Werbung

Mit Wildcat Lake, besser bekannt als Core Series 3, will Intel den Einsteiger-Markt bei den Notebooks bedienen. Wie erfolgreich diese ist, lässt sich nur schwer beantworten. Immerhin aber sucht Microsoft offenbar nach einer Alternative und will mit AMD an einem ersten ARM-Design arbeiten bzw. bestellt haben.

Über verschiedene Maßnahmen hat Intel Wildcat Lake auf eine kostengünstige Lösung getrimmt. Mit 2P+4LPE-Kernen dürften sich preisgünstige Notebooks ab 400-500 Euro gut ausstatten lassen. Dennoch gab es in der Vergangenheit bereits Gerüchte zu einem Refresh von Wildcat Lake. Wildcat Lake-R soll den gleichen BGA1516 verwenden, setzt aber auf zusätzliche zwei Performance-Kerne. Bei der Base-Power von 15 W soll sich für das 4P+4LPE-Design nichts tun, allerdings sollen die konfigurierbare TDP von 10 bis 28 W auf 10 bis 35 W erweitert werden. Mehr Kerne mit einem höhere Power-Budget dürften sich positiv auf die Leistung auswirken.

Zudem ist mit Wildcat Lake Refresh offenbar eine Erweiterung auf die vPro-Modelle geplant. Dies ist in der aktuellen Core Series 3 noch nicht der Fall. Die Kombination aus Compute- und GPU-Tile aus der eigenen Fertigung in Intel 18A sowie dem günstigen organischem MCP-Packaging mit UCIe-basierter Die-to-Die-Verbindung bleibt aber bestehen – anders als so manches Gerücht verlauten ließ.

Moon Lake setzt ausschließlich auf LPE-Kerne

Erstmals tauchte in den vergangenen Tagen auch der Codename Moon Lake auf. Dieser soll, genau wie Wildcat Lake (Refresh) auf den BGA1516 setzen. Anders als Wildcat Lake soll Moon Lake aber nicht nur auf die Efficiency-Kerne verzichten, sondern auch gleich die Performance-Kerne weglassen. Demnach soll Moon Lake ausschließlich auf die sparsamen LPE-Kerne setzen.

Datenschutzhinweis für Twitter An dieser Stelle möchten wir Ihnen einen Twitter Feed zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Twitter setzt durch das Einbinden des Applets Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf diesen Feed. Der Inhalt wird anschließend geladen und Ihnen angezeigt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Tweets ab jetzt direkt anzeigen



Tweet anzeigen

Mit nur noch vier LPE-Kernen dürfte die CPU-Leistung von Moon Lake aber noch einmal deutlich hinter Wildcat Lake liegen. Als Mikroarchitektur kommt weiterhin Darkmont zum Einsatz.

Die Base-Power sinkt auf 6 W, konfigurierbar auf bis zu 15 W. Die Fertigung findet auch hier in Intel 18A statt.