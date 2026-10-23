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Gerade erst liefert SiPearl mit mehrjähriger Verspätung den Rhea-Prozessor als europäische CPU als Teil eines CPU-Clusters an den deutschen Supercomputer Jupiter aus, da meldet das Unternehmen einige Details zum Nachfolger. Für Rhea2 sind die Pläne zumindest hinsichtlich der Zeitleiste nun ambitionierter.

Basis des Rhea2 bildet das M100-Design. Der Mobius100 verwendet zwei Compute-Chiplets mit den eigentlichen Kernen und kommt insgesamt auf derer 140. Hinzu kommt ein I/O-Chiplet mit unter anderem einem Speichercontroller für DDR5-12800 (MRDIMM) und der Unterstützung von PCI-Express 6.0/CXL 2.0. Wie viele Speicherkanäle und PCIe-Lanes der Prozessor anbieten wird, ist allerdings nicht bekannt.

Für den Rhea2 bzw. Mobius100 (auf die Unterschiede gehen wir noch ein) setzt SiPearl auf das Neoverse-V3-Referenzdesign von ARM. Die 140 Kerne setzen sich aus zweimal 70 Kernen zusammen. Gefertigt werden soll der Prozess im N3P-Verfahren bei TSMC. Zur Verbindung der Chiplets untereinander wird UCIe-2.0 zum Einsatz kommen – ähnlich wie Intel dies mit Wildcat Lake bereits umgesetzt hat. Die Designarbeit für den Prozessor stammt aber nicht nur vom SiPealr, sondern in diesem Fall auch von Alcor Micro und Egis.

Die ersten Samples des M100-Chiplets sollen bereits Ende 2027 zur Verfügung stehen, das komplette Chip-Package dann ab Mitte 2028. Neben dem Mobius100 soll es auch einen Rhea2-Prozessor geben, der auf den gleichen Aufbau zurückgreift. Der Mobius100 bildet dabei die technische Basis, während der Rhea2 aus Yield-Gründen nur 128 Kerne zum Einsatz bringt. Damit würden jeweils 12 Kerne je Chiplet deaktiviert. Dies ist kein unübliches Vorgehen und kommt bei Prozessoren mit einer derart großen Kern-Anzahl gerne vor. So deaktiviert ARM für seine AGI-CPU zwei Kerne je Compute-Chiplet und kommt somit auf 136 Kerne.

Ob wir den Mobius100 dann jemals mit den vollständigen 140 Kernen sehen werden, hängt wohl auch davon ab, wie gut TSMCs N3P-Prozess bis dahin geworden ist. Der Rhea2 soll im französischen Exascale-System Alice Recoque zum Einsatz kommen.