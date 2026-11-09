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Während aktuell noch überall organische Package-Substrate zum Einsatz kommen, sollen Glas-Substrate (Glass Core Substrates) diese aufgrund der besseren mechanischen Stabilität, der elektrischen Eigenschaften und der Integrationsdichte ablösen.

Auf der CarbonSemi 2026 zeigte Diamond Foundry (DF) eine Umsetzung eines einkristallinen Diamanten (Single-Crystal Diamond, SCD) für den Einsatz als Halbleiterträgermaterial. DF scheint in der Lage zu sein, einkristalline Wafer mit einem Durchmesser von 200 mm herzustellen. Einen wichtigen technologischen Fortschritt erzielte Diamond Foundry 2022 durch die Übernahme von Augsburg Diamond Technology (Audiatec). Das deutsche Unternehmen hatte sich über Jahrzehnte mit der Herstellung großflächiger einkristalliner Diamanten beschäftigt.

Die Technologie ermöglicht es, Diamantschichten mittels Heteroepitaxie auf speziell präparierten Substraten wachsen zu lassen. Diamond Foundry verwendet dazu unter anderem Zwischenschichten aus Iridium und yttriumstabilisiertem Zirkoniumoxid auf Silizium.

Diamond Foundry will die weitgehend passive Siliziumschicht bestehender Chips auf etwa 5 bis 30 µm reduzieren und anschließend mit einem rund 600 µm dicken Diamantsubstrat verbinden. Der entscheidende Vorteil liegt in der hohen Wärmeleitfähigkeit von einkristallinem Diamant, die das Unternehmen mit bis zu 3.000 W/(m·K) angibt. Zum Vergleich: Silizium erreicht etwa 150 W/(m·K), Kupfer rund 400 W/(m·K).

Durch die direkte Verbindung mit dem stark ausgedünnten Silizium sollen lokale Hotspots effizienter verteilt werden. Diamond Foundry verspricht dadurch deutlich geringere Spitzentemperaturen, eine höhere mögliche Leistungsaufnahme und eine längere Lebensdauer der Chips. Auf seiner Website nennt das Unternehmen eine bis zu zehnfach höhere Leistungsaufnahme beziehungsweise bis zu zehnfach längere Lebensdauer.

Der gezeigte Kristall war allerdings noch unbearbeitet und nicht poliert. Der Meilenstein belegt deshalb noch keine serienreife Fertigung von 200-mm-Substraten in Halbleiterqualität.

Noch ein weiter Weg bis zur Marktreife

Die Ambitionen von Diamond Foundry gehen langfristig über die Verwendung von Diamant zur Wärmeabfuhr hinaus. Gemeinsam mit der Stanford University arbeitet das Unternehmen auch an Transistoren, bei denen Diamant selbst als Halbleitermaterial dient. Aufgrund seiner großen Bandlücke und hohen elektrischen Durchbruchfeldstärke ist Diamant insbesondere für Hochleistungs- und Hochfrequenzanwendungen interessant. Diese Entwicklung befindet sich allerdings noch im Forschungsstadium.

Für die nähere Zukunft ist die Verwendung als thermisches Substrat deutlich relevanter. Gerade bei KI-Beschleunigern mit hohen Leistungsdichten könnte ein Wärmespreizer aus einkristallinem Diamant dazu beitragen, lokale Temperaturspitzen zu reduzieren und das thermische Budget besser auszunutzen. Auch Ideen zur direkten Integration einer Wasserkühlung in die Chips gab es bereits. Wie so häufig aber wird in mehrere Richtungen entwickelt und DF konzentriert sich eben auf die Hersteller eines Trägermaterials aus einem einkristallinen Diamanten.

Diamond Foundry ist damit kein klassischer Chipentwickler, sondern ein spezialisierter Material- und Fertigungstechnologieanbieter. Das Unternehmen verfügt über langjährige Erfahrung in der Diamantsynthese und investiert erhebliche Mittel in die Industrialisierung großflächiger Substrate.

Mit einem Durchmesser von 200 mm erreicht Diamond Foundry bei der Herstellung einkristalliner Diamanten einen wichtigen Meilenstein. Gegenüber dem 2023 vorgestellten 100-mm-Kristall vervierfacht sich die theoretisch nutzbare Fläche. Allerdings liegt der Durchmesser weiterhin unter den in der modernen Halbleiterfertigung etablierten 300 mm. Für den Einsatz als thermisches Substrat einzelner Chips stellt dies nicht zwangsläufig eine Einschränkung dar, da sich aus einem 200-mm-Wafer zahlreiche kleinere Substrate gewinnen lassen. Von einer industriell etablierten Fertigung kann dennoch keine Rede sein: Bei dem vorgestellten Exemplar handelt es sich um einen unbearbeiteten Einkristall, dessen Defektdichte, Oberflächenqualität und Fertigungsausbeute bislang unbekannt sind. Ob sich die Technologie wirtschaftlich in die Massenfertigung leistungsstarker CPUs und GPUs integrieren lässt, bleibt daher offen.