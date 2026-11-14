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Überraschend hat Intel mit dem Core Ultra 7 260K ein weiteres Modell der Arrow-Lake-Generation eingeführt. Eine große Vorstellung gab es nicht, der US-Händler Newegg und auch die Produktdatenbank von Intel führen den Core Ultra 7 260K aber inzwischen.

Einzeln gekauft werden kann der Core Ultra 7 260K nicht. Newegg verbaut ihn allerdings in den vorkonfigurierten Gaming-Systemen (ABS Gaming).

Technische Spezifikationen der Core-Ultra-200S-Plus-Serie Modell Kerne Basis/Boost-Takt (P-Kerne) Basis/Boost-Takt (E-Kerne) Smart Cache Base-Power Turbo-Power Arbeitsspeicher Preis Core Ultra 9 285K 8P + 16E 3,7 / 5,7 GHz 3,2 / 4,6 GHz 36 MB 125 W 250 W DDR5-6400 520 Euro Core Ultra 7 270K Plus 8P + 16E 3,7 / 5,5 GHz 3,2 / 4,7 GHz 36 MB 125 W 250 W DDR5-7200 300 Euro Core Ultra 7 265K 8P + 12E 3,9 / 5,5 GHz 3,3 / 4,6 GHz 30 MB 125 W 250 W DDR5-6400 310 Euro Core Ultra 7 260K 8P + 12E 3,9 / 5,4 GHz - 30 MB 125 W - DDR5-6400 - Core Ultra 5 250K Plus 6P + 12E 4,2 / 5,3 GHz 3,5 / 4,7 GHz 30 MB 125 W 159 W DDR5-7200 215 Euro Core Ultra 5 245K 6P + 8E 4,2 / 5,2 GHz 3,6 / 4,6 GHz 24 MB 125 W 159 W DDR5-6400 185 Euro

Newegg verwendet den Core Ultra 7 260K im ABS Kaze II Aqua zusammen mit einer GeForce RTX 5060 sowie dem ABS Flux II Aqua zusammen mit einer GeForce RTX 5070. Beide Systeme kommen zusammen mit 32 GB DDR5-6000 und einer 1 TB fassenden PCIe-4.0-SSD.

Der neue Core Ultra 7 260K basiert auf der ursprünglichen Arrow-Lake-Architektur und ist technisch nahezu identisch mit dem Core Ultra 7 265K. Beide Prozessoren verfügen über acht Performance- und zwölf Efficiency-Kerne, insgesamt also 20 Kerne und ebenso viele Threads. Auch der 30 MB große L3-Cache, der Basistakt der P-Kerne von 3,9 GHz und die offizielle Unterstützung von DDR5-6400 sind identisch. Der wesentliche Unterschied liegt im maximalen Boost-Takt, der beim Core Ultra 7 260K mit 5,4 GHz um lediglich 100 MHz niedriger ausfällt als beim Core Ultra 7 265K mit 5,5 GHz. Die Processor Base Power beträgt bei beiden Modellen 125 W.

Im Vergleich zum neueren Core Ultra 5 250K Plus bietet der Core Ultra 7 260K zwei zusätzliche Performance-Kerne, während beide Modelle über zwölf Efficiency-Kerne verfügen. Der Core Ultra 5 250K Plus erreicht allerdings einen höheren Basistakt der P-Kerne von 4,2 GHz, während der maximale Boost-Takt mit 5,3 GHz etwas niedriger ausfällt. Beide Prozessoren sind mit 30 MB L3-Cache ausgestattet. Vorteile bietet das neuere Plus-Modell bei der Speicherunterstützung mit DDR5-7200 gegenüber DDR5-6400. Der Core Ultra 7 270K Plus setzt sich mit acht Performance- und 16 Efficiency-Kernen nochmals deutlicher ab. Neben vier zusätzlichen Efficiency-Kernen stehen hier 36 statt 30 MB L3-Cache zur Verfügung. Mit bis zu 5,5 GHz erreicht das Spitzenmodell der Plus-Serie zudem einen um 100 MHz höheren maximalen Boost-Takt als der Core Ultra 7 260K und unterstützt ebenfalls DDR5-7200.

Insgesamt positioniert sich der Core Ultra 7 260K damit technisch knapp unterhalb des Core Ultra 7 265K, während die neueren Plus-Modelle vorwiegend durch zusätzliche Kerne bzw. eine höhere Speicherbandbreite Vorteile bieten können.