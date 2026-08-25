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Zur Computex im Frühsommer stellte NVIDIA die RTX-Spark-Plattform offiziell vor und will damit Intel, AMD und Qualcomm am Notebook-Markt angreifen. Im Rahmen eines Hands-On konnten wir uns bereits einen Eindruck von der Leistung der ARM-Chips verschaffen. Bisher war unklar, wann NVIDIA gemeinsam mit den Partnern von Acer, ASUS, Dell, Microsoft, HP und Lenovo mit der RTX-Spark-Plattform starten wird. Die IFA Anfang September wird sicherlich genutzt werden, um weiter die Werbetrommel zu rühren.

Nun zur Gamescom verkündet NVIDIA: RTX Spark wird im Herbst starten.

Zur Gamescom wird dabei sicherlich die Gaming-Leistung des NVIDIA-SoCs im Fokus stehen. Laut NVIDIA soll auf den Geräten Gaming in 1440p mit Raytracing-Effekten möglich sein. Aufgrund der Nutzung der Blackwell-GPU in der integrierten Grafikeinheit des verwendeten GB10-Chips sowie der Funktionsparität zu den Desktop-GPUs kann der Anwender auch auf die Unterstützung von DLSS zurückgreifen.

Bereits zur Computex waren wir überrascht, in welchem Zustand die Kombination aus Hardware (RTX Spark) und Software (Windows 11 + Treiber) bereits ist. Wir konnten während der Demos keinerlei Probleme feststellen. Die Spiele und Anwendungen liefen flüssig und ohne Probleme.

Dies versichert NVIDIA auch im Rahmen der heutigen Ankündigung. Qualcomm und Microsoft hatten zum Start der Snapdragon-Plattform beispielsweise Probleme mit den Anticheat- und Kopierschutzmaßnahmen der Spieleentwickler. Dies soll für die RTX-Spark-Plattform nicht der Fall sein.

Ab wann im Herbst dann die ersten Notebooks der RTX-Spark-Plattform verfügbar sein werden, bleibt weiterhin offen. Zum Weihnachtsgeschäft aber wird man die Hardware kaufen können. In welchen Konfigurationen, wird noch ein spannender Punkt bleiben.