Werbung

In der ersten Jahreshälfte 2027 erwartet uns mit Nova Lake eine komplett neue Desktop-Generation von Intel. Die groben Eckdaten mit 28 bzw. maximal 52 Kernen, einem bis zu 288 MB großen Last Level Cache und vieles mehr kennen wir bereits – auch wenn diese noch nicht von Intel bestätigt wurden. Auf Nova Lake wird Razor Lake folgen und Leaker Jaykihn liefert nun die ersten vermeintlichen Details.

So plant Intel ein Unlocked-Modell mit 12 Performance-Kernen – ausschließlich Performance-Kernen im Compute Tile. Genau wie aktuell bei Arrow Lake wird es auch in Nova Lake ausschließlich Compute-Tiles mit 8P/4P- und 16/8 E-Kernen geben, wenngleich nicht immer alle Cluster auch aktiv sind. Ähnlich wird dies auch mit Nova Lake aussehen. Für Razor Lake wäre ein reines Performance-Kern-Tile also wieder ein Novum. Die Low-Power-Efficiency-Kerne wird es aber weiterhin, auch in diesem Modell, geben.

Die 12+0+4-Konfiguration von Razor Lake soll zudem über den bLLC (Big Last Level Cache) unbekannter Kapazität verfügen und wird in Inte 18A-P gefertigt werden. Die weiteren Konfigurationen des Compute Tile sollen weiterhin bei TSMC in N2P gefertigt werden. Schon mit Panther Lake fertigt Intel zumindest die kleinen GPU Tiles für Wildcat Lake in Intel 18A selbst, während ein Großteil weiterhin bei TSMC produziert wird. Die Compute Tiles kommen bei Panther Lake aber allesamt aus der eigenen Fertigung in Intel 18A. Ähnlich wird dies auch bei Nova Lake aussehen und Razor Lake soll diesem Schema folgen.

Außerdem soll Intel eine für Nova Lake geplante 125-W-Variante mit 6+12+4 Kernen und bLLC auf Razor Lake verschoben haben. Damit würde bereits eine weitere größere Cache-Konfiguration für die Nachfolgegeneration eingeplant. Für die ursprünglich ebenfalls diskutierte 65-W-Version gibt es bislang keine entsprechenden Informationen.

Die Desktop-Prozessoren von Razor Lake sollen den Sockel LGA1954 verwenden, der bereits mit Nova Lake eingeführt werden wird. Damit könnte Intel wieder mindestens zwei Prozessorgenerationen auf derselben Plattform anbieten.

Interessant sind zudem zwei weitere Gerüchte aus dem mobilen Bereich. Bereits Mitte August tauchten Gerüchte dazu auf, dass der große Last Level Cache mit Razor Lake erstmals auch bei entsprechenden Notebook-Prozessoren verwendet werden soll. Damit könnte Intel die bisher vor allem für Desktop-Gaming-Prozessoren vorgesehene Cache-Technologie auf mobile Modelle ausweiten.

Razor Lake mischt Coyote Cove und Griffin Cove in einer Generation

Mit Razor Lake könnte Intel einen ungewöhnlichen Ansatz verfolgen und innerhalb einer Prozessorgeneration auf zwei unterschiedliche Architekturen für die Performance-Kerne setzen. Während Nova Lake nach bisherigen Informationen ausschließlich Coyote Cove verwenden wird, sollen bei Razor Lake sowohl Coyote Cove als auch die neuere Griffin-Cove-Architektur zum Einsatz kommen. Laut dem Leaker Jaykihn ist ein Compute-Tile mit vier Performance- und acht Efficiency-Kernen auf Basis von Coyote Cove vorgesehen. Das größere Compute-Tile mit acht Performance- und 16 Efficiency-Kernen soll hingegen bereits Griffin Cove verwenden. Letzteres ist offenbar sowohl mit als auch ohne zusätzlichen Big Last Level Cache (bLLC) geplant.

Griffin Cove gilt dabei nicht als einfache Weiterentwicklung von Coyote Cove, sondern soll eine umfassendere Überarbeitung der Performance-Kern-Architektur darstellen. Welche Verbesserungen hinsichtlich der IPC, der Taktraten und der Energieeffizienz damit einhergehen, ist bislang nicht bekannt. Durch die parallele Verwendung beider Architekturen könnte Intel die kleineren Modelle weiterhin auf Grundlage der Nova-Lake-Architektur anbieten, während die leistungsfähigeren Varianten bereits von Griffin Cove profitieren.

Die Prozessoren auf Basis des Razor-Lake-Designs werden 2028 erwartet. Zuvor wird es im kommenden Jahr die Prozessoren auf Basis von Nova Lake geben, mit denen Intel, auch dank des großen Caches, wieder mit AMD und den Ryzen-Prozessoren aufschließen möchte.