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Es war sicherlich eines der Aufregerthemen des Jahres 2024: die aufgrund einer zu hohen Spannung ausfallenden Raptor-Lake- und Raptor-Lake-Refresh-Prozessoren bei Intel. Über Wochen und Monate analysierte Intel die Meldungen dazu und veröffentlichte eine finale Analyse. Letztlich sollten Microcode-Updates das Problem beheben.

In einem Reddit-Post (via Videocardz) fragt ein Nutzer nach der Meinung zu einem geplanten System-Upgrade. Aktuell setzt er auf einen Intel Core i9-14900K auf einem ASUS ROG Maximus Z790 Hero mit 64 GB DDR5-6000 CL28 und eine GeForce RTX 5090.

Im Verlaufe der Diskussion stellt sich dann heraus, dass der eingesetzte Core i9-14900K schon die dritte ausgetauschte CPU ist: "Seit ich den i9 14900k zum Erscheinungstermin gekauft habe, habe ich bereits drei Ersatzprozessoren erhalten."

Die notwendigen Austausche sind auch der Grund, warum der Nutzer sich aktuell nach einem neuen System umschaut. Das aktuell eingesetzte Modell scheint auch wieder mit Instabilität zu kämpfen, die zur Symptomatik passt. Mit welcher BIOS-Version der Nutzer sein System betreibt, ist nicht bekannt.

Die Degradations-Problematik beschäftigt die Nutzer also weiterhin. Dies dürfte aber auch nicht weiter verwundern, denn die Stückzahl der verkauften Prozessoren und betroffenen Modelle dürfte nicht klein sein. Allerdings sollten die BIOS- bzw. Microcode-Updates das Problem zumindest einschränken.

Wer von euch setzt noch auf einen Raptor-Lake- und Raptor-Lake-Refresh-Prozessor und musstet ihr euer Modell ebenfalls, vielleicht schon mehrfach, austauschen lassen?

Rückblick auf Problemstellung und Problemlösung

Intel führte die Degradation und die daraus resultierenden Stabilitätsprobleme bei Desktop-Prozessoren der 13. und 14. Core-Generation (Raptor Lake und Raptor Lake Refresh) 2024 auf einen sogenannten Vmin Shift zurück: Bestimmte Schaltungen im Clock-Tree der CPU-Kerne erwiesen sich bei dauerhaft erhöhten Spannungen und Temperaturen als besonders anfällig für Alterung, wodurch im Laufe der Zeit eine höhere Mindestspannung für einen stabilen Betrieb erforderlich wurde und Abstürze oder Fehler auftreten konnten.

Als begünstigende Faktoren identifizierte Intel unter anderem zu aggressive Mainboard-Leistungsparameter, einen fehlerhaften eTVB-Algorithmus sowie Microcode- und SVID-Algorithmen, die teilweise zu hohe Kernspannungen anforderten – auch bei geringer Last oder im Leerlauf. Intel reagierte darauf schrittweise mit angepassten Default-Einstellungen und den Microcode-Versionen 0x125, 0x129 und schließlich 0x12B, die die problematischen Betriebszustände beziehungsweise überhöhten Spannungsanforderungen begrenzen sollten. Bereits dauerhaft geschädigte Prozessoren konnten durch die Updates allerdings nicht repariert werden. Die Maßnahmen sollten vor allem eine weitere Degradation verhindern.