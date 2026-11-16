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Zur Supercomputing 2026 (SC26) hat Intel neue technische Details zur kommenden Xeon-Generation Diamond Rapids und zur GPU D270 veröffentlicht. Während die Serverprozessoren eine deutlich höhere Kerndichte, Speicherbandbreite und größere Caches bieten sollen, positioniert Intel die GPU D270 als Beschleuniger, der primär für KI-Inferenz entwickelt wurde, aber auch klassische HPC-Anwendungen unterstützen soll. Erstmals nennt Intel konkrete Ausstattungsmerkmale und veröffentlicht eigene Benchmarks, darunter Vergleiche mit NVIDIAs RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition.

Diamond Rapids: Bis zu 256 Kerne und 1,28 GB Last-Level-Cache

Mit Diamond Rapids plant Intel den nächsten größeren Entwicklungsschritt bei seinen Xeon-Prozessoren. Erste Details dazu präsentierte Intel auf der Hot-Chips-Konferenz im Sommer. Die neue Generation soll auf bis zu 256 Performance-Kerne skalieren und gegenüber den bisherigen Xeon-Prozessoren insbesondere die Rechendichte und Speicherbandbreite steigern. Intel spricht von einem vereinheitlichten Speicher-Fabric, das eine Bandbreite von bis zu 1,6 TB/s erreichen soll. Damit zieht Intel hier mit AMDs EPYC-9006-Serie gleich. Hinzu kommt ein Last-Level-Cache mit einer Kapazität von bis zu 1,28 GB, durch den größere Datenmengen möglichst nahe an den Rechenkernen vorgehalten werden können. Damit will Intel vorwiegend Anwendungen aus dem Bereich der wissenschaftlichen Simulation und Modellierung beschleunigen.

Aufseiten der Befehlssatzerweiterungen nennt Intel erstmals explizit die Unterstützung von AVX10.2 sowie eine verbesserte Implementierung der Advanced Matrix Extensions (AMX). Hinzu kommen die Advanced Performance Extensions (APX), die unter anderem durch zusätzliche Register und erweiterte Instruktionen die Ausführung bestimmter Rechenoperationen effizienter gestalten sollen. Mit der Kombination aus breiten Vektoreinheiten und integrierter Matrixbeschleunigung will Intel sowohl klassische HPC-Anwendungen als auch KI-Workloads adressieren. Konkrete Angaben zur Leistungsaufnahme oder zur tatsächlichen Rechenleistung von Diamond Rapids macht Intel in der Ankündigung allerdings nicht.

Intel GPU D270: 160 GB LPDDR5X und bis zu 480 GB bei Partnerkarten

Mit der GPU D270, die bisher unter dem Codenamen Crescent Island bekannt war, stellt Intel einen auf KI-Inferenz ausgelegten Beschleuniger vor, der gleichzeitig Funktionen für wissenschaftliche Berechnungen bietet. Auch zu Crescent Island gab es auf der Hot-Chips-Konferenz weitere Details. Die GPU basiert auf der Xe3P-Architektur und verfügt über 32 Xe-Kerne sowie insgesamt 256 Xe Matrix Extensions (XMX). Unterstützt werden zahlreiche Datenformate, darunter FP4, MXFP4 und FP64. Letzteres wird über die Vektoreinheiten mit voller FP64-Rechenrate unterstützt. Intel nennt 64 FP64-Fused-Multiply-Add-Operationen pro Xe-Kern, macht allerdings keine Angaben zu den Taktraten oder der theoretischen Rechenleistung in TFLOPS.

Eine Besonderheit der GPU D270 ist die vergleichsweise hohe Speicherkapazität. Die von Intel angebotene Karte besitzt 160 GB LPDDR5X-Speicher mit einer Bandbreite von 1,5 TB/s. Partner sollen darüber hinaus eigene Konfigurationen mit bis zu 480 GB Speicher anbieten können. Im Gegensatz zu den auf HBM basierenden High-End-Beschleunigern setzt Intel damit auf LPDDR5X, um eine hohe Speicherkapazität mit einer konventionellen Serverintegration zu kombinieren. Die Leistungsaufnahme der luftgekühlten PCIe-Karte wird mit 350 W angegeben.

Obwohl die GPU D270 primär für KI-Inferenz entwickelt wurde, soll sie durch ihre FP64-Unterstützung auch für ausgewählte HPC-Anwendungen interessant sein. Intel nennt hierzu erste Benchmarks aus dem Finanzsektor, bei denen Berechnungen nach Binomial- und Black-Scholes-Modellen sowie europäische und amerikanische Monte-Carlo-Simulationen zum Einsatz kommen. Je nach Anwendung erreicht die GPU D270 laut Intel einen 1,92- bis 5,9-fach höheren Durchsatz gegenüber der NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition. Für die eigene GPU verwendete Intel eine Implementierung auf Basis von SYCL und MKL, während für die NVIDIA-Karte jeweils das bessere Ergebnis aus CUDA, bzw. SYCL/MKL herangezogen wurde. Es handelt sich somit um anwendungsspezifische Messungen und nicht um einen Vergleich der theoretischen FP64-Rechenleistung.

In einem weiteren HPC-Benchmark zur seismischen Analyse erreicht die D270 bei einem dreidimensionalen Gitter mit einer Milliarde Punkten einen Durchsatz von 45,91 Milliarden Gitterpunkten pro Sekunde. Die Intel Arc Pro B70 kommt unter denselben Bedingungen auf 22,52 Milliarden Gitterpunkte pro Sekunde, womit die D270 eine 2,04-fach höhere Leistung erzielt. Für diesen MiniMod-Benchmark wurde ebenfalls eine auf SYCL basierende und speziell optimierte Implementierung verwendet.

Die eigentliche Zielsetzung der GPU D270 liegt allerdings im Bereich der KI‑Inferenz. Hier sollen die 256 XMX-Einheiten und die Unterstützung niedriger Datenpräzisionen wie FP4 und MXFP4 für einen hohen Durchsatz sorgen. Gleichzeitig ermöglicht der bis zu 480 GB große Speicher, umfangreiche KI-Modelle und größere Datenbestände direkt auf dem Beschleuniger vorzuhalten, wodurch sich die Notwendigkeit von Datentransfers reduzieren lässt. Konkrete Leistungsangaben für LLMs, etwa in Tokens pro Sekunde, nennt Intel bisher nicht. Stattdessen stellt das Unternehmen gemeinsam mit SambaNova ein Konzept für eine aufgeteilte Inferenzverarbeitung vor. Bei dieser sogenannten Disaggregated Inference übernehmen GPUs die rechenintensive Prefill-Phase, während die RDUs von SambaNova für die anschließende Decode-Phase eingesetzt werden. Xeon-6- und Xeon-6+-Prozessoren sollen wiederum die Orchestrierung der Abläufe und die Ausführung zusätzlicher Werkzeuge übernehmen.

Auf der SC26 will Intel ein entsprechendes System mit der GPU D270 und den SN50-RDUs von SambaNova demonstrieren.