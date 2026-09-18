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Zuletzt im Juni gab es Gerüchte zu einem möglichen Refresh von Raptor Lake. Als Raptor Lake-Next sollen die alten Modelle neu aufgelegt werden. Die Motivation hinter dieser Entscheidung dürfte die aktuelle Hochpreislage, vorwiegend durch den teuren DDR5-Speicher, sein.

Bisher bekannt ist, dass es folgende Konfigurationen geben soll:

Core i7: 8P+12E-Kerne, TDP: 65 W

Core i5: 8P+8E-Kerne, TDP: 125 W

Core i5: 6P+4E-Kerne, TDP: 65 W, 24 MB L3-Cache

Core i3: 4P+0E-Kerne, TDP: 65 W

Einen vollständigen Ersatz für alle Modelle der 14. Core-Generation alias Raptor Lake (Test) gibt es also nicht. Der bei Intel-Prozessoren vorab meist gut informierter Leaker Jaykihn bestätigt nun, dass die Konfiguration mit 8P+8E-Kernen der Ersatz für den Core i5-14600K sein wird. Dieser bietet in seiner aktuellen Form nur 6P+8E-Kerne. Als Raptor Lake-Refresh sprechen wir hier also von zwei zusätzlichen Performance-Kernen.

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Einen Ersatz für den Core i9-14900K(S) wird es also allen Anzeichen nach nicht geben. Dies wird wohl auch für den Core i7-14700K (8P+12E-Kerne) gelten. Die oben genannte Konfiguration ist in der TDP auf 65 W beschränkt, so dass dieser eher als Ersatz des Core i7-14700 gelten dürften. Mit 6P+4E- und 4P+0E-Kernen scheint Intel aber vor allem den Einsteigerbereich erneut abdecken zu wollen.

Alle genannten Modelle verfügen über eine integrierte Grafikeinheit. Dem Core i5-14400F (Test) blieb dies als beliebtes Mittelklasse-Modell seinerzeit verwehrt.

Damit zählt der LGA1700 rückblickend zu den wenigen Intel-Sockeln der jüngeren Vergangenheit, die mehr als zwei Prozessorgenerationen beziehungsweise Modellvarianten unterstützt haben. Für Besitzer eines Prozessors der 12. oder 13. Core-Generation dürfte ein Wechsel auf Raptor Lake-Next hingegen nur wenig Anreize bieten.