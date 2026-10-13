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Auf dem Prozessormarkt zeichnet sich eine neue Preisrunde ab. Nachdem sich Arbeitsspeicher und andere Halbleiterprodukte bereits verteuert haben, sollen nun auch CPUs und SoCs verschiedener Hersteller von deutlichen Aufschlägen betroffen sein. Einem Bericht der taiwanischen Wirtschaftszeitung Commercial Times (CTEE) zufolge hat Intel die Preise für mehrere Prozessorgenerationen bereits im September angehoben. Qualcomm folgte Anfang Oktober, während AMD entsprechende Anpassungen für ausgewählte Ryzen- und Epyc-Modelle vorbereiten soll. Je nach Produktfamilie stehen dabei Preissteigerungen zwischen fünf und 20 % im Raum.

Besonders stark sollen bestimmte Ausführungen der aktuellen Panther-Lake-Generation betroffen sein, deren Preise um 15 bis 20 % gestiegen sein sollen. Die Anpassung beschränkt aber sich laut dem Bericht auf Panther-Lake-Modelle mit besonders leistungsfähiger integrierter Grafikeinheit. Konkrete Produktbezeichnungen nennt CTEE nicht, naheliegend ist jedoch, dass insbesondere die X-Varianten mit zwölf Xe-Kernen und integrierter Arc-B390-Grafik betroffen sind.

Aber auch ältere Intel-Architekturen bleiben offenbar nicht verschont. Für Prozessoren der Meteor-Lake- und Arrow-Lake-Generation nennt der Bericht Aufschläge zwischen fünf und zehn Prozent. Bei Alder Lake und den besonders sparsamen Twin-Lake-Modellen sollen die Erhöhungen mit zehn bis 20 Prozent teilweise aber wieder größer ausfallen.

Dass selbst mehrere Jahre alte Prozessorgenerationen teurer werden, zeigt die Breite der mutmaßlichen Preisanpassungen. Während Intel bei neueren Architekturen auf externe Auftragsfertiger zurückgreift, stammen zahlreiche ältere Prozessoren noch aus den eigenen Produktionsanlagen. Die Entwicklung lässt sich deshalb nicht ausschließlich mit höheren Fertigungspreisen bei TSMC erklären.

Auch bei Qualcomm sollen die neuen Preise bereits seit dem 1. Oktober gelten. Betroffen sind hier die Snapdragon-X- und Snapdragon-X2-Plattformen, mit denen der Hersteller insbesondere Windows-Notebooks auf ARM-Basis adressiert. Die im 4- beziehungsweise 3-Nanometer-Verfahren bei TSMC gefertigten SoCs sollen sich um rund zehn Prozent verteuert haben.

Eine ähnliche Entwicklung deutet sich bei AMD an. Laut den taiwanischen Branchenquellen plant der Konzern Preiserhöhungen von ungefähr zehn Prozent für ausgewählte Ryzen- und Epyc-Prozessoren. Damit wäre sowohl der Markt für Desktopcomputer als auch das Geschäft mit Serverhardware betroffen. Wann die neuen Konditionen in Kraft treten sollen und welche Modelle konkret darunterfallen ist bislang aber nicht bekannt.

Als wesentlichen Kostentreiber nennt CTEE die Preisentwicklung bei TSMC. Der weltweit führende Auftragsfertiger soll zudem bereits weitere Aufschläge für moderne Fertigungsprozesse vorbereiten. Für Wafer aus Strukturklassen unterhalb von sechs Nanometern stehen demnach zum 1. Januar 2027 weitere Preiserhöhungen von bis zu zehn Prozent im Raum.