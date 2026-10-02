Noch-oberhalb-des-4950K-Core-Ultra-9-4970K-BFC-gibt-erste-Hinweise-auf-Intels-neue-Serie

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Erste Hinweise zur neuen Namensgebung mit Nova Lake-S haben wir bereits. So kursierte bereits ein Core Ultra 9 4950K mit insgesamt 28 Kernen. Diese teilen sich in acht Performance-, 16 Efficiency- und vier Low-Power-Efficiency-Kerne auf. Nun sind Informationen zu weiteren Modellnummern und Modellidentifikationen aufgetaucht (via LC Tech Leaks).

Hier beschrieben werden die Modelle mit bis zu 28 Kernen. Laut bisherigen Meldungen wird dies die Serie sein, die als erste auf den Markt kommen wird. Ob nun im ersten oder zweiten Quartal ist dabei noch offen. Zur Computex soll es dann den großen Ausbau mit bis zu 52 Kernen geben. Hierzu gibt es bisher noch keinerlei Informationen zur Namensgebung.

Bestimmt wird der Ausbau über eine Single- und Dual-Die-Konfiguration des Compute-Tiles. Die Single-Die-Konfiguration komme auf maximal 28 Kerne, bei einem Dual-Die sind es mit 52 fast doppelt so viele - es werden allerdings nur die 8P+16E-Kerne des Compute-Tiles verdoppelt und es kommen immer die 4 LPE-Kerne hinzu. Dazu gehört auch, dass bLLC (Big Last Level Cache) einmal 144 MB und einmal 288 MB groß sein kann.

Gegenüberstellung von Temperatur und Takt Modell Kerne bLLC TDP iGPU Core Ultra 9 4970K BFC 28 (8P+16E+4LPE) 144 MB 125 W 32 EUs Core Ultra 9 4950K 28 (8P+16E+4LPE) - 125 W 32 EUs Core Ultra 9 4900 BFC 22 (6P+12E+4LPE) 144 MB 65 W 32 EUs Core Ultra 7 4870 BFC 24 (8P+12E+4LPE) 144 MB 125 W 32 EUs Core Ultra 7 4850K 24 (8P+12E+4LPE) - 125 W 32 EUs Core Ultra 5 4650KF 22 (6P+12E+4LPE) - 125 W - Core Ultra 5 4650K 22 (6P+12E+4LPE) - 125 W 32 EUs

Die Angaben deuten auf eine recht breit aufgefächerte Core-Ultra-400-Serie hin. Auffällig ist vor allem der Core Ultra 9 4970K BFC, der mit 28 Kernen (8P+16E+4LPE), 125 W TDP und 32 EUs bei der iGPU zunächst dieselben Eckdaten wie der Core Ultra 9 4950K aufweist. Als BGC-Modell dürfte der bLLC hier den Ausschlag in der Positionierung geben. Ähnlich verhält es sich beim Core Ultra 7 4870 BFC und 4850K, die laut Tabelle ebenfalls dieselbe Kernkonfiguration und TDP besitzen.

Ungewöhnlich ist der Core Ultra 9 4900 BFC: Er kommt nur auf 22 Kerne und 65 W und scheint damit eher auf Effizienz als maximale Leistung ausgelegt zu sein. Der Core Ultra 5 4650KF verzichtet auf die integrierte Grafikeinheit. Allen Modellen gemein ist der Einsatz von 4 LPE-Kernen.

Mit Nova Lake-S wird Intel zudem eine neue Plattform einführen, die auf den Sockel LGA1954 setzen wird. Erste Bilder der Rückseite bzw. der Pad-Area eines Nova-Lake-Prozessors gab es bereits. Auf der Computex konnten wir ein erstes Mainboard von Gigabyte erspähen, welches für Nova Lake vorgesehen ist.