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Zusammen mit dem iPhone 18 Pro (Max) sowie dem iPhone Duo stellt Apple den neuen A20 Pro als SoC für die beiden Smartphones vor. Nach dem M6 handelt es sich um den zweiten Chip, den Apple bei TSMC in der 2-nm-Fertigung in Auftrag gegeben hat.

Ein wichtiger Bestandteil des SoCs sind die neuen "Super Cores", von denen zwei vorhanden sind. Der neue "Super Core" soll um 20 % schneller sein, als die P-Kerne des A19 Pro. Zusätzlich gibt es noch vier Efficiency-Kerne für Hintergrundaufgaben sowie solche, die nicht auf den "Super Cores" laufen müssen.

Die integrierte GPU bietet sieben GPU-Kerne, die auch wegen der höheren Speicherbandbreite (+50 %) eine um 17 % höhere Leistung vorzuweisen haben. Zudem setzt Apple den Fokus auf die NPU, die nun über 32 anstatt 16 Kerne verfügen soll. Damit verdoppelt Apple die FP8-Rechenleistung, was der Ausführung lokaler LLMs zugutekommen soll. Die Dual-Neural-Engine kennen wir auch schon vom M6 für den neuen Mac Mini.

Einen deutlichen Unterschied zum A19 Pro soll das Packaging machen. Anstatt den DRAM auf dem CPU-Chiplet zu platzieren (on package), wird er nun neben diesem untergebracht. Dies hat vor allem thermische Vorteile. Die CPU-Kerne im CPU-Chiplet werden unter Last besonders warm, was in der Kühlung mit einem darauf liegenden DRAM natürlich eine gewisse Herausforderung darstellt. Das Kühlsystem im iPhone 18 Pro (Max) mit einer Vapor-Chamber ist zudem größer dimensioniert und erlaubt daher eine höhere und länger anhaltende Spitzenleistung des SoC. Apple spricht hier von einer um 40 % höheren Leistung gegenüber dem A19 Pro (iPhone 17 Pro) und der doppelten Leistung gegenüber dem A18 Pro (iPhone 16 Pro)

Es bleibt bei 12 GB Arbeitsspeicher

Hinsichtlich des Arbeitsspeichers bleibt es bei 12 GB. Apple wird hier LPDDR5X verwenden, um auf die höhere Speicherbandbreite zu kommen.

Mit zum Speicher-Subsystem gehören die Caches der CPU-Kerne. Für die "Super Cores" setzt Apple auf 160 KB Instruction-Cache im L1-Cache und 96 KB Data-L1-Cache. Insgesamt 16 MB L2-Cache teilen sich die beiden Kerne. Zu den Efficiency-Kernen gibt es bislang keinerlei Angaben. Die letzte Cache-Stufe ist der System Level Cache, der wohl weiterhin 32 MB groß ist.

Erste Einträge in der Geekbench-Datenbank weisen für den A20 Pro eine um 20 % höhere Single-Threaded-Leistung sowie eine um 10 bis 15 % höhere Multi-Threaded-Leistung gegenüber dem A19 Pro aus.