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Den Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition (Test) mit dem zusätzlichen 3D V-Cache auf beiden CCDs bietet der Kühlungs-Spezialist Thermal Grizzly nun auch in einer geköpften Variante an. Damit ergänzt er das Angebot, welches bisher aus dem Ryzen 7 9800X3D, Ryzen 7 9850X3D, Ryzen 9 9950X3D und jetzt eben dem Ryzen 9 9950X3D2 besteht.

Das Köpfen/Delidden eines Prozessors kann in Verbindung mit einem Direct-Die-Kühler die Temperaturen unter Last deutlich reduzieren. Allerdings geht das Entfernen des Heatspreaders mit dem Verlust der Herstellergarantie des ursprünglichen Prozessors einher. Bei der von Thermal Grizzly angebotenen TG Delidded CPU wird hingegen neben der gesetzlichen Händlergewährleistung eine Herstellergarantie angeboten.

Der im Lieferumfang enthaltene originale AMD-Heatspreader darf bei der TG Delidded CPU nicht verwendet werden. Eine Montage des Heatspreaders führt laut Thermal Grizzly zum Verlust der für das Produkt gewährten Garantie.

Hintergrund ist der konstruktiv bedingte Höhenunterschied zwischen den CPU-Chiplets und dem originalen Heatspreader. Wärmeleitmittel wie Flüssigmetall können diesen Abstand bei der vorgesehenen Montage nicht vollständig ausgleichen. Dadurch kann es zu einem unzureichenden Anpressdruck, bzw. zu einer fehlerhaften Wärmeübertragung kommen, was im schlimmsten Fall eine Beschädigung des Prozessors zur Folge haben kann.

Im Auslieferungszustand kostet der Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition etwa 860 Euro. Thermal Grizzly verlangt für den geköpften und validierten Prozessor 1.199 Euro.