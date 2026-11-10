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In einem separaten Artikel beleuchten wir die EPYC-9006-Serie sowie die zugrunde liegende Zen-6-Architektur ausführlich und gehen auf die technischen Neuerungen ein. In einigen Bereichen lassen sich hier nun Rückschlüsse auf die kommenden Ryzen-Prozessoren ziehen. Eben dies veruschen wir an dieser Stelle.

Bereits erwartet wurde , dass AMD die Anzahl der Zen-Kerne je CCD erhöht. Von aktuell acht Kernen pro CCD geht es auf deren zwölf. Entsprechend werden die Ryzen-Prozessoren mit einem CCD mit bis zu 12 Kernen aufwarten können, während eine Dual-CCD-Konfiguration sogar bis zu 24 Kerne erlaubt.

Auf die Details der Zen-6-Architektur sind wir im besagten Artikel eingegangen. Wie relevant die Änderungen für den Endkundenbereich sind, lässt sich aktuell kaum abschätzen. Auch IPC-Prognosen sind nur schwer möglich, da AMD sich auf Vergleiche im Datacenter-Umfeld beschränkt hat.

Mit 50 % mehr Kernen steigt auch der L3-Cache auf jedem CCD um 50 % an. Anstatt wie bisher 32 sind es demnach nun 48 MB. Innerhalb der Cache-Hierarchie gibt es keine Änderungen. Es bleibt also bei 64 Byte/Taktzyklus zwischen dem L1I- und L1D- zum L2-Cache. Jeder Kern ist mit seinem privaten L2-Cache zudem mit 32 Byte/Taktzyklus an den L3-Cache angebunden.

Die CCDs lässt AMD bei TSMC im N2-Prozess fertigen. Zusammen mit entsprechenden Optimierungen im Chipdesign wird bei den EPYC-Prozessoren ein Takt von 5,3 GHz anstatt bisher 5,0 GHz erreicht. Es ist davon auszugehen, dass auch die Ryzen-Prozessoren einen höheren Takt erreichen werden. Von aktuell 5,7 GHz bei der Ryzen-9000-Serie ausgehend sollten die 6 GHz damit erreichbar sein.

Allerdings zeigen die Auslegung und Daten von AMD zur EPYC-9006-Serie auch, dass die kommende Ryzen-Generation das Effizienzpotenzial wieder vollkommen aufbrauchen wird. Die aktuellen 270 W des Max Socket Power (PPT) wird AMD wohl nutzen (müssen), um einen höchstmöglichen Takt zu erreichen. Einsparungen und eine geringere Leistungsaufnahme werden wir wohl nur selten oder gar nicht sehen.

Die weitere Verwendung des Sockel AM5 wird AMD im Hinblick auf die Unterstützung von PCI-Express 6.0 einschränken. PCIe 6.0 spielt bei der EPYC-9006-Serie eine große Rolle, wird im Endkunden-Umfeld aber zunächst einmal wenig Beachtung finden. SSDs mit PCIe 6.0 sind hier nur wenig sinnvoll und entsprechend teuer, und bei den Grafikkarten gilt Ähnliches bzw. sind solche noch gar nicht am Markt.

Denkbar sind zudem Verbesserungen am Speichercontroller, höhere offiziell unterstützte DDR5-Transferraten und eine effizientere Kommunikation zwischen den CCDs und dem I/O-Die. Ob AMD hierfür auch das Packaging mit Elevated Fanout Bridges übernimmt, bleibt offen. Die für EPYC vorgestellten Lösungen sind auf deutlich größere Chiplet-Konfigurationen und höhere interne Bandbreiten ausgelegt.

Next-Gen-Ryzen X3D mit 96 MB 3D-V-Cache-Chiplet

Mit Venice-X zeigt AMD auch gleich die Technik, welche für die Ryzen-X3D-Prozessoren der kommenden Generation zum Einsatz kommen wird. Am grundsätzlichen Aufbau des CCDs mit den Zen-6-Kernen und dem zusätzlichen Cache ändert sich gegenüber der aktuellen Generation nichts. AMD behält die Anordnung bei, bei der sich das SRAM-Chiplet unterhalb des CCDs mit den Prozessorkernen befindet. Diese Bauweise verbessert die thermischen Eigenschaften der Prozessoren und ermöglicht damit höhere Taktraten.

Für den CCD mit Zen-6-Kernen wächst der L3-Cache auf 48 MB an. Für den zusätzlichen 3D V-Cache setzt AMD auf ein SRAM-Chiplet mit einer auf 96 MB verdoppelten Kapazität. Insgesamt stehen damit pro CCD 144 MB L3-Cache zur Verfügung. Zusammen mit den höheren Taktraten der aktuellen 3D-V-Cache-Generation darf man gespannt sein, welche Gaming-Leistung AMD erreichen wird und wie sich dies gegenüber Intels Nova Lake mit bLLC (Big Last Level Cache) auswirken wird.

Eine erste Einschätzung

Die bisherigen Erkenntnisse sprechen dafür, dass Zen 6 im Desktop nicht nur einen klassischen IPC- und Taktzuwachs bringen wird, sondern erstmals seit Zen 2 auch die maximale Kernanzahl pro CCD deutlich erhöht. AMD könnte damit sowohl die Multi-Thread-Leistung als auch die Effizienz bei stark parallelisierten Anwendungen verbessern. Dazu kommt der neue N2-Fertigungsprozess, der zusätzliche Spielräume hinsichtlich der Taktfrequenzen bieten sollte.

Für Spieler könnte insbesondere die Kombination aus verbesserter IPC, zwölf Kernen pro CCD und einem auf 144 MB vergrößerten L3-Cache bei möglichen X3D-Modellen interessant werden. Allerdings bleibt abzuwarten, wie stark die größere Kernanzahl und die veränderte Cache-Organisation tatsächlich zur Spieleleistung beitragen. Mehr Kerne allein führen hier schließlich nicht automatisch zu höheren Bildraten. Die Einschränkung auf die aktuell maximalen acht Kerne mit dem zusätzlichen Cache wäre aber behoben.

Die beiden größten potenziellen Fortschritte der kommenden Ryzen-Generation sind damit bereits recht klar erkennbar: 50 % mehr Kerne pro CCD und ein um 50 % größerer regulärer L3-Cache. Hinzu kommen die Verbesserungen der Zen-6-Mikroarchitektur und möglicherweise deutlich größere X3D‑Konfigurationen. Nicht übertragbar sind dagegen die hohen Speicherbandbreiten und umfangreichen I/O-Funktionen der EPYC-Plattform. Mit Olympic Ridge könnte AMD somit vor allem die Rechenleistung pro Chiplet erhöhen und gleichzeitig die etablierte AM5-Plattform weiterverwenden. Die konkreten Taktraten, Leistungsaufnahmen, Modellbezeichnungen und der Marktstart der nächsten Desktop-Generation bleiben derzeit noch offen.