Anfang 2027 für LGA1700
Gigabyte bestätigt Raptor Lake Next
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Sollte Intel nicht noch kurzfristig die Reißleine ziehen, dann wird man Anfang 2027 mit Raptor Lake Next einen Refresh für LGA1700 und die DDR4-Plattform auf den Markt bringen. In einer Pressemitteilung hat Gigabyte die Unterstützung seiner aktuellen B760- und H610-Mainboards angekündigt.
Der Name Raptor Lake Next fällt nicht, aber die Erwähnung des LGA1700 und der Zeitraum passen zu dem, was zu Raptor Lake Next bekannt ist.
Einen vollständigen Ersatz für alle Modelle der 14. Core-Generation alias Raptor Lake (Test) stellt der Next-Refresh nicht dar. Es wird Konfigurationen mit 8P+8E- sowie 6P+8E-Kernen geben.
Mit Raptor Lake Next würde der LGA1700 rückblickend zu den wenigen Intel-Sockeln der jüngeren Vergangenheit gehören, die mehr als zwei Prozessorgenerationen beziehungsweise Modellvarianten unterstützt haben. Für Besitzer eines Prozessors der 12. oder 13. Core-Generation dürfte ein Wechsel auf Raptor Lake-Next hingegen nur wenig Anreize bieten.
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