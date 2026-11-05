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Intels kommende Desktop-Prozessoren der Serie Core Ultra 400 (Nova Lake-S) haben laut einem neuen Leak eine zusätzliche Taktbremse. Wird die CPU wärmer als 90°C, soll der maximale Kerntakt fest auf 5,1 GHz begrenzt werden. Nutzer sollen diese Schwelle, wie schon TJMax, nicht nach oben verschieben können. Die Information stammt vom Leaker Jaykihn, der regelmäßig über Intels Plattformen berichtet. Er nennt sie selbst ausdrücklich vorläufig. Die Grenze soll für sämtliche Nova-Lake-S-Desktop-Modelle gelten.

Die 90-°C-Schwelle ist nicht die maximale Sperrschichttemperatur. "Das ist ein vom klassischen TJMax-Throttling bei 100°C getrenntes Verhalten“, schreibt Jaykihn. Zwischen 90 und 100°C gibt es damit einen Bereich, in dem die CPU zwar noch nicht drosselt, aber auch nicht mehr ihren vollen Boost-Takt erreicht.

Das Prinzip erinnert an Thermal Velocity Boost. Dort bekommen unterstützte Desktop-CPUs bei niedrigen Temperaturen (meist bis etwa 70°C) etwas mehr Takt. Bei Nova Lake-S wäre es umgekehrt: Statt einen Bonus wegzunehmen, gibt es oberhalb von 90°C eine harte Obergrenze. Modelle, die ab Werk nicht höher als 5,1 GHz takten, merken von dieser Begrenzung nichts. Die schnelleren Varianten würden dagegen einen Teil ihres Boosts verlieren, sobald die Kühlung nicht mehr mithalten kann.

Der Leak passt zu früheren Berichten. Schon im Februar hieß es, bei Nova Lake-S lasse sich TJMax nicht anpassen und die thermische Drosselung nicht abschalten. Dazu kommen Berichte über sehr hohe Leistungsaufnahmen: Für die Topmodelle mit zwei Compute-Tiles ist von einem PL2 von 474 W die Rede, unter Extrembedingungen sogar von über 700 W. Intel scheint die Spitzenmodelle also nah ans thermische Limit zu bringen und gleichzeitig enge Sicherheitsgrenzen zu setzen.

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Wie stark sich die 5,1-GHz-Grenze auswirkt, hängt von den endgültigen Taktraten ab und die sind noch nicht bekannt. Fest steht: Wer das volle Boost-Potenzial nutzen will, muss die CPU dauerhaft unter 90°C halten. Für die Topmodelle dürfte das eine kräftige Wasserkühlung erfordern. Nova Lake-S selbst folgt auf Arrow Lake-S. Laut Leaks setzt die Serie auf den neuen Sockel LGA1954 und die 900er-Chipsätze, was demnach neue Mainboards erforderlich macht. Die Topmodelle sollen bis zu 52 Kerne haben (16 P-, 32 E- und 4 LP-E-Kerne). Zum Starttermin von der Nova-Lake-S-Plattform widersprechen sich die Berichte: Genannt werden sowohl Ende 2026 als auch das erste Quartal 2027 für die ersten LGA1954-Prozessoren. Offiziell bestätigt hat Intel die Temperaturgrenze bisher nicht.