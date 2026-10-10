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#Intel #LGA1700 #CPU #Prozessor #Raptor-Lake-Next

Anfang 2027 für LGA1700

Gigabyte bestätigt Raptor Lake Next

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Von Andreas Schilling

Gigabyte bestätigt Raptor Lake Next
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Sollte Intel nicht noch kurzfristig die Reißleine ziehen, dann wird man Anfang 2027 mit Raptor Lake Next einen Refresh für LGA1700 und die DDR4-Plattform auf den Markt bringen. In einer Pressemitteilung hat Gigabyte die Unterstützung seiner aktuellen B760- und H610-Mainboards angekündigt.

Gigabyte (...) today announced BIOS support for the Upcoming LGA1700 processors across its entire lineup of Intel B760 and H610 motherboards. Built on Socket LGA1700 and expected to launch in early 2027, the new processors bring fresh performance to an established platform, and GIGABYTE users can be ready from day one.
- so Gigabyte

Der Name Raptor Lake Next fällt nicht, aber die Erwähnung des LGA1700 und der Zeitraum passen zu dem, was zu Raptor Lake Next bekannt ist.

Intel Raptor Lake-Refresh

Einen vollständigen Ersatz für alle Modelle der 14. Core-Generation alias Raptor Lake (Test) stellt der Next-Refresh nicht dar. Es wird Konfigurationen mit 8P+8E- sowie 6P+8E-Kernen geben.

Mit Raptor Lake Next würde der LGA1700 rückblickend zu den wenigen Intel-Sockeln der jüngeren Vergangenheit gehören, die mehr als zwei Prozessorgenerationen beziehungsweise Modellvarianten unterstützt haben. Für Besitzer eines Prozessors der 12. oder 13. Core-Generation dürfte ein Wechsel auf Raptor Lake-Next hingegen nur wenig Anreize bieten.

Quellen und weitere Links

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