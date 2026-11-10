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In einem gesonderten Artikel haben wir uns ausführlich mit der EPYC-9006-Serie und der Zen-6-Architektur beschäftigt. Dabei lag der Fokus aber auf den "regulären" Prozessoren mit bis zu 96 bzw. 256 Kernen, schnellem Speicherinterface und PCI-Express-6.0-Unterstützung. Doch Teil der EPYC-9006-Serie sind auch die Modelle Verano und Venice-X, auf die wir gesondert eingehen wollen.

Dabei sei das Augenmerk zunächst auf den Zeitplan gerichtet, den AMD für die EPYC-9006-Serie ausgibt. Wie bereits im Frühsommer angekündigt befinden sich die ersten Systeme der SP7-Plattform seit diesem Halbjahr in der Auslieferung. Vor allem die Hyperscaler erhalten ihre ersten Systeme, aber auch die OEMs werden in den kommenden Wochen damit beginnen, ihre Kunden zu beliefern. Die SP8-Plattform soll im ersten Halbjahr 2027 folgen.

Dann soll im zweiten Halbjahr 2027 Verano folgen. Noch auf dem OCP Summit Mitte Oktober hieß es allerdings, dass Verano schon im ersten Halbjahr 2027 auf den Markt kommen soll. Diese Pläne musste man offenbar etwas nach hinten verschieben.

Verano: Bis zu 192 Zen-6c-Kerne mit LPDDR5X

Mit Verano entwickelt AMD eine weitere Variante der sechsten EPYC-Generation, die speziell für den Einsatz als Host-Prozessor in großen KI-Rechenzentren ausgelegt ist. Anders als die regulären EPYC-9006-Prozessoren mit dem Codenamen Venice steht bei Verano nicht die möglichst breite Abdeckung klassischer Serveranwendungen im Vordergrund, sondern die Kombination aus hoher CPU-Rechenleistung, Speicherbandbreite und Energieeffizienz. Insbesondere für KI-Systeme mit zahlreichen GPU-Beschleunigern, bei denen die CPUs unter anderem die Orchestrierung von KI-Workloads, die Verwaltung von Daten und die Kommunikation zwischen den Beschleunigern übernehmen, soll diese Ausrichtung Vorteile bieten.

Wie Venice basiert auch Verano auf der Zen-6-Architektur, verwendet allerdings eine andere Chiplet-Konfiguration. Während Venice auf der SP7-Plattform bis zu acht Core Complex Dies (CCDs) aufnehmen kann, sieht AMD bei Verano maximal sechs CCDs vor. Hierbei stehen zwei Varianten zur Verfügung: Ein Zen-6-CCD mit zwölf Kernen oder ein Zen-6c-CCD mit 32 Kernen. Entsprechend erreicht Verano maximal 72 Zen-6-Kerne beziehungsweise 192 Zen-6c-Kerne. Mit aktiviertem Simultaneous Multithreading (SMT) ergeben sich daraus 144 beziehungsweise 384 Threads.

Bei den CCDs selbst übernimmt AMD die grundlegenden Eigenschaften von Venice. Sowohl Zen 6 als auch Zen 6c verfügen über 1 MB L2-Cache pro Kern und rechnerisch 4 MB gemeinsamen L3-Cache pro Kern. Ein vollständig ausgebautes Zen-6-CCD besitzt somit 48 MB L3-Cache, während ein Zen-6c-CCD auf 128 MB kommt. Bei sechs CCDs sind damit insgesamt bis zu 288 MB beziehungsweise 768 MB L3-Cache möglich. Zum Vergleich: Venice erreicht auf SP7 mit acht Zen-6c-CCDs maximal 256 Kerne und 1.024 MB L3-Cache. Verano bietet somit eine geringere maximale Kerndichte als Venice SP7, erreicht aber eine höhere Kernanzahl als die auf 128 Zen-6c-Kerne begrenzte SP8-Plattform.

Eine weitere Besonderheit betrifft die Taktraten. AMD nennt für die Verano-Variante mit 32 Zen-6c-Kernen pro CCD einen maximalen Takt von 4,1 GHz, während die Zwölfkern-CCDs mit Zen 6 bis zu 5,3 GHz erreichen sollen. Damit wird zwischen einer auf hohe Parallelität ausgelegten Variante und einer Konfiguration mit höherer Pro-Kern-Leistung unterschieden.

Der Aufbau des Prozessors unterscheidet sich deutlich von den regulären Venice-Modellen. Zwar setzt AMD auch bei Verano auf zwei I/O-Dies, erweitert das Package jedoch um vier separate Memory Controller Dies (MCDs). Die Abbildung zeigt die beiden I/O-Dies im Zentrum, während die CCDs oberhalb und unterhalb davon angeordnet werden. Die vier MCDs übernehmen die Anbindung des LPDDR5X-Arbeitsspeichers. Diese Aufteilung ermöglicht es AMD, die Speichercontroller unabhängig von den eigentlichen I/O- und Compute-Dies zu implementieren.

24 LPDDR5X-Speicherkanäle statt DDR5-RDIMMs

Die wohl wichtigste technische Besonderheit von Verano ist das Speicherinterface. Während Venice auf SP7 über 16 DDR5-Kanäle verfügt und sowohl RDIMMs mit bis zu 8.000 MT/s als auch MRDIMMs mit bis zu 12.800 MT/s unterstützt, verwendet Verano LPDDR5X-Speicher. Die vier eigenständigen MCDs stellen jeweils sechs Speicherkanäle bereit, womit sich insgesamt 24 LPDDR5X-Kanäle ergeben. AMD nennt hierfür eine maximale Transferrate von 8.533 MT/s.

Der Einsatz von LPDDR5X verfolgt vor allem das Ziel, den Energiebedarf des Speichersystems zu reduzieren. Gegenüber klassischen DDR5-RDIMMs arbeitet LPDDR5X mit niedrigeren Betriebsspannungen und einem auf geringen Stromverbrauch optimierten Interface. Dies ist insbesondere in großen KI-Systemen relevant, in denen sich der Energieverbrauch des Arbeitsspeichers über zahlreiche Serverknoten zu einer erheblichen Leistungsaufnahme summiert. Auch hinsichtlich der pro übertragenem Byte benötigten Energie verspricht sich AMD Vorteile.

Bei der Speicherbestückung setzt AMD auf austauschbare SOCAMM2-Module (Small Outline Compression Attached Memory Module). Anders als direkt auf der Leiterplatte verlöteter LPDDR5X-Speicher können diese Module bei einem Defekt ausgetauscht oder bei entsprechender Plattformunterstützung aufgerüstet werden. Damit verbindet AMD die Energieeffizienz von LPDDR5X mit einem wesentlichen Merkmal klassischer Serverspeichermodule: der Wartbarkeit. Die Verwendung von SOCAMM2 erlaubt außerdem eine kompaktere Speicheranordnung als herkömmliche DIMM-Steckplätze.

Eine direkte Gegenüberstellung der Speicherbandbreite allein anhand der Kanalzahlen ist allerdings nicht möglich. LPDDR5X verwendet eine andere Kanalorganisation als DDR5, sodass zusätzlich die jeweilige Datenbusbreite berücksichtigt werden muss. Aus den 24 Kanälen und 8.533 MT/s allein lässt sich deshalb noch keine eindeutig belegte Gesamtspeicherbandbreite ableiten. Für Venice nennt AMD dagegen bis zu rund 1,64 TB/s bei 16 Kanälen mit MRDIMM-12800.

Verano ist damit weniger als direkter Nachfolger von Venice zu verstehen, sondern als eine spezialisierte Ergänzung der sechsten EPYC-Generation. Ob die Anpassungen tatsächlich zu einer höheren Effizienz auf Systemebene führen, wird sich allerdings erst anhand konkreter Leistungs- und Verbrauchsmessungen in entsprechend ausgestatteten KI-Systemen beurteilen lassen.

Venice-X: 1.152 MB an L3-Cache für HPC/EDA

Die Erfindung des 3D V-Cache hob AMDs Leistungspotenzial in vielen Bereichen auf neue Höhen. Vielen Spielern ist dies sicherlich von den X3D-Prozessoren bekannt. Mit Milan-X und Genoa-X hat AMD bereits zwei EPYC-Generationen auf den Markt gebracht, welche die Erweiterung des L3-Caches in den Einsatz brachten. Turin-X kam nicht, weil sich der zusätzliche Aufwand in der Entwicklung und Validierung vermutlich nicht mehr gelohnt hätte.

Die Entwicklung der EPYC-Prozessoren mit 3D V-Cache zeigt, wie AMD die zusätzliche Cache-Kapazität mit steigender Rechenleistung und Speicherbandbreite kombiniert. Mit Milan-X führte AMD 2022 erstmals den gestapelten L3-Cache im Serversegment ein. Der EPYC 7773X bot 64 Kerne und insgesamt 768 MB L3-Cache. Mit Genoa-X erhöhte AMD die Kernanzahl auf 96 und die Cache-Kapazität auf 1.152 MB. Venice-X behält diese Werte bei, verändert jedoch die interne Organisation: Statt zwölf CCDs mit jeweils acht Kernen kommen nun acht CCDs mit jeweils zwölf Kernen zum Einsatz. Jedes CCD verfügt über 48 MB regulären L3-Cache und zusätzliche 96 MB 3D V-Cache. Bemerkenswert ist, dass die verfügbare L3-Kapazität pro Kern über alle drei Generationen hinweg konstant bei 12 MB bleibt.

Deutlich größere Fortschritte zeigen sich bei der Taktfrequenz und der Speicheranbindung. Während Milan-X maximal 3,5 GHz und Genoa-X 3,7 GHz erreichten, nennt AMD für Venice-X bis zu 5,3 GHz. Das entspricht einem Anstieg um rund 43 % gegenüber Genoa-X. Die theoretische Speicherbandbreite stieg von 204,8 GB/s bei Milan-X über 460,8 GB/s bei Genoa-X auf nun 1.638 GB/s mit 16 Speicherkanälen und MRDIMM-12800. Gegenüber Milan-X entspricht dies einer Verachtfachung. Zudem erfolgt mit Venice-X der Wechsel auf PCIe 6.0, allerdings reduziert sich die Anzahl der verfügbaren PCIe-Lanes im Single-Socket-Betrieb von 128 auf 96.

Insgesamt liegt der Schwerpunkt der Weiterentwicklung damit weniger auf einer zusätzlichen Vergrößerung des L3-Caches als vielmehr auf der Kombination aus höherer Pro-Kern-Leistung, deutlich gestiegener Speicherbandbreite und schnellerer I/O-Anbindung.

Zweite Generation des 3D V-Cache nun mit größerem SRAM-Chiplet

Für das CCD mit den Zen-6-Kernen und dem zusätzlichen Cache wird es grundsätzlich keinerlei Änderungen zur aktuellen Generation geben. Die große Änderung, dass sich das SRAM-Chiplet unter dem CCD mit den Kernen befindet, bleibt bestehen. Dies ermöglicht AMD deutlich höhere Taktraten.

Für Venice-X steigt die Kapazität des L3-Cache im CCD mit 12 Zen-6-Kernen auf 48 MB an. Kommt der 3D V-Cache hinzu, kommt ein SRAM-Chiplet mit doppelter Kapazität zum Einsatz, was 96 MB bedeutet. Jedes CCD mit 12 Zen-6-Kernen kommt dann auf 144 MB, bei acht CCDs sind dies entsprechend 1.152 MB an L3-Cache für 96 Kerne.

Neben dem klassischen HPC-Umfeld sind Chipfirmen an den EPYC-Prozessoren mit 3D V-Cache vor allem aufgrund der hohen Leistung in EDA-Software interessiert.

EDA steht für Electronic Design Automation und bezeichnet Softwarewerkzeuge zur automatisierten Entwicklung elektronischer Schaltungen und Halbleiterchips. EDA-Tools kommen während des gesamten Entwicklungsprozesses eines Prozessors oder einer GPU zum Einsatz. Sie ermöglichen die Beschreibung der Schaltungslogik, überprüfen deren korrekte Funktion mithilfe von Simulationen und formalen Verifikationsverfahren und übersetzen das Design anschließend in eine physikalische Anordnung von Transistoren und Verbindungen. Dazu gehören die Logiksynthese, die Platzierung der Schaltungselemente (Place & Route), die Verdrahtung sowie die Analyse von Signallaufzeiten, Leistungsaufnahme und thermischen Eigenschaften.

Abschließend prüfen die Werkzeuge, ob das Chipdesign die Fertigungsvorgaben des Halbleiterherstellers erfüllt. Zu den wichtigsten Anbietern gehören Synopsys, Cadence Design Systems und Siemens EDA.

AMD selbst profitiert stark vom Einsatz der EPYC-Prozessoren mit dem zusätzlichen Cache und aus der Industrie ist zu hören, dass alle namhaften Chipdesigner und IP-Entwickler sehnsüchtig auf Venice-X warten.

Aber genau wie bei Verano wird man sich auch hier bis ins zweite Halbjahr 2027 gedulden müssen.