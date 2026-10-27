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Vor zukünftige CPU-Architekturen hat Intel bereits über die Unterstützung von APX (Advanced Performance Extensions), AVX10 (Advanced Vector Extensions) und der Converged Vector ISA gesprochen. Erwartet wird vor allem APX mit den kommenden Nova-Lake-Prozessoren Anfang 2027 und entsprechend bereitet auch Microsoft offenbar sein Windows 11 bereits darauf vor.

Auf einen entsprechenden Hinweis ist X-Nutzer Xeno in der experimentellen Vorschau (Windows 11 Insider Experimental (Future Platforms) Preview Build 29695.1001) von Windows 11 gestoßen. Allerdings ist sie noch etwas versteckt in den Entwickler-Werkzeugen zu finden und daher offensichtlich noch nicht für den Einsatz beim Endkunden gedacht.

Ohne eine Hardware bzw. einen Prozessor im System, der APX unterstützt, kann die Funktion aber natürlich nicht verwendet werden. In der Beschreibung der Option ist die Rede von einer "besseren Leistung". Wird die Option aktiviert, erscheint der Hinweis, dass nun ein Neustart des Systems notwendig ist. Aber wie zuvor besprochen: Ohne die entsprechende Hardware hat dies keinerlei Auswirkungen.

Mit den Advanced Performance Extensions (APX) erweitert Intel den x86-64-Befehlssatz um zusätzliche Funktionen, die vor allem die Ausführung allgemeiner Rechenoperationen effizienter gestalten sollen. Die wichtigste Neuerung ist die Verdopplung der universell nutzbaren Register (General Purpose Registers, GPRs) von bislang 16 auf 32. Dadurch können mehr Daten direkt innerhalb des Prozessors vorgehalten werden, was die Anzahl der notwendigen Speicherzugriffe reduziert.

Darüber hinaus führt APX neue Drei-Operanden-Befehle ein, bei denen das Ergebnis einer Berechnung in einem separaten Zielregister abgelegt werden kann, ohne die ursprünglichen Operanden zu überschreiben. Hinzu kommen zusätzliche bedingte Befehle sowie die Möglichkeit, bei bestimmten Operationen auf das Aktualisieren der Statusflags zu verzichten. Insgesamt soll APX die Anzahl der auszuführenden Instruktionen verringern, Speicherzugriffe minimieren und insbesondere die Leistung von Anwendungen verbessern, ohne dafür wesentlich mehr Chipfläche oder Energie zu benötigen. Voraussetzung dafür sind allerdings entsprechend angepasste Compiler und Software sowie ein Prozessor mit APX-Unterstützung.

APX kommt mit Nova Lake und Diamond Rapids

Interessant wird APX mit Nova Lake werden. Über das erste Halbjahr 2027 hinweg wird Intel Nova Lake für den Desktop und Notebooks veröffentlichen – allerdings nicht auf einen Schlag. Den Anfang werden die Desktop-Prozessoren mit bis zu 28 Kernen machen, darauf sollen dann später die größeren Modelle mit bis zu 52 Kerne folgen. Dazwischen sortieren sich dann mutmaßlich die Notebook-Modelle ein.

Ob und wann auch AMD mit der Zen-Architektur die APX-Befehlssatzerweiterungen unterstützen wird, ist nicht bekannt. Zumindest für Zen 6 erscheint dies unwahrscheinlich, da die ersten Zen-6-Prozessoren bereits vorgestellt wurden. Allerdings fehlen noch einige Details zur Architektur und so besteht noch eine geringe Hoffnung.

AVX10 und die neue Vector ISA werden besonders für Diamond Rapids, der zukünftigen Xeon-Plattform mit Performance-Kernen, interessant. Auch hier wird AMD früher oder später eine Funktionsparität anvisieren.