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Der KI-Boom wurde in den vergangenen Jahren vor allem durch die Nachfrage nach leistungsstarken GPUs geprägt. NVIDIA konnte davon besonders profitieren, während klassische Server-Prozessoren zunehmend in den Hintergrund rückten. Mit der Entwicklung hin zu agentischen KI-Systemen verschieben sich die Anforderungen an die Hardware jedoch erneut. Während GPUs weiterhin die rechenintensiven Aufgaben bei der Ausführung großer Sprachmodelle übernehmen, gewinnen CPUs für die Steuerung, Koordination und Ausführung der damit verbundenen Prozesse an Bedeutung. Davon profitiert inzwischen auch Intel, das trotz seiner Schwierigkeiten im Fertigungsbereich und des zunehmenden Wettbewerbs bei Server-Prozessoren eine deutlich gestiegene Nachfrage nach Xeon-Prozessoren verzeichnet.

Der wesentliche Unterschied zwischen klassischer KI-Inferenz und agentischen Workloads liegt in der Komplexität der ausgeführten Aufgaben. Während bei einer einfachen Anfrage an ein Sprachmodell häufig die Berechnung und Ausgabe der generierten Tokens im Mittelpunkt stehen, können agentische Systeme zahlreiche aufeinanderfolgende und teilweise parallel ausgeführte Arbeitsschritte umfassen. Dazu gehören die Informationsbeschaffung aus Datenbanken, die Verarbeitung von Dokumenten, die Kommunikation über APIs, das Ausführen von Programmcode sowie die Koordination mehrerer spezialisierter KI-Agenten. Viele dieser Aufgaben sind nicht für die massiv parallele Architektur einer GPU optimiert. Stattdessen handelt es sich häufig um verzweigte Programmabläufe mit zahlreichen Speicherzugriffen, Ein- und Ausgabeoperationen sowie vergleichsweise kurzen Rechenoperationen. Hier können CPUs ihre Stärken ausspielen.

Mit steigender Anzahl gleichzeitig aktiver KI-Agenten nehmen auch die Anforderungen an die CPU-Ressourcen zu. Neben der eigentlichen Ausführung von Programmcode müssen Prozessoren beispielsweise Container und isolierte Laufzeitumgebungen bereitstellen, Speicher verwalten, Netzwerkverbindungen bedienen und die Kommunikation zwischen verschiedenen Diensten koordinieren. Die Isolation einzelner Agenten spielt dabei eine wichtige Rolle, da diese teilweise selbstständig generierten Code ausführen oder auf externe Systeme zugreifen. Eine hohe Anzahl an CPU-Kernen, ausreichend Arbeitsspeicher und eine leistungsfähige I/O-Infrastruktur ermöglichen es, möglichst viele dieser Prozesse parallel abzuarbeiten. Die Gesamtleistung eines solchen Systems lässt sich daher nicht allein anhand der Token-Generierungsrate der eingesetzten KI-Beschleuniger bewerten. Entscheidend ist vielmehr, wie viele Agenten beziehungsweise vollständige Arbeitsabläufe innerhalb einer vorgegebenen Zeit und unter Einhaltung bestimmter Latenzgrenzen ausgeführt werden können.

Intel sieht in dieser Entwicklung eine wichtige Einsatzmöglichkeit für seine Xeon-Prozessoren. Insbesondere die Xeon-6+-Modelle mit bis zu 288 Efficiency-Kernen pro Sockel sollen sich für die parallele Ausführung zahlreicher unabhängiger Aufgaben eignen. Die in Intel 18A gefertigten Prozessoren setzen dabei weniger auf eine möglichst hohe Leistung einzelner Kerne als vielmehr auf eine hohe Rechendichte und Energieeffizienz. Im Rahmen des Open Compute Project Global Summit stellt Intel neue Rack-Konfigurationen vor, die in ausgewählten Ausbaustufen auf mehr als 46.000 CPU-Kerne bei einer gesamten Leistungsaufnahme von 133,45 kW kommen sollen. Die auf dem Open-Rack-v3-Standard basierenden Systeme sollen eine möglichst hohe Anzahl gleichzeitig aktiver KI-Agenten ermöglichen und die vorhandenen GPU-Beschleuniger kontinuierlich mit Arbeit versorgen.

Dass es sich nicht ausschließlich um ein theoretisches Einsatzgebiet handelt, zeigen auch die Entwicklungen im Server-Markt. Nach Einschätzung von TrendForce verschiebt sich das Verhältnis zwischen CPUs und GPUs in bestimmten KI-Inferenzsystemen von bisher etwa 1:8 zunehmend in Richtung 1:1. Die tatsächliche Konfiguration hängt allerdings stark vom jeweiligen Workload ab. Auch Intel bekommt die gestiegene Nachfrage inzwischen deutlich zu spüren. Im zweiten Quartal 2026 stieg der Absatz von Server-Prozessoren gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 9 %, während die Umsätze der Data-Center- und AI-Sparte um 59 % zulegten. Intel räumte im Quartalsbericht ausdrücklich ein, dass die Nachfrage nach Server-Produkten die verfügbaren Lieferkapazitäten übersteigt. Als wesentliche Ursache nennt das Unternehmen eigene Kapazitätsengpässe in der Fertigung. Hinzu kommen branchenweite Engpässe bei Speichern, Substraten und weiteren Komponenten, die nach Einschätzung Intels bis in das Jahr 2027 hineinreichen könnten.

Für Intel ist diese Entwicklung insofern bemerkenswert, als das Unternehmen in den vergangenen Jahren mit Problemen bei der Fertigung, hohen Investitionskosten und zunehmendem Konkurrenzdruck durch AMD zu kämpfen hatte. Die wachsende Bedeutung klassischer CPU-Rechenleistung eröffnet nun zusätzliche Absatzmöglichkeiten, ohne dass Intel dafür zwangsläufig einen führenden KI-Beschleuniger anbieten muss. Aber auch bei diesem Thema gibt es zum OCP Summit Neuigkeiten.

Gleichzeitig ist das Unternehmen durch die breite Verbreitung der x86-Architektur und die vorhandene Software-Infrastruktur in vielen Rechenzentren gut positioniert. Allerdings profitieren auch AMD mit seinen EPYC-Prozessoren sowie Anbieter von Arm-basierten Server-Plattformen von der Entwicklung. Intel muss sich daher weiterhin bei Energieeffizienz, Rechendichte und Gesamtbetriebskosten behaupten. Der aktuelle Nachfrageüberhang zeigt dennoch, dass CPUs im KI-Zeitalter keineswegs an Bedeutung verlieren. Vielmehr entwickelt sich mit der agentischen KI ein zusätzlicher Wachstumsmarkt, in dem Intel trotz seiner bestehenden Herausforderungen wieder eine wichtige Rolle spielen kann. Zuletzt musste man sogar bestätigen, dass man nur 50 % des Bedarfs an Prozessoren liefern kann. Für Intel wäre also noch deutlich mehr möglich.