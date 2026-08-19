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Die technischen Rahmenbedingungen für Nova Lake scheinen gesetzt: Bis zu 52 Kerne und ein bis zu 288 MB großer bLLC für die High-End-Modelle. Dass diese als "Intel Core Ultra Series 4" ab Anfang 2027 auf den Markt kommen werden, war ebenso erwartbar. Doch bei den Modellbezeichnungen scheint es eine kleine Überraschung zu geben, denn auf den Intel Core Ultra 9 285K folgt der Intel Core Ultra 9 4950K. Die "4" steht also vorn, dahinter aber folgen drei weitere Stellen.

Beim Intel Core Ultra 9 4950K soll es sich um ein Modell mit insgesamt 28 Kernen handeln. Diese teilen sich in acht Performance-, 16 Efficiency- und vier Low-Power-Efficiency-Kerne auf. Auf einem Mainboard mit Z990-Chipsatz soll (LC Tech Leaks auf X) dieser Prozessor im CPU-Z auf eine Single-Core-Leistung von fast 1.000 Punkten und eine Multi-Core-Leistung von fast 20.000 Punkten kommen.

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Ein Intel Core Ultra 9 4950K mit 28 Kernen lässt die Frage offen, was mit den Modellen mit mehr als 28 Kernen sowie mit und ohne den zusätzlichen bLLC (Big Last Level Cache) ist. Viel Spielraum hat Intel hier nicht mehr, es sei denn, es gibt einen weiteren Namenszusatz in der Modellbezeichnung.

Für den Jahreswechsel, vermutlich direkt zu CES Anfang Januar, wird die Vorstellung der Core-Ultra-Series-4-Processoren alias Nova Lake erwartet. Über die erste Jahreshälfte verteilt sollen nach dem Desktop auch die Notebook-Modelle starten. Erst für Mitte 2027 werden dann die High-End-Modelle mit zwei Compute-Tiles und dementsprechend bis zu 52 Kernen erwartet.