtlich ihrer Leistung optimieren oder neue Implementierungen auf Basis schriftlicher Spezifikationen erstellen. Teilweise erzielten vollständige Neuentwürfe bessere Ergebnisse als die Optimierung vorhandener Architekturen. Allerdings waren diese Designs nicht immer funktional vollständig und wurden noch nicht umfassend physikalisch verifiziert.

Gemeinsam mit Synopsys arbeitet OpenAI deshalb an einem spezialisierten Modell namens GPT-Synopsys, das künftig enger in professionelle EDA-Werkzeuge integriert werden soll. Langfristig sollen KI-Agenten vollständige Entwicklungsabläufe übernehmen und Schaltungen eigenständig entwerfen, synthetisieren, überprüfen und optimieren. Ziel ist es, Entwicklungszeiten zu verkürzen und deutlich mehr Designvarianten untersuchen zu können. Die Erfahrungen mit Jalapeño und AMD zeigen bereits das Potenzial dieser Verfahren. Wie zuverlässig sie sich auf die Entwicklung vollständiger und komplexer Chiparchitekturen übertragen lassen, bleibt jedoch abzuwarten.