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Microsoft stellt die dritte Generation seines Inferenz-Beschleunigers namens Maia 300 vor. Mit dem Maia 300 setzt Microsoft seine Strategie der weiteren Skalierung für die eigene Hardware weiter fort und will darauf vorwiegend die eigenen Dienste arbeiten lassen.

Microsoft plant, seine Azure-Rechenzentren ab 2027 in großem Umfang mit den selbst entwickelten KI-Beschleunigern der dritten Maia-Generation auszustatten. Der Maia 300 soll speziell auf die Anforderungen der eigenen KI-Dienste zugeschnitten sein und bei gleicher Leistungsaufnahme rund 40 % mehr Token generieren als sein Vorgänger Maia 200. Gefertigt wird der Beschleuniger bei TSMC in N2P. Neben dem eigentlichen Rechenchip befinden sich zwei I/O-Chiplets, vier Chiplets mit Speichercontrollern sowie acht HBM4-Speicherstapel mit jeweils 36 GB Kapazität auf einem gemeinsamen Package. Insgesamt stehen damit 288 GB HBM4 mit einer Speicherbandbreite von rund 18 TB/s zur Verfügung. Die Rechenleistung beziffert Microsoft auf 6,9 PFLOPS bei FP8 und 13,8 PFLOPS bei FP4.

Für den Einsatz in den Rechenzentren werden jeweils vier Maia-300-Beschleuniger in einem Einschub zusammengefasst. Insgesamt 24 dieser Einschübe bilden ein Rack mit 96 Beschleunigern. Ein solches Maia-300-Rack soll laut Microsoft die siebenfache Token-Leistung eines Maia-200-Racks erreichen. Allerdings ist bei diesem Vergleich zu berücksichtigen, dass die bisherige Maia-200-Konfiguration lediglich 48 Beschleuniger umfasst. Die Leistungsaufnahme eines vollständig bestückten Maia-300-Racks gibt Microsoft mit bis zu 167 kW an. Damit bewegt sich das System in einer ähnlichen Größenordnung wie NVIDIAs Vera Rubin NVL72 mit 72 GPU-Beschleunigern.

Ab 2027 sollen Maia-300-Systeme mit einer kumulierten Leistungsaufnahme von mehreren Gigawatt in Microsofts Azure-Rechenzentren zum Einsatz kommen. Bei einer Leistungsaufnahme von knapp 1 kW pro Beschleuniger würde dies auf mehrere Millionen Maia-300-Chips hinauslaufen. Allein der Speicherbedarf erreicht dabei erhebliche Dimensionen: Eine Million Maia-300-Beschleuniger benötigen insgesamt 576 PB HBM4. Entsprechend hoch fallen die Investitionen in die Fertigung der Chips und die Beschaffung des Speichers aus, die sich auf mehrere Milliarden US-Dollar belaufen dürften. Mit dem verstärkten Einsatz eigener KI-Hardware verfolgt Microsoft zugleich das Ziel, die Infrastruktur seiner KI-Dienste stärker auf die eigenen Anforderungen auszurichten und die Abhängigkeit von externen Beschleunigerlösungen zu reduzieren.