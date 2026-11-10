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Mit MEXT verfolgt AMD einen Ansatz, um den stetig steigenden Arbeitsspeicherbedarf moderner Serveranwendungen zu bewältigen und gleichzeitig die Kosten für DRAM zu reduzieren. Die Technologie basiert auf einer KI-gestützten Speicherverwaltung, die selten genutzte Daten aus dem Arbeitsspeicher auf deutlich günstigeren NAND-Flash auslagert und bei Bedarf möglichst frühzeitig wieder in den DRAM zurückholt. Auf diese Weise soll sich die effektiv nutzbare Speicherkapazität eines Servers erhöhen, ohne sämtliche Daten dauerhaft im teuren Arbeitsspeicher vorhalten zu müssen. AMD hatte das auf entsprechende Speicheroptimierungen spezialisierte Unternehmen MEXT im Juni 2026 übernommen und integriert dessen Predictive-Memory-Technologie mit der EPYC-9006-Serie in die eigene Produktlinie.

Ausgangspunkt der Entwicklung ist die Beobachtung, dass der Bedarf an Arbeitsspeicher in modernen Rechenzentren deutlich schneller steigt, als sich die vorhandenen Kapazitäten wirtschaftlich erweitern lassen. Besonders KI-Anwendungen, Datenbanken, Virtualisierung und EDA-Software zur Entwicklung komplexer Halbleiter sind auf große Speicherkapazitäten angewiesen. Gleichzeitig führen die hohe Nachfrage und die begrenzten Produktionskapazitäten zu steigenden DRAM-Preisen. In der von AMD gezeigten beispielhaften Serverkonfiguration entfallen inzwischen etwa 75 % der Hardwarekosten auf den Arbeitsspeicher, während Prozessoren und übrige Komponenten zusammen nur rund ein Viertel ausmachen. Dieses Verhältnis ist allerdings stark von der Speicherausstattung abhängig und keineswegs repräsentativ für sämtliche Server.

Über Jahrzehnte sind die Kosten pro Gigabyte DRAM massiv gesunken. AMD beziffert sie für 1974 auf umgerechnet etwa 50 Millionen US-Dollar pro Gigabyte, während 2012 nur noch rund 8 US-Dollar anfielen. Dies entspricht einer Reduzierung um ungefähr den Faktor sechs Millionen. Die zugrunde liegende Speicherzellenarchitektur mit einem Transistor und einem Kondensator (1T1C) ist dabei im Wesentlichen erhalten geblieben. Zwar haben immer kleinere Fertigungsstrukturen und Verbesserungen der Speicherorganisation die Kapazitäten und Transferraten kontinuierlich erhöht, doch stößt die weitere Skalierung zunehmend auf technische und wirtschaftliche Grenzen. Hinzu kommt, dass sich die DRAM-Preise nach einer längeren Phase sinkender Kosten inzwischen wieder deutlich nach oben bewegen.

Ein weiteres Problem sieht AMD in der ineffizienten Speichernutzung. Nach den zitierten Untersuchungen von Microsoft Azure werden bis zu 50 % des bereitgestellten Arbeitsspeichers von der Hälfte der untersuchten virtuellen Maschinen überhaupt nicht angesprochen. Außerdem entfallen laut der Präsentation etwa 25 % der gesamten DRAM-Kapazität auf Speicherressourcen, die zwar vorhanden, aber nicht produktiv nutzbar sind. Untersuchungen von Meta zeigen wiederum, dass bei verschiedenen Anwendungen zwischen 50 und 80 % der Speicherseiten über längere Zeiträume nicht aktiv verwendet werden. Dabei unterscheidet AMD zwischen häufig genutzten, sogenannten Hot Pages, und selten benötigten Cold Pages. Entscheidend ist die zeitliche Lokalität der Speicherzugriffe: Viele Anwendungen benötigen große Datenbestände, greifen innerhalb kurzer Zeiträume aber nur auf einen vergleichsweise kleinen Teil davon zu.

Gerade bei EDA-Anwendungen oder großen Datenbanken muss dennoch genügend physischer Arbeitsspeicher vorhanden sein, um die gesamte Datenmenge aufnehmen zu können. Eine zu knappe Bestückung kann dazu führen, dass Anwendungen wegen Speichermangels abbrechen oder durch herkömmliches Swapping stark an Leistung verlieren. Die Server werden deshalb häufig mit erheblichen Sicherheitsreserven ausgestattet, obwohl ein großer Teil des Speichers über weite Strecken kaum genutzt wird.

Wie MEXT funktioniert: Vorhersage statt reaktives Swapping

MEXT setzt genau an dieser Stelle an. Die Software überwacht kontinuierlich die Nutzung der einzelnen Speicherseiten und versucht zu erkennen, welche Daten aktuell benötigt werden und welche für längere Zeit nicht mehr verwendet werden. Selten genutzte Speicherseiten werden aus dem DRAM auf eine lokal angeschlossene NVMe-SSD ausgelagert. Der dadurch freigewordene Arbeitsspeicher steht anschließend für andere Daten und Anwendungen zur Verfügung. Für die Anwendungen soll dieser Vorgang transparent erfolgen, sodass keine Anpassungen an deren Quellcode notwendig sind.

Der entscheidende Unterschied zum klassischen Swapping liegt in der Rückführung der ausgelagerten Daten. Beim herkömmlichen Speicheraustausch werden Daten meist erst dann von der SSD zurückgelesen, wenn die Anwendung tatsächlich darauf zugreifen möchte und eine entsprechende Speicherseite nicht mehr im DRAM vorhanden ist. Dies verursacht einen Page Fault und kann erhebliche Verzögerungen auslösen, da NAND-Flash bei zufälligen Speicherzugriffen wesentlich höhere Latenzen als DRAM aufweist.

MEXT versucht dagegen vorherzusagen, welche ausgelagerten Speicherseiten eine Anwendung demnächst wieder benötigen wird. Hierzu analysiert eine KI-Engine die bisherigen Zugriffsfolgen und lernt daraus Muster für zukünftige Speicherzugriffe. Entsprechend werden die mutmaßlich bald benötigten Daten bereits vorsorglich von der SSD in den DRAM zurückgeladen (Prefetching), bevor die Anwendung darauf zugreift. Trifft die Vorhersage zu, befindet sich die betreffende Speicherseite zum Zeitpunkt des Zugriffs bereits im schnellen Arbeitsspeicher. Auf diese Weise soll ein Großteil der ansonsten notwendigen Wartezeiten vermieden werden.

Laut MEXT bzw. AMD versucht die KI die Daten etwa 150 µs oder mehr vor der notwendigen Verfügbarkeit wieder in den DRAM zu laden. Wie bereits erwähnt sind dabei die Random Reads im NAND-Flash wegen der hohen Latenzen das eigentliche Problem.

Die Technik unterscheidet sich damit grundlegend von einem einfachen RAM-Cache für SSDs: Nicht die Beschleunigung gewöhnlicher Dateioperationen steht im Mittelpunkt, sondern die Verwaltung von Speicherseiten, die zum Arbeitsspeicherbedarf laufender Prozesse gehören. MEXT bildet somit eine zusätzliche Speicherebene zwischen DRAM und persistentem Flash-Speicher. Allerdings wird die SSD dadurch physikalisch nicht schneller. Eine fehlgeschlagene oder zu späte Vorhersage führt weiterhin zu einem vergleichsweise langsamen Flash-Zugriff. Auch die verfügbare SSD-Bandbreite begrenzt die Geschwindigkeit, mit der größere Datenmengen zwischen beiden Speicherebenen verschoben werden können.

Das Ziel besteht folglich nicht darin, DRAM vollständig zu ersetzen, sondern einen möglichst großen Anteil der selten benötigten Daten günstig auszulagern und den verbleibenden Arbeitsspeicher effizienter zu nutzen. Besonders geeignet sind dafür Anwendungen mit wiederkehrenden Zugriffsmustern und einem vergleichsweise kleinen aktiven Datenbestand. Bei stark zufälligen Zugriffen auf einen großen Datenbestand dürfte die Technik dagegen weniger effektiv sein.

Neben der Telemetrie und Überwachung der Speicherzugriffe ist die KI-Engine die zweite wichtige Komponente. Sie verwendet laut AMD ein Ensemble mehrerer KI-Modelle, darunter auch transformerbasierte Modelle, um die Abfolge von Speicherzugriffen zu analysieren und zukünftige Anforderungen vorherzusagen. Als Analogie zieht MEXT die Funktionsweise eines Large Language Models heran: Während ein Sprachmodell aus einer Folge von Tokens die wahrscheinlich folgenden Tokens vorhersagt, versucht MEXT, aus vergangenen Zugriffsmustern die als Nächstes benötigten Speicherseiten zu bestimmen.

Dabei soll sich die KI kontinuierlich an das Verhalten der jeweiligen Anwendung anpassen. Das Training und Inferenzing können in Echtzeit erfolgen. Für einzelne Trainingsvorgänge nennt AMD eine Dauer von weniger als einer Sekunde. Eine zusätzliche GPU wird dafür nicht benötigt, da die Berechnungen direkt auf den CPU-Kernen ausgeführt werden. Die KI-Engine benötigt lediglich einen EPYC-Kern. Ein zweiter wird für die Hintergrunddienste reserviert.

Die vorgestellten Benchmarks sollen vor allem zeigen, dass sich die Menge des benötigten DRAMs erheblich reduzieren lässt, ohne dass die Anwendungsleistung im gleichen Verhältnis zurückgeht.

Bei agentischen KI-Anwendungen untersucht AMD zwei unterschiedliche Workloads. Zum einen kommt ein Test mit fünf parallel ausgeführten KI-Agenten zum Einsatz, dessen Ergebnisse als geometrisches Mittel zusammengefasst werden. Daneben wird ein weiterer, besonders speicherintensiver Agenten-Workload betrachtet.

Bei einer Halbierung der physischen DRAM-Kapazität und einer entsprechenden Erweiterung durch MEXT erreicht der erste Test noch 99 % der ursprünglichen Leistung. Beim speicherintensiveren Agenten-Workload sind es 90 %. Wird die DRAM-Kapazität um 75 % reduziert und durch MEXT ergänzt, sinkt die Leistung auf 85 bzw. 88 %.

Ein zweiter Schwerpunkt sind EDA-Anwendungen, also Werkzeuge zur automatisierten Entwicklung und Überprüfung elektronischer Schaltungen. AMD verwendet dafür Synopsys PrimeTime, eine Software zur statischen Timing-Analyse komplexer Chipdesigns.

AMD setzt MEXT inzwischen auch in seiner eigenen IT-Infrastruktur ein. Nach einer im September 2026 begonnenen Einführung wurde die Software zunächst auf 86 Produktionsservern mit EPYC-Prozessoren eingesetzt. Dabei konnte AMD nach eigenen Angaben rund 58 TB zusätzliche effektiv nutzbare Speicherkapazität bereitstellen.

Für eine entsprechende Erweiterung mit physischem DRAM veranschlagt der Hersteller Kosten von ungefähr 3,3 Millionen US-Dollar. Der Einsatz von MEXT kostete dagegen etwa 601.000 US-Dollar. Daraus ergibt sich eine rechnerische Einsparung von rund 2,78 Millionen US-Dollar beziehungsweise 82 % bei den betrachteten Erweiterungskosten. Das ist eine konkrete interne Einsatzrechnung und damit aussagekräftiger als die rein schematischen Leistungsprognosen, allerdings weiterhin keine unabhängige Validierung. AMD plant, die Installation bis März 2027 auf rund 700 Systeme auszuweiten.