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#AMD #APU #Zen-7 #Grimlock #RDNA-5 #Geruecht #Leak

AMD Zen 7 "Grimlock“

Neue APUs mit RDNA 5 sollen erst 2029 erscheinen

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Von Marcel Niederste-Berg

Neue APUs mit RDNA 5 sollen erst 2029 erscheinen
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Wer sich von AMDs nächster Notebook-Generation einen großen Sprung bei der integrierten Grafik erhofft, muss offenbar etwa Geduld mitbringen. Neuen Gerüchten zufolge erreicht die RDNA-5-Architektur den Massenmarkt erst mit den Zen-7-APUs im Jahr 2029. Bis dahin bleibt RDNA 3.5 die "aktuelle" Variante und wäre bis 2029 ungewöhnlich lange am Markt und im Einsatz.

Die Angaben stammen erneut vom Leaker Kepler_L2, der in der Vergangenheit häufig richtig lag, wenn es um AMD-Neuigkeiten ging. In einem Forenbeitrag bei NeoGAF schreibt er sinngemäß, dass RDNA 5 ab 2028 nach und nach auch in reguläre Mobilchips einziehen dürfte. 2029 folge dann mit Grimlock eine optimierte Stufe namens RDNA 5+. Grimlock ist der Codename für AMDs künftige Ryzen-Prozessoren auf Basis der Zen-7-Architektur.

Die Meldung passt zu einem Bild, das sich seit Jahresbeginn abzeichnet. Schon im Januar hatte Kepler_L2 erklärt, dass AMD seine APU-Roadmap in zwei Linien aufteilt. Produkte für günstigere Märkte und Designs, die keine starke iGPU brauchen, bleiben bis 2029 bei RDNA 3.5. Eigene "Premium"-iGPU-Produkte wechseln dagegen auf RDNA 5. Gemeint sind etwa Office-Notebooks oder Gaming-Laptops, in denen ohnehin eine dedizierte Grafikkarte die Hauptarbeit erledigt.

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In der Zen-6-Generation "Medusa" soll sich daraus sogar eine Dreiteilung ergeben. Laut Kepler_L2 soll Medusa Premium einen RDNA-5-Die namens "AT4 GMD" bekommen, Medusa Halo einen "AT3 GMD". Beide sitzen getrennt von den Compute-Tiles. Die monolithische Variante Medusa Point behält eine RDNA-3.5-iGPU. Ganz einheitlich ist die Gerüchtelage allerdings nicht: TechPowerUp berichtet inzwischen von "GFX1171"- und "GFX1172"-Targets, nach denen Medusa Point eine RDNA-4m-Grafik erhalten könnte, die FSR 4 unterstützt.

Die Zen-7-Generation soll wie gewohnt in zwei Mobilvarianten erscheinen. Laut Moore’s Law Is Dead kommt Grimlock Point mit vier Zen-7-Kernen und acht kompakten Zen-7c-Kernen im Basis-Die. Ein zusätzliches Chiplet hebt die Zahl auf bis zu 20 Kerne. Grimlock Halo startet mit 8 + 12 Kernen und kann mit zwei weiteren Chiplets auf bis zu 36 Kerne anwachsen. Bei der Halo-iGPU nennt der Leaker 48 oder mehr RDNA-5/5.5-CUs, möglicherweise sogar bis zu 64 CUs. Konkrete Leistungswerte gibt es zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht, die Grafik soll aber etwa 20 bis 35 % schneller sein als die von Medusa Halo. Gefertigt werden sollen die Zen-7-Chiplets Berichten zufolge in TSMCs A14-Prozess (1,4 nm).

Wie immer gilt bei Leaks besondere Vorsicht, so lange diese Informationen seitens AMD noch nicht bestätigt wurden.

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