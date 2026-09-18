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Wie schon so oft sind Benchmarkergebnisse von noch nicht veröffentlichter Hardware in einer Online-Datenbank aufgetaucht. Dieses Mal handelt es sich dabei um Daten und Werte zu Nova Lake-H. Die Werte und Daten stammen aus der Datenbank von SiSoft Sandra und als Basis diente ein HP EliteBook X G3i 14. Aktuell wird dieses Modell (als HP EliteBook X G2i 14) mit Panther Lake ausgestattet, zukünftig soll wohl Nova Lake-H in das Notebook wandern.

Wie üblich bei Vorserienhardware stimmen nicht alle Details und vor allem die konkrete Produktbezeichnung des Prozessors folgt dem üblichen Namensschema für solche Hardware.

Die als "Genuine Intel(R) 0000(5M 20c 3GHz/4.6GHz+ 3GHz, 2x 4MB + 2x 4MB L2, 18MB L3)" ausgelesene CPU bietet insgesamt 16 Threads. In dieser Konfiguration kann von vier Performance-, acht Efficiency und vier Low-Power-Efficiency-Kernen ausgegangen werden. Der L3-Cache ist 18 MB groß und wie bei Panther Lake gibt es 4 MB an L2-Cache für jedes E-Kern-Cluster mit jeweils vier Kernen. Den Performance-Kernen steht ein privater L2-Cache zur Verfügung.

Die Taktraten lassen kaum Rückschlüsse auf den dann später finalen Zustand von Nova Lake-H zu. Genannt werden 3 GHz (vermutlich für die E/LPE-Kerne) und 4,6 GHz für die P-Kerne. Bis die Prozessoren dann final in die Notebooks wandern, wird sich an den Taktraten aber sicherlich noch einiges tun.

Intel wird Nova Lake dem aktuellen Kenntnisstand nach im kommenden Jahr in mehreren Etappen auf den Markt bringen. Neben Nova Lake-H im Notebook schauen unsere Leser natürlich vor allem auf die Desktop-Variante. Aber auch diese wird Intel nicht am Stück auf den Markt werfen. Den Anfang soll die Variante mit bis zu 28 Kernen und großem Cache machen, bevor dann etwas später der große Ausbau mit 52 Kernen folgen soll. Ob dies tatsächlich so eintreten wird, bleibt abzuwarten.