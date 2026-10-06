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Zur Computex stellte AMD mit Gorgon Halo (Ryzen AI Max Pro 400+) den "Nachfolger" von Strix Halo vor. Hinsichtlich der CPU-Kerne und weiteren SoC-internen Merkmale gab es keine Änderungen, aber der Speicherausbau wurde von 128 auf 192 GB erweitert. Im aktuellen KI-Hype, wo die lokale Ausführung mit möglichst viel und schnellem Speicher im Vordergrund steht, trifft AMD damit sozusagen den Zahn der Zeit.

Entsprechend briefte AMD in der vergangenen Woche die Presse, denn im Spätsommer strömen vermehrt die Systeme mit Ryzen AI Max Pro 400+ auf den Markt. Diese können ab sofort vorbestellt werden und sollen ab Oktober und November ausgeliefert werden. Das große Begleitthema ist der Agentic-PC.

Gegenstück der Systeme mit Gorgon Halo sind die DGX-Spark-Ableger mit GB10-SoC von NVIDIA. Hier wurde in der vergangenen Woche eine "günstigere" Variante mit 64 GB vorgestellt. Ab 4.999 US-Dollar soll diese angeboten werden, während die Ausstattungsvariante mit 128 GB preislich auf 6.950 US-Dollar angehoben wurde. Hierzulande starteten die DGX-Spark-Systeme ab 5.000 Euro. Mini-PCs mit Ryzen AI Max Pro 400+ sind, wohl aufgrund des größeren Speicherausbaus, ab 6.500 Euro noch einmal etwas teurer.

Mit 16 Zen-5-Kernen, 64 MB L3-Cache, einer NPU mit bis zu 50 TOPS sowie einer integrierten GPU mit 40 Compute Units bündelt der Ryzen AI Max Pro 400+ eine hohe Rechen- und Grafikleistung in einem Package. Bei einer konfigurierbaren TDP von bis zu 120 W stellt er derzeit die leistungsstärkste Ausbaustufe innerhalb dieser Plattform dar.

Alle Systeme sind somit auch sehr ähnlich bis identisch ausgestattet. Das ist aber auch bei DGX Spark so.

Gegenüberstellung von Strix Halo

Kerne Basis/Boost-Takt Cache (L3 + L2) cTDP NPU iGPU Arbeitsspeicher Ryzen AI Max+ 395 16 3,0 / 5,1 GHz 64 + 16 MB 45 - 120 W 50 TOPS 40 CUs 128 GB Ryzen AI Max+ Pro 495 16 3,1 / 5,2 GHz 64 + 16 MB 45 - 120 W 55 TOPS 40 CUs 192 GB Ryzen AI Max Pro 490 12 3,2 / 5,0 GHz 64 + 12 MB 45 - 120 W 50 TOPS 32 CUs 192 GB Ryzen AI Max Pro 485 8 3,6 / 5,0 GHz 32 + 8 MB 45 - 120 W 50 TOPS 32 CUs 192 GB

Der aktuelle KI-Boom hat sich für AMD und NVIDIA auch im Client- und Workstation-Segment als Glücksfall erwiesen. AMD konnte Strix Halo und inzwischen Gorgon Halo beziehungsweise die Ryzen-AI-Max-400-Serie durch die Kombination aus leistungsfähiger integrierter GPU und großem Unified Memory weit über klassische Notebook- und Workstation-Anwendungen hinaus als Plattform für lokale KI positionieren: Strix-Halo-Systeme bieten bis zu 128 GB gemeinsamen Speicher, die neue Generation sogar bis zu 192 GB und damit ausreichend Kapazität für vergleichsweise große Sprachmodelle.

NVIDIA wiederum hat mit dem DGX Spark aus einem kompakten Grace-Blackwell-System eine eigene Produktklasse für lokale KI-Entwicklung etabliert und überträgt dieses Konzept mit RTX Spark nun stärker in den klassischen Windows-PC-Markt. Dort sollen bis zu 128 GB Unified Memory und rund 1 PFLOP FP4-Leistung nicht nur Entwickler, sondern auch Kreative und Spieler ansprechen. Damit treffen beide Hersteller genau einen Trend der aktuellen KI-Welle: Leistungsfähige Modelle sollen zunehmend lokal statt ausschließlich in der Cloud laufen – und Hardware mit großer gemeinsamer Speicherkapazität erhält dadurch einen zusätzlichen Einsatzzweck, der vor wenigen Jahren noch deutlich weniger im Mittelpunkt stand.