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NVIDIA setzt für die Kommunikation zwischen seinen Prozessoren und Beschleunigern auf die hauseigene NVLink-Technologie. In der fünften Generation, die bei den Blackwell-GPUs zum Einsatz kommt, erreicht jede NVLink-Verbindung eine Bandbreite von 50 GB/s pro Richtung. Mit insgesamt 18 Verbindungen pro GPU ergibt sich eine aggregierte bidirektionale Bandbreite von 1.800 GB/s beziehungsweise 1,8 TB/s.

In den GB200-NVL72-Racks verbindet NVIDIA über NVLink und NVSwitch insgesamt 72 Blackwell-GPUs zu einer gemeinsamen NVLink-Domain. Hinzu kommen 36 Grace-CPUs, die über NVLink-C2C mit den GPU-Beschleunigern verbunden sind. Das Gesamtsystem verfügt über rund 13,4 TB HBM3E-Grafikspeicher sowie weitere 17 TB LPDDR5X-Arbeitsspeicher der Grace-Prozessoren.

Bereits im März 2022 kündigte NVIDIA an, den NVLink-C2C-Interconnect auch externen Chipherstellern zur Verfügung stellen zu wollen. Zunächst blieb die praktische Nutzung jedoch auf NVIDIAs eigene Prozessoren und Beschleuniger beschränkt. Mit NVLink Fusion unternahm das Unternehmen 2025 einen weiteren Anlauf, die Technologie für kundenspezifische CPUs und KI-Beschleuniger anderer Hersteller zu öffnen.

Mit NVLink Fusion unternimmt NVIDIA nun einen weiteren Anlauf, die eigene Interconnect-Technologie auch externen Chipentwicklern zugänglich zu machen. Dabei können Hersteller kundenspezifische CPUs (Custom-CPUs) über NVLink-C2C mit NVIDIAs GPU-Beschleunigern verbinden. Umgekehrt lassen sich auch eigens entwickelte KI-Beschleuniger (Custom-ASICs) über entsprechende NVLink-Schnittstellen in Systeme mit NVIDIA-CPUs und der NVLink-Infrastruktur integrieren. NVIDIA öffnet damit sein bisher weitgehend proprietäres Ökosystem für Hardware anderer Hersteller, bleibt jedoch über die eigenen Prozessoren, Beschleuniger oder die NVLink-Infrastruktur weiterhin Bestandteil der Gesamtlösung.

Mit AIChip, AsteraLabs, Marvell, MediaTek und auch Intel hat man die ersten Partner für NVLink Fusion bereits gefunden.

Ein erstes konkretes Einsatzszenario für NVLink Fusion haben NVIDIA, der südkoreanische Chipentwickler Rebellions und der Telekommunikationskonzern SK Telecom angekündigt. Rebellions plant, seine nächste Generation von KI-Beschleunigern mit der Bezeichnung Rebel R200 über NVLink Fusion in NVIDIAs Infrastruktur einzubinden. Die speziell für eine energieeffiziente KI-Inferenz entwickelten Neural Processing Units (NPUs) sollen innerhalb eines Racks über das NVLink-Netzwerk miteinander kommunizieren können. Als Grundlage für die Systeme dient NVIDIAs modulare MGX-Architektur, die standardisierte Vorgaben für den Aufbau der Server, die Stromversorgung und die Kühlung bereitstellt. Dadurch kann Rebellions auf eine bestehende Infrastruktur und die dazugehörige Lieferkette zurückgreifen. Die ersten entsprechenden Systeme sollen 2028 einsatzbereit sein.

Besonders interessant ist die geplante Aufteilung der KI-Inferenz auf unterschiedliche Beschleunigerarchitekturen. NVIDIA und Rebellions wollen dabei den sogenannten Prefill-Schritt, bei dem die Eingabe eines Sprachmodells verarbeitet und der initiale KV-Cache aufgebaut wird, auf NVIDIA-GPUs ausführen. Die anschließende Decode-Phase, in der die Ausgabetokens schrittweise generiert werden, soll dagegen auf den Rebel-R200-Beschleunigern erfolgen. Über NVLink Fusion sollen die unterschiedlichen Beschleuniger mit hoher Bandbreite und geringer Latenz miteinander kommunizieren können. Ziel ist es, den Durchsatz und die Energieeffizienz bei der Inferenz großer KI-Modelle, einschließlich Mixture-of-Experts-Modellen mit mehreren Billionen Parametern, zu verbessern.

SK Telecom will diese Systeme in seinen KI-Rechenzentren einsetzen und unter anderem für eigene Sprachmodelle wie A.X K2 sowie nationale KI-Dienste nutzen. Konkrete Leistungsdaten, Angaben zur NVLink-Bandbreite der R200-Beschleuniger oder Vergleiche mit rein GPU-basierten Systemen nennen die Unternehmen bislang nicht.