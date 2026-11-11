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IBM hat mit dem Quantum Nighthawk r3 die nächste Generation seiner Quantenprozessoren angekündigt. Der neue Chip soll über 520 programmierbare Qubits verfügen und Quantenschaltungen mit bis zu 10.000 Quantenoperationen ausführen können. Für 2027 plant IBM zudem, zwei dieser Prozessoren zu einem gemeinsamen System mit 1.040 programmierbaren Qubits zu verbinden. Im Mittelpunkt stehen neben der höheren Rechenleistung insbesondere die Fertigung komplexerer Quantenchips und deren Verbindung.

Die Nighthawk-Architektur basiert auf supraleitenden Qubits, die bei Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt betrieben werden. Bereits 2025 hatte IBM die Umstellung der Chipfertigung auf 300-mm-Wafer im Albany NanoTech Complex in New York angekündigt. Die dort eingesetzten Anlagen ermöglichen komplexere Strukturen und eine höhere Integrationsdichte. Nach Angaben von IBM konnte die Entwicklungszeit neuer Prozessoren dadurch mindestens halbiert werden, während die strukturelle Komplexität um den Faktor zehn zunahm.

Bei der Fertigung kombiniert IBM automatisierte Prozesse auf 300-mm-Wafern mit spezialisierten Fertigungsschritten, für die teilweise weiterhin 200-mm-Wafer eingesetzt werden. Dazu gehören die Strukturierung supraleitender Schaltungen, das Aufbringen metallischer Schichten und die Herstellung der Verbindungen zwischen den Komponenten. Anschließend werden mehrere Chips in einer dreidimensionalen Anordnung miteinander verbunden.

Der Nighthawk r3 soll insgesamt 2.034 physikalische Qubits umfassen, von denen 520 programmierbar sind. Die bisherige Generation Nighthawk r2 verfügt über 458 physikalische beziehungsweise 120 programmierbare Qubits. IBM behält die gitterförmige Anordnung der Qubits bei, die direkte Wechselwirkungen zwischen benachbarten Qubits ermöglicht.

Eine wesentliche Neuerung sind zehn sogenannte L-Coupler, über die Quantenzustände zwischen separaten Chips übertragen werden sollen. IBM hat diese Technik bereits mit zwei Nighthawk-r1-Prozessoren und vier Verbindungen erprobt. Die Übertragung erreichte dabei eine durchschnittliche Genauigkeit von 99 %. Langfristig strebt IBM mindestens 99,9 % an.

Mit dem bereits verfügbaren Nighthawk r2 hat IBM nach eigenen Angaben Quantenschaltungen mit mehr als 7.500 Zwei-Qubit-Operationen ausgeführt. Außerdem erreicht der Prozessor einen Durchsatz von bis zu 100.000 Messdurchläufen pro Sekunde. Der Nighthawk r3 soll diese Fähigkeiten erweitern und die Grundlage für größere, aus mehreren Chips zusammengesetzte Quantensysteme schaffen.

Langfristig sollen die Entwicklungen in den für 2029 geplanten Quantencomputer IBM Quantum Starling einfließen. Die entscheidende Herausforderung bleibt dabei nicht allein die Anzahl der Qubits, sondern deren zuverlässige Fertigung, Kontrolle und Verbindung. Insbesondere die Skalierung der bislang demonstrierten Verbindungstechniken dürfte für die Umsetzung der angekündigten Systeme entscheidend sein.