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Die nächste Generation der Ryzen-Desktop-Prozessoren mit Zen-6-Architektur könnte später auf den Markt kommen als bisher erwartet. Wie VideoCardz unter Berufung auf den bekannten Leaker zhangzhonghao im chinesischen Chiphell-Forum berichtet, soll AMD die unter dem Codenamen Olympic Ridge entwickelten Prozessoren auf TSMCs N2X-Fertigungsverfahren umgestellt haben. Dies soll sich auf den Zeitplan auswirken und einen Marktstart erst nach der Computex 2027 ermöglichen. Die Messe findet vom 1. bis 4. Juni 2027 in Taipeh statt. Demnach wäre eine Veröffentlichung frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2027 zu erwarten. Eine offizielle Bestätigung seitens AMD gibt es allerdings nicht.

Neben dem Wechsel des Fertigungsverfahrens soll AMD auch Änderungen am Chipsatzdesign vorgenommen haben, die eine kompaktere Umsetzung ermöglichen könnten. Konkrete technische Details dazu liegen jedoch nicht vor. Als weiteren Grund für den späteren Marktstart nennt die Quelle die weiterhin hohe Nachfrage nach KI-Beschleunigern und Serverprozessoren, die offenbar Auswirkungen auf die Priorisierung der Fertigungskapazitäten hat. Da AMD bislang keinen offiziellen Termin für Olympic Ridge genannt hat, lässt sich allerdings nicht von einer bestätigten Verschiebung sprechen.

TSMC N2X soll höhere Taktraten ermöglichen

Interessant ist vor allem der angebliche Wechsel auf TSMCs N2X-Fertigung. Während die bereits vorgestellten EPYC-9006-Prozessoren alias Venice mit ihren Zen-6-Kernen im regulären N2-Prozess gefertigt werden, soll AMD für die Desktop-Modelle auf die speziell für hohe Taktraten optimierte Variante N2X setzen. TSMC kombiniert dabei besonders leistungsfähige Standardzellen mit schnelleren Transistoren, die gezielt in zeitkritischen Signalpfaden eingesetzt werden. Beide Maßnahmen sollen jeweils rund 5 % zur höheren Geschwindigkeit beitragen, sodass sich gegenüber N2P insgesamt ein Potenzial von etwa 10 % ergibt. Daraus lässt sich allerdings kein entsprechender Leistungszuwachs für fertige Prozessoren ableiten.

Auch der Zeitplan von TSMC passt grundsätzlich zu den aktuellen Gerüchten. Die reguläre N2-Fertigung läuft bereits seit dem vierten Quartal 2025, während N2P laut ursprünglicher Planung in der zweiten Jahreshälfte 2026 folgen soll. N2X ist hingegen erst für die Serienfertigung im Jahr 2027 vorgesehen. Der ursprünglich für 2026 geplante Produktionsstart wurde bereits auf der TSMC-Roadmap von 2025 verschoben. Auch die aktuelle Roadmap sieht weiterhin das Jahr 2027 vor. N2X befindet sich somit noch nicht in der regulären Serienfertigung, weshalb ein späterer Marktstart entsprechender Ryzen-Prozessoren durchaus plausibel erscheint. Ob AMD tatsächlich auf diesen Prozess setzt und dies den Zeitplan beeinflusst, bleibt jedoch offen.

Erst vor wenigen Tagen hatte AMD mit einem Teaser zur CES 2027 für Spekulationen über eine baldige Vorstellung der ersten Zen-6-Prozessoren für Endkunden gesorgt. Das gezeigte Motiv lässt sich als aufgeklapptes Notebook interpretieren und könnte damit vor allem auf die kommenden Mobilprozessoren der Medusa-Point-Familie hindeuten. Auch der Leaker Kepler erwartet laut VideoCardz zur CES keine Vorstellung von Olympic Ridge, sondern eine Konzentration auf die Notebook-Modelle. AMD selbst hat bislang keine konkreten Produkte angekündigt. Die Veranstaltung ist für den 5. Januar 2027 vorgesehen.

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Welche technischen Neuerungen Zen 6 im Desktop bringen könnte, lässt sich bereits teilweise aus den Details zu EPYC 9006 alias Venice ableiten. AMD erhöht die Anzahl der Kerne pro CCD von acht auf zwölf und vergrößert den L3-Cache von 32 auf 48 MB. Für die kommenden Ryzen-Prozessoren wären damit Konfigurationen mit bis zu 24 Kernen bei zwei CCDs denkbar. Bei möglichen X3D-Modellen könnte der zusätzliche 3D V-Cache auf 96 MB pro CCD anwachsen, sodass insgesamt 144 MB L3-Cache pro CCD zur Verfügung stünden. Zudem sind durch den neuen Fertigungsprozess höhere Taktraten zu erwarten. Ein Wechsel auf N2X könnte dieses Potenzial nochmals erweitern.

Auch Olympic Ridge soll weiterhin den Sockel AM5 verwenden. Für bestehende AM5-Systeme könnte Zen 6 somit eine weitere Aufrüstmöglichkeit bieten. Wann AMD die neuen Desktop-Prozessoren tatsächlich vorstellen und auf den Markt bringen wird, bleibt abzuwarten. Die CES dürfte zunächst den Notebook-Prozessoren vorbehalten sein, während die Computex im Juni zumindest für eine erste Präsentation von Olympic Ridge infrage käme. Der eigentliche Marktstart könnte laut den aktuellen Gerüchten erst danach erfolgen.