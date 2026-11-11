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Mit den EPYC Embedded 9006 überträgt AMD die aktuelle Zen-6-Architektur auf Prozessoren für spezialisierte Embedded-Systeme. Technisch basiert die neue Serie weitgehend auf den regulären EPYC 9006 alias Venice und verwendet ebenfalls den in 2 nm gefertigten Zen-6- beziehungsweise Zen-6c-Kern. Auf der SP7-Plattform stehen bis zu 256 Kerne und 512 Threads sowie maximal 1 GB L3-Cache zur Verfügung. Hinzu kommen 16 DDR5-Speicherkanäle mit Unterstützung für RDIMMs und MRDIMMs, 96 PCIe-6.0-Lanes und CXL 3.1. Anders als die regulären EPYC-Prozessoren, die vor allem für Cloud-Rechenzentren, KI-Infrastrukturen und klassische Serveranwendungen vorgesehen sind, richtet sich die Embedded-Serie an spezialisierte Systeme für industrielle und unternehmenskritische Aufgaben. Dazu zählen insbesondere automatisierte Halbleitertests (ATE), Netzwerk- und Sicherheitsappliances sowie leistungsfähige Storage-Controller.

Die Embedded-9006-Serie umfasst zunächst sechs Modelle mit 64 bis 256 Kernen und einer Leistungsaufnahme zwischen 400 und 600 W. Das Spitzenmodell EPYC Embedded 9976 bietet 256 Kerne, einen Basistakt von 2,55 GHz und einen maximalen Boost-Takt von 4,1 GHz bei 600 W. Das kleinste Modell EPYC Embedded 9556 verfügt dagegen über 64 Kerne, erreicht maximal 5,1 GHz und ist mit 400 W spezifiziert. Dabei unterscheiden sich die Embedded-Modelle teilweise auch bei gleicher Modellnummer von ihren regulären EPYC-Pendants. Der reguläre EPYC 9556 bietet beispielsweise 384 MB L3-Cache und erreicht maximal 4,3 GHz bei 300 W, während die Embedded-Variante mit 192 MB L3-Cache, aber höheren Taktraten ausgestattet ist. Allen Embedded-Modellen stehen unabhängig von der Kernanzahl die vollständigen 16 Speicherkanäle und 96 PCIe-6.0-Lanes zur Verfügung. AMD bietet damit unterschiedliche Abstufungen hinsichtlich Rechenleistung und Energiebedarf, ohne die grundlegende Plattformausstattung einzuschränken.

Ein wesentlicher Unterschied zur regulären EPYC-Serie liegt in den Anforderungen an die langfristige Verfügbarkeit und Betriebssicherheit. AMD garantiert für die Embedded-9006-Prozessoren eine Produktverfügbarkeit von sieben Jahren und stellt über den Lebenszyklus hinweg eine langfristige Unterstützung durch BIOS-, Firmware-, Fehlerkorrektur- und Sicherheitsupdates in Aussicht. Damit sollen Hersteller spezialisierter Systeme ihre Hardware über längere Zeiträume unverändert einsetzen können. Hinzu kommen umfangreiche Sicherheitsfunktionen, darunter dedizierte Security Engines, ein hardwarebasierter Root of Trust, Post-Quantum-Cryptography-Unterstützung sowie Mechanismen zur Geräteidentifikation und Attestierung. Dazu verwendet AMD unter anderem den AMD Security Processor und die Open-Source-Sicherheitsarchitektur Caliptra. Viele dieser Funktionen sind grundsätzlich auch aus dem regulären EPYC-Portfolio bekannt, werden bei den Embedded-Prozessoren jedoch besonders im Hinblick auf Manipulationsschutz, sichere Firmware-Aktualisierungen und die Absicherung der Lieferkette hervorgehoben.

Hinsichtlich der Leistung verspricht AMD gegenüber den EPYC Embedded 9005 einen bis zu 1,8-fach höheren Durchsatz und gegenüber Intels Xeon 6 eine bis zu doppelt so hohe Leistung in ausgewählten Benchmarks. Bei Netzwerkaufgaben mit DPDK L3 Forwarding nennt AMD eine Steigerung um bis zu 29 %, während Anwendungen auf Basis der Intel Intelligent Storage Acceleration Library (ISA-L) um rund 46 % profitieren sollen. Im STREAM-Speicherbenchmark stellt AMD einen bis zu 1,8-fachen Durchsatz gegenüber der Vorgängergeneration in Aussicht. Allerdings basieren die Angaben teilweise auf internen Schätzungen und Modellrechnungen, sodass unabhängige Messungen noch ausstehen.

Die Produktion der neuen Serie soll im November 2026 anlaufen, erste Systeme von Embedded-Partnern wie IEI, Lanner und Portwell werden ab Januar 2027 erwartet. Insgesamt unterscheiden sich die Embedded-Prozessoren damit weniger durch eine grundlegend andere Architektur als vielmehr durch ihre Modellkonfigurationen, die langfristige Unterstützung und die Ausrichtung auf spezialisierte Einsatzbereiche.