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#Intel #Core-Ultra-7-260K #Arrow-Lake #CPU #Prozessor #LGA1851

Exklusiv für US-Händler

Intel Core Ultra 7 260K für Gaming-Systeme

Portrait des Authors

Von Andreas Schilling

Intel Core Ultra 7 260K für Gaming-Systeme
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Überraschend hat Intel mit dem Core Ultra 7 260K ein weiteres Modell der Arrow-Lake-Generation eingeführt. Eine große Vorstellung gab es nicht, der US-Händler Newegg und auch die Produktdatenbank von Intel führen den Core Ultra 7 260K aber inzwischen.

Einzeln gekauft werden kann der Core Ultra 7 260K nicht. Newegg verbaut ihn allerdings in den vorkonfigurierten Gaming-Systemen (ABS Gaming).

Technische Spezifikationen der Core-Ultra-200S-Plus-Serie
ModellKerneBasis/Boost-Takt (P-Kerne)Basis/Boost-Takt (E-Kerne)Smart CacheBase-PowerTurbo-PowerArbeitsspeicherPreis
Core Ultra 9 285K8P + 16E3,7 / 5,7 GHz3,2 / 4,6 GHz36 MB125 W250 WDDR5-6400520 Euro
Core Ultra 7 270K Plus8P + 16E3,7 / 5,5 GHz3,2 / 4,7 GHz36 MB125 W250 WDDR5-7200300 Euro
Core Ultra 7 265K8P + 12E3,9 / 5,5 GHz3,3 / 4,6 GHz30 MB125 W250 WDDR5-6400310 Euro
Core Ultra 7 260K8P + 12E3,9 / 5,4 GHz-30 MB125 W-DDR5-6400-
Core Ultra 5 250K Plus6P + 12E4,2 / 5,3 GHz3,5 / 4,7 GHz30 MB125 W159 WDDR5-7200215 Euro
Core Ultra 5 245K6P + 8E4,2 / 5,2 GHz3,6 / 4,6 GHz24 MB125 W159 WDDR5-6400185 Euro

Newegg verwendet den Core Ultra 7 260K im ABS Kaze II Aqua zusammen mit einer GeForce RTX 5060 sowie dem ABS Flux II Aqua zusammen mit einer GeForce RTX 5070. Beide Systeme kommen zusammen mit 32 GB DDR5-6000 und einer 1 TB fassenden PCIe-4.0-SSD.

Intel Core Ultra 200S Plus

Der neue Core Ultra 7 260K basiert auf der ursprünglichen Arrow-Lake-Architektur und ist technisch nahezu identisch mit dem Core Ultra 7 265K. Beide Prozessoren verfügen über acht Performance- und zwölf Efficiency-Kerne, insgesamt also 20 Kerne und ebenso viele Threads. Auch der 30 MB große L3-Cache, der Basistakt der P-Kerne von 3,9 GHz und die offizielle Unterstützung von DDR5-6400 sind identisch. Der wesentliche Unterschied liegt im maximalen Boost-Takt, der beim Core Ultra 7 260K mit 5,4 GHz um lediglich 100 MHz niedriger ausfällt als beim Core Ultra 7 265K mit 5,5 GHz. Die Processor Base Power beträgt bei beiden Modellen 125 W.

Im Vergleich zum neueren Core Ultra 5 250K Plus bietet der Core Ultra 7 260K zwei zusätzliche Performance-Kerne, während beide Modelle über zwölf Efficiency-Kerne verfügen. Der Core Ultra 5 250K Plus erreicht allerdings einen höheren Basistakt der P-Kerne von 4,2 GHz, während der maximale Boost-Takt mit 5,3 GHz etwas niedriger ausfällt. Beide Prozessoren sind mit 30 MB L3-Cache ausgestattet. Vorteile bietet das neuere Plus-Modell bei der Speicherunterstützung mit DDR5-7200 gegenüber DDR5-6400. Der Core Ultra 7 270K Plus setzt sich mit acht Performance- und 16 Efficiency-Kernen nochmals deutlicher ab. Neben vier zusätzlichen Efficiency-Kernen stehen hier 36 statt 30 MB L3-Cache zur Verfügung. Mit bis zu 5,5 GHz erreicht das Spitzenmodell der Plus-Serie zudem einen um 100 MHz höheren maximalen Boost-Takt als der Core Ultra 7 260K und unterstützt ebenfalls DDR5-7200.

Insgesamt positioniert sich der Core Ultra 7 260K damit technisch knapp unterhalb des Core Ultra 7 265K, während die neueren Plus-Modelle vorwiegend durch zusätzliche Kerne bzw. eine höhere Speicherbandbreite Vorteile bieten können.

Preise und Verfügbarkeit
Intel Core Ultra 5 260K Plus
314,00 Euro 319,00 Euro Ab 296,02 EUR
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
Intel Core Ultra 5 260K Plus
MobPicker Nicht lagernd 296,02 EUR
Lagernd 314,00 EUR
Lagernd 314,00 EUR
Verfügbar 316,00 EUR
Lagernd 317,99 EUR
Lagernd 318,00 EUR
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Quellen und weitere Links

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