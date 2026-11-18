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Vor einigen Wochen stellte AMD weitere Details zur EPYC-9006-Serie alias Venice mit Zen-6-Architektur vor, was wir zum Anlass genommen haben, erste Rückschlüsse auf die Endkunden-Lösungen bei den Ryzen-Prozessoren zu ziehen. Per Social Media hat AMD nun einen Teaser veröffentlicht, der auf eine nicht näher beschriebene Ankündigung zu CES Anfang 2027 in Las Vegas hindeutet. In den vergangenen Jahren nutzte AMD die CES meist, um neue Notebook-Prozessoren vorzustellen, die dann im Verlaufe des ersten Halbjahres auf den Markt kamen. Bisher war es aber meist so, dass die jeweilige Zen-Architektur in Form der Desktop-Prozessoren bereits auf dem Markt war - dies könnte im kommenden Jahr anders gestaltet werden.

Der Teaser von AMD äußert sich aber nicht zu einem konkreten Produkt. Zu sehen gibt es ein aufgestelltes Dreieck, was einige als aufgeklapptes Notebook interpretiert haben.

Zur CES 2027 dürfte AMD erstmals seine neue Ryzen-Generation auf Basis der Zen-6-Architektur für Endkunden vorstellen. Im Mittelpunkt könnten dabei die Notebook-Prozessoren der Medusa-Point-Familie stehen, die unter den Bezeichnungen Medusa1 und Medusa2 bereits in AMDs technischen Unterlagen aufgetaucht sind. Erste Benchmark-Einträge deuten auf unterschiedliche Konfigurationen mit sechs, acht und zehn CPU-Kernen hin, wobei neben Zen 6 und Zen 6c möglicherweise zusätzliche, besonders sparsame Low-Power-Kerne zum Einsatz kommen.

Darüber hinaus wäre auch eine erste Vorstellung der Desktop-Prozessoren mit dem Codenamen Olympic Ridge denkbar, die ebenfalls auf Zen 6 basieren und weiterhin den Sockel AM5 nutzen sollen. Gerüchten zufolge sind hier Modelle mit bis zu 24 CPU-Kernen vorgesehen. Einen konkreten Hinweis auf die Desktop-Modelle liefert der Teaser allerdings nicht.

Offizielle Details dürfte AMD am 5. Januar 2027 um 10 Uhr Ortszeit in Las Vegas bekanntgeben. In Deutschland beginnt die Veranstaltung am selben Tag um 19 Uhr.