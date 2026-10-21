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Immer wieder wird AMD mit der Entwicklung eines Prozessors mit ARM-Kernen in Verbindung gebracht. Der Codename Sound Wave kursiert seit einiger Zeit. Substanzielles aber war bisher dazu nicht bekannt, zumal man sich die Frage stellen darf, warum AMD als ein x86-Lizenznehmer überhaupt einen Prozessor mit ARM-Kernen entwickeln soll. Mit den Zen-Dense-Kernen hat man einen effizienten und kleinen x86-Kern entwickelt, den man sowohl bei den Epyc-Prozessoren als auch den APUs zum Einsatz bringt.

Aus Zuliefererkreisen will das Branchenmagazin Digitimes erfahren haben, dass Microsoft nach einer Möglichkeit sucht, ein Surface-Notebook auf den Markt zu bringen, das sich gegen Apples MacBook Neo stellt. Dazu ist man offenbar auch auf der Suche nach einem möglichst günstigen und dennoch leistungsstarken SoC. Intels Wildcat Lake, eigentlich wohl genau die Hardware, die dafür gedacht sein könnte, scheint Microsofts Anforderungen dafür demnach nicht zu erfüllen.

Welche Faktoren nun genau der Grund dafür sind, warum Microsoft in Wildcat Lake nicht den idealen Gegenspieler für diese Aufgabe sieht, ist nicht bekannt.

Sound Wave ist, wie zuvor besprochen, kein neuer Name und tauchte in der Vergangenheit bereits auf. Bereits in diesem Jahr sollte der bis dato unbekannte SoC aus der 3-nm-Fertigung bei TSMC in einem Surface-Gerät zum Einsatz kommen. Dazu kam es aber nicht und so setzte Microsoft für die aktuellen Geräte wieder auf die Snapdragon-Plattform von Qualcomm. Im High-End-Segment kommt NVIDIAs Spark zum Zuge (Microsoft Surface Laptop Ultra mit RTX Spark und 128 GB im Test) und so haben wir Windows on ARM auf SoCs von Qualcomm und NVIDIA.

AMD als dritter Anbieter

Windows on ARM hat sich als Plattform bereits integriert. Die Prism-Emulation übernimmt die noch fehlenden Teile aus der alten x86-Welt und mit RTX Spark hat nun auch NVIDIA ein großes Interesse daran, dass sich Windows on ARM durchsetzen kann.

Sound Wave soll über sechs Kerne verfügen. Diese sollen sich zu zwei Performance- und vier Efficiency-Kernen aufteilen – ähnlich wie Intels Wildcat Lake, nur eben auf Basis einer ARM-Architektur. Hinzu kommt eine integrierte GPU auf RDNA-3.5-Basis. Welche Leistungsklasse Microsoft für das Surface-Gerät anpeilt, wird aus der TDP ersichtlich. Diese soll bei 5 bis 10 W liegen. Mit einer Base Power von 15 W liegt Wildcat Lake etwas darüber und vielleicht ist dies schon einer der Gründe, warum sich Microsoft auf die Suche nach einer Alternative gemacht hat.

Im zweiten oder dritten Quartal 2027 soll die Serienfertigung beginnen. Ob damit der SoC oder das Surface-Gerät gemeint ist, ist allerdings nicht ganz klar. Sound Wave als Chip dürfte aber zumindest schon zur Validierung den Tape-Out und das Bring-up hinter sich gebracht haben. In den kommenden Monaten werden wir also sehen, ob sich das Gerücht zu einem SoC von AMD mit ARM-Kernen bewahrheitet oder nicht.