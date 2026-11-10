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Mit der sechsten EPYC-Generation alias Venice setzt AMD die Weiterentwicklung seiner Serverprozessoren fort. Die neue Zen-6-Architektur soll sowohl die Rechenleistung als auch die Energieeffizienz verbessern. Mit bis zu 256 Kernen, einer deutlich höheren Speicherbandbreite und neuen Funktionen zur Leistungsverwaltung richtet sich AMD an klassische Rechenzentren ebenso wie an moderne KI-Infrastrukturen. Ergänzt wird das Portfolio durch spezialisierte Varianten wie Venice-X mit zusätzlichem 3D V-Cache und Verano, das vor allem als effizienter Host-Prozessor für KI-Beschleuniger vorgesehen ist.

Mit Venice ist AMD breit aufgestellt, um seine Position im Servermarkt weiter auszubauen. Insbesondere die steigende Bedeutung von CPUs bei agentischen KI-Anwendungen könnte dem Hersteller zugutekommen. Gleichzeitig wächst der Konkurrenzdruck durch Intels kommende Xeon-Generationen und ARM-basierte Lösungen wie NVIDIAs Vera. Die von AMD versprochenen Leistungsvorteile müssen sich allerdings erst in unabhängigen Tests bestätigen. Entscheidend wird sein, wie gut sich die technischen Verbesserungen in höhere Leistung, bessere Energieeffizienz und geringere Betriebskosten übersetzen lassen.

AMD jedenfalls hat bereits Pläne für die kommenden beiden EPYC-Generationen, die man allerdings nicht erstmals nennt.

AMD hat seine Roadmap für die kommenden EPYC-Generationen bis 2030 konkretisiert. Auf die 2024 eingeführte fünfte Generation Turin mit Zen 5 und Zen 5c folgt 2026 Venice auf Basis von Zen 6 und Zen 6c. Mit bis zu 512 Threads, der erstmaligen Verwendung des 2-nm-Fertigungsprozesses und der Unterstützung von PCIe 6.0 sowie MRDIMMs setzt AMD insbesondere auf eine höhere Rechendichte und Speicherbandbreite. Für 2028 ist mit Florence die siebte EPYC-Generation vorgesehen, die Zen 7 und Zen 7c, einen weiterentwickelten Fertigungsprozess sowie neue KI-Befehlssatzerweiterungen (AI Compute Extensions, ACE) verwenden soll. Zudem kündigt AMD die nächste Generation von MRDIMM- und LPDDR-Speicher an. Um 2030 soll schließlich Ravenna als achte EPYC-Generation auf Basis der Zen-8-Architekturfamilie folgen. Konkrete technische Details hierzu nennt AMD bislang nicht.

Parallel dazu plant AMD die Weiterentwicklung seiner Helion-Rackplattform. Die erste Generation soll 2026 mit EPYC Venice eingeführt werden und die Grundlage für hochintegrierte Serverinfrastrukturen bilden. Für 2028 ist Helion Gen 2 mit den Florence-Prozessoren vorgesehen, während Helion Gen 3 um 2030 auf Ravenna setzen soll. AMD verfolgt damit eine aufeinander abgestimmte Entwicklung von Serverprozessoren und vollständigen Racklösungen, bei der jede neue EPYC-Generation auch die Grundlage für eine überarbeitete Helion-Plattform bildet.

Parallel dazu läuft die Entwicklung der Instinct-Beschleuniger, die dann zusammen mit den Helion-Racklösungen in den entsprechenden Helios-Racks zum Einsatz kommen werden.