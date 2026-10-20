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Im Jahre 2013 stellte Intel die Haswell-Desktop-Prozessoren vor. 13 Jahre nach dem Start, unter anderem des Core i5-4670K, vermeldet die OC-Datenbank HWBot einen neuen Weltrekord für diesen Prozessor. Overclocker Luumi erreichte mit diesem Modell einen neuen Cinebench-R11.5-Rekord, der seit Oktober 2015 Bestand hatte.

Wie für ein Extreme-Overclocking üblich, wurde die Kühlung mittels flüssigem Stickstoff umgesetzt. Erreicht wurde ein Takt von 6.301 MHz, was deutlich über dem von Intel ausgewiesenen 3,8 GHz als Turbo-Takt liegt. Alle vier Kerne des Prozessors arbeiteten mit diesem Takt und somit wurde ein neuer Multi-Threaded-Rekord aufgestellt.

Neben dem Core i5-4670K zum Einsatz gekommen sind ein ASRock Z97 OC Formula, 4 GB DDR3-2708 und weitere Komponenten, die zum Rekord aber eher weniger etwas beizutragen hatten.

Mit den 6,3 GHz arbeitete der Prozessor mit einem 66 % höheren Takt, als Intel dies damals vorgesehen hat. Gefertigt wurde der Prozessor in einem 22-nm-Verfahren und die TDP lag bei 84 W. Wie hoch der Verbrauch bei 6,3 GHz unter den gegebenen Bedingungen gewesen ist, ist nicht bekannt.

Für einen Quad-Core-Prozessor konnte der Core i5-4670K nun aber einen neuen Rekord aufstellen und dies zeigt zudem, wie aktiv die Szene auch mit dieser Art von Hardware noch ist – auch wenn Intel diese CPU-Generation längst eingestellt hat.