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Der niederländische Chipausrüster ASML rechnet mit einem anhaltend starken Wachstum und sieht sich bereits weit in die Zukunft hinein gut ausgelastet, denn die Jahre 2027 und 2028 sind bereits vollständig ausgebucht. Vorstandschef Christophe Fouquet sagte am Mittwoch, einige Kunden hätten Interesse daran, Maschinen schon jetzt für die Jahre 2029 und sogar 2030 zu reservieren. Gleichzeitig korrigieren die Abnehmer ihre Bedarfsschätzungen für die nähere Zukunft nach oben. Der Haupttreiber sind die massiven Investitionen in Rechenzentren für künstliche Intelligenz, die den Bedarf an modernsten Chips und damit an den dafür nötigen Produktionsanlagen weiter in die Höhe treiben. Kunden fragen laut Fouquet "buchstäblich jeden Tag" nach zusätzlichen Anlagen, heißt es.

Trotz der guten Auftragslage warnt Fouquet vor Lieferengpässen. Die Bestellungen verbessern sich von Quartal zu Quartal, doch mit den derzeit geplanten Kapazitäten könne ASML die Nachfrage in den Jahren 2027 und 2028 nicht vollständig bedienen. Für 2027 ist bereits eine Steigerung der Produktion von Low-NA-EUV- und DUV-Immersionsanlagen um 30 % vorgesehen, für 2028 war eine weitere Steigerung um 30 % geplant. Das reicht laut Fouquet aber nicht aus. Der Konzern prüft deshalb, die Kapazitäten für 2028 stärker auszuweiten als bisher vorgesehen.

ASML ist weltweit der einzige Hersteller dieser Extrem-Ultraviolett-Lithografiesysteme, die für die Fertigung der modernsten Chips unverzichtbar sind. Neben mehr Produktion setzt das Unternehmen auch auf Upgrades bestehender Maschinen, um die Kapazität seiner Kunden schneller zu erhöhen. Derzeit baut ASML außerdem einen zweiten großen Campus in der Region Eindhoven, dessen erste Phase 2029 fertig sein soll.

Die aktuellen Zahlen untermauern den Boom. Im dritten Quartal erzielte ASML einen Rekordumsatz von rund 11,7 Milliarden Euro – ein Plus von 55 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Nettogewinn lag bei knapp fünf Milliarden Euro und hat sich damit mehr als verdoppelt. Die Bruttomarge betrug dabei 57,5 %. Im dritten Quartal 2026 wurden 113 neue Lithografie-Systeme ausgeliefert. Für das Gesamtjahr 2026 hat ASML die Umsatzprognose auf 44 bis 45 Milliarden Euro angehoben. Wichtige Kunden wie TSMC, Samsung und Intel investieren weiter kräftig in neue Fabriken.

Zu Wochenbeginn waren die Kurse vieler Chipwerte weltweit eingebrochen, nachdem Broadcom-Chef Hock Tan vor überzogenen Erwartungen an die künstliche Intelligenz und vor möglichen Finanzierungsproblemen beim Ausbau der Infrastruktur gewarnt hatte. ASML profitiert vom aktuellen Boom, stößt aber gleichzeitig an die Grenzen seiner Lieferfähigkeit. Preiserhöhungen sind ab 2027 geplant, auch wenn der volle Effekt ab 2028 sichtbar werden soll. Für Anleger bedeutet das einerseits anhaltend starke Geschäfte, andererseits aber auch, dass nicht jede Bestellung sofort in Umsatz umgesetzt werden kann.