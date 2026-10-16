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Das kommende erste Halbjahr 2027 wird vor allem durch Intels Nova Lake dominiert werden. In mehreren Schritten sollen die Desktop-Chips mit zunächst 28 und dann 52 Kernen sowie die Notebook-Ableger Nova Lake-H und Nova Lake-HX erscheinen.

In einem Video zeigt Moore's Law Is Dead Die-Shots des Chip-Package mitsamt der dazugehörigen Beschriftung zur Funktion und Größe der einzelnen Chips.

Genau wie Arrow Lake wird auch Nova Lake zunächst einmal grundsätzlich aus vier Tiles bestehen. Diese stehen (teilweise) in unterschiedlichen Ausbaustufen zur Verfügung, sodass Intel die einzelnen Produkte entsprechend auslegen kann.

Für Nova Lake-HX in der Konfiguration mit 8+16+4 Kernen sieht Intel die folgende Zusammenstellung vor:

Graphics Tile: Intel 3-E (P1276.5), 4 Xe-Kerne, 6,5 x 4 mm = 26 mm²

Hub Tile: Intel 18A-P (P1278.6), unter anderem 4 LPE-Kerne, 6,5 x 11 mm = 72 mm²

Pheripheral Controler Tile: Intel 18A-P (P1278.6), 5,3 x 11 mm = 58 mm²

Compute Tile: TSMC N2P, 8P+16E-Kerne, 6,5 x 16 mm = 104 mm²

Nova Lake-H mit einer 4+8+4-Konfiguration setzt dabei auf ein anderes Compute Tile mit weniger Kernen:

Graphics Tile: Intel 3-E (P1276.5), 4 Xe-Kerne, 6,5 x 4 mm = 26 mm²

Hub Tile: Intel 18A-P (P1278.6), unter anderem 4 LPE-Kerne, 6,5 x 11 mm = 72 mm²

Pheripheral Controler Tile: Intel 18A-P (P1278.6), 5,3 x 11 mm = 58 mm²

Compute Tile: TSMC N2P, 4P+8E-Kerne, 6,5 x 8,5 mm = 55 mm²

Beiden Konfigurationen gemein sind zwei Dummy-Tiles, die hier als "B" und "F" zu finden sind. Diesen dienen in den beiden Konfigurationen der strukturellen Integrität im Package.

Zudem lassen sich aus der Positionierung sowie den vorhandenen Dummy-Tiles noch einige Rückschlüsse ziehen:

Nova Lake-S für den Desktop wird vermutlich aussehen wie Nova Lake-HX. Für die große Ausbaustufe mit 52 Kernen setzt Intel einfach ein zweites Compute-Tile ein und kommt dann auf 16P+32E+4LPE-Kerne.

Zudem verweist Moore's Law Is Dead auf die Tatsache, dass es eine Konfiguration mit Graphics Tile mit 12 Xe-Kernen geben wird. Diese verwendet einen GPU‑Tile mit doppelter Breite, sodass Dummy-Tile "B" überflüssig wird bzw. ersetzt wird. Gleiches gilt für den Dummy-Tile "F" im Desktop in der großen Ausbaustufe mit 52 Kernen.

Viel eigene Fertigung, aber auch TSMC bleibt ein Faktor

Interessant ist vorwiegend eines: Intel nutzt möglichst viel aus der eigenen Fertigung. Selbst die GPU‑Tile, zumindest in der kleinen Variante, fertigt man in Intel 3 selbst. Dies ist auch für Panther Lake schon der Fall, den großen GPU‑Tile aber lässt man aktuell noch bei TSMC fertigen.

Hub- und Pheripheral-Controler-Tile sollen dagegen etwas überraschend in Intel 18A-P, also der dann aktuellsten Fertigungsstufe von Intel Foundry, hergestellt werden. Der Compute-Tile aber kommt von TSMC – wie auch aktuell schon. In N2P soll dieser Chip hergestellt werden, auch hier der neuesten Fertigungsstufe der Taiwanesen.