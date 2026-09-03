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NVIDIA nutzt die IFA, um weitere Details zur zugrundeliegenden Hardware der RTX-Spark-Plattform zu veröffentlichen. Unter anderem nennt man nun den möglichen Speicherausbau.

Zwei Modellvarianten, was den Ausbau des Chips angeht, wird es geben. Darüber hinaus verschiedene Speicherausbaustufen. Beide tragen den Codenamen N1X. Ausbaustufe eins besitzt 20 CPU-Kerne und eine integrierte GPU mit 6.144 Shadereinheiten. Variante zwei bietet 18 CPU-Kerne und eine GPU mit 5.120 Shadereinheiten. Einen echten Modellnamen, den die Hersteller im Rahmen ihres Marketings verwenden können, gibt es weiterhin nicht.

Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal wird der Speicherausbau sein. Die kleinere Ausbaustufe wird mit 24 und 32 GB verfügbar sein. Die größere gibt es mit 24 bis 128 GB. Vor allem bei den KI-Workstations sind 64 und 96 GB als Zwischenschritt denkbar.

Gegenüberstellung der RTX-Hardware

CPU-Kerne GPU-Shader Konfigurationen des Unified Memory TDP RTX Spark N1X 20 6.144

24 bis 128 GB - RTX Spark N1X 18 5.120

24 bis 32 GB - GB10 Superchip 20 6.144

128 GB 140 W



Die ersten Geräte mit RTX Spark sollen im Oktober weltweit in den Handel kommen. Nvidia verwies dabei allerdings auf die jeweiligen Hersteller, deren Vertriebspläne regional unterschiedlich ausfallen können. So ist es möglich, dass einzelne Modelle zunächst nur in bestimmten Märkten angeboten werden oder dort früher verfügbar sind. Dies wäre bei Notebooks keine ungewöhnliche Vorgehensweise, da aufgrund unterschiedlicher Tastaturlayouts ohnehin verschiedene physische Varianten für die jeweiligen Regionen gefertigt werden müssen. Konkrete Preise werden nicht genannt. Mit 64+ GB dürften die Geräte aber nicht günstig werden.