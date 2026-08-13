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Bereits zur Computex Ende Mai 2026 nannte Qualcomm erstmals mit dem Snapdragon C eine neue Einsteiger-Plattform für Windows, welche unterhalb der Snapdragon-X-Serie den Einsteigerbereich abdecken soll. Bisher bliebt man jedoch technische Informationen schuldig. Diese liefert man nun zusammen mit ersten eigenen Benchmarks.

Im Zentrum der Plattform steht eine Qualcomm-Kryo-CPU mit insgesamt acht ARM64-kompatiblen Kernen. Ein einzelner Kern erreicht dabei bis zu 3,0 GHz, während für den Multi-Core-Betrieb maximal 2,0 GHz angegeben werden. Der Prozessor verfügt über insgesamt 2 MB Cache und wird in einem 6-nm-Prozess gefertigt. Ergänzt wird die CPU durch eine Qualcomm-Hexagon-NPU für KI-Berechnungen.

Für die Grafik ist eine Qualcomm-Adreno-GPU mit der internen Kennung A643 zuständig. Die GPU arbeitet mit bis zu 900 MHz und unterstützt DirectX 12. Bei der Medienverarbeitung kommt eine separate Adreno-VPU hinzu, die AVC und HEVC mit bis zu 4K und 30 FPS enkodieren kann. Beim Decoding werden AVC, HEVC und VP9 mit bis zu 4K bei 60 FPS unterstützt. Auch parallele Encode- und Decode-Aufgaben sind möglich.

Beim Arbeitsspeicher unterstützt die Plattform sowohl LPDDR5 beziehungsweise LPDDR5X als auch LPDDR4X. Die maximale Speicherkapazität liegt bei 16 GB. Mit LPDDR5/5X sind Übertragungsraten von bis zu 6.400 MT/s möglich, während LPDDR4X mit bis zu 4.200 MT/s spezifiziert ist. Über das 32 Bit breite Speicherinterface ergibt sich damit eine maximale Speicherbandbreite von 25,6 GB/s beziehungsweise 16,8 GB/s bei LPDDR4X. Für eine kompakte und vergleichsweise günstige Plattform ist der auf 32 Bit begrenzte Speicherbus allerdings ein klarer Kompromiss.

Auch beim Massenspeicher bietet die Plattform mehrere Optionen. Für NVMe-SSDs steht PCIe 3.0 mit einer Anbindung von x2 Lanes zur Verfügung. Alternativ werden UFS 2.2 beziehungsweise UFS 3.1 unterstützt. Zusätzlich ist die Anbindung von SD-Speicherkarten nach dem SDCC-Standard vorgesehen. Die PCIe-Schnittstelle selbst stellt insgesamt drei Gen-3-Lanes bereit, aufgeteilt auf eine x2- und eine x1-Anbindung.

Bei der Konnektivität setzt Qualcomm auf das FastConnect-C6700-System. Unterstützt werden Wi-Fi 6 und Wi-Fi 6E über die Frequenzbereiche 2,4, 5 und 6 GHz sowie die gängigen 802.11-Standards. Für Bluetooth ist laut den vorliegenden Spezifikationen Bluetooth 6.0 vorgesehen. Damit deckt die Plattform auch bei der drahtlosen Kommunikation moderne Standards ab. Qualcomm selbst führt den FastConnect 6700 als Wi-Fi-6E-System mit Unterstützung für 6 GHz und Geschwindigkeiten von knapp 3 Gbit/s.

Bei den kabelgebundenen Schnittstellen stehen bis zu zwei USB-C- und zwei USB-A-Anschlüsse zur Verfügung. Die Plattform unterstützt dabei USB 3.1. Hinzu kommt die bereits erwähnte PCIe-3.0-Anbindung mit drei Lanes. Für Displays stehen Embedded DisplayPort 1.4 für das interne Panel sowie DisplayPort 1.4 für einen externen Bildschirm zur Verfügung. Das interne Display kann maximal mit FHD+ bei 120 Hz betrieben werden, während extern ein Display mit bis zu 4K und 60 Hz angesteuert werden kann.

Insgesamt handelt es sich damit um eine vergleichsweise kompakte SoC-Plattform, deren Schwerpunkt auf einem ausgewogenen Verhältnis aus CPU-Leistung, integrierter Grafik, KI-Beschleunigung und moderner Konnektivität liegt. Die Kombination aus acht Kryo-Kernen, einer Adreno-A643-GPU, bis zu 16 GB LPDDR5X und NVMe-Unterstützung macht sie insbesondere für kompakte Windows-Systeme interessant. Gleichzeitig zeigen die PCIe-3.0-Anbindung und das 32-Bit-Speicherinterface, dass Qualcomm die Plattform klar auf ein preis- und energieeffizientes Segment auslegt.

Erste Benchmarks

Die von Qualcomm präsentierten Benchmarks ordnen den Snapdragon C klar oberhalb des Intel N250 ein – sowohl bei der Rechenleistung als auch bei der Energieeffizienz. Besonders auffällig ist, dass Qualcomm nicht nur einen kleinen Leistungsvorsprung für den Snapdragon C reklamiert, sondern je nach Anwendung einen deutlichen Abstand.

Im CPU-Bereich liegt der Snapdragon C im Vergleich zum Intel N250 beim Geekbench Single-Core um 44 Prozent vorne. Im Multi-Core-Test fällt der Vorsprung mit 24 Prozent etwas geringer aus. Bei Cinebench 2026 wächst der Abstand wieder: Qualcomm spricht von 50 Prozent mehr Single-Core- und sogar 67 Prozent mehr Multi-Core-Leistung. Im Browser-Benchmark Speedometer 3.1 soll der Snapdragon C zudem 39 Prozent schneller sein. Über die verschiedenen Tests hinweg ergibt sich damit ein durchaus konsistentes Bild: Der Snapdragon C positioniert sich deutlich über dem N250, wobei der größte Vorteil bei stark parallelisierten CPU-Lasten auftritt.

Noch stärker fällt der Unterschied bei der von Qualcomm hervorgehobenen Energieeffizienz aus. In den ausgewählten Alltagsszenarien soll der Snapdragon C zwischen 39 und 106 Prozent besser abschneiden. Konkret nennt Qualcomm 86 Prozent für YouTube, 106 Prozent für Netflix beziehungsweise Edge mit HWDRM, 39 Prozent für typische ABL-Idle-Anwendungen, 68 Prozent beim webbasierten ABL-Szenario, 74 Prozent bei einer Teams-Videokonferenz, 99 Prozent bei Teams-Audio und 87 Prozent bei der LVP-Anwendung. Hier bedeutet „besser“ allerdings einen geringeren Energiebedarf beziehungsweise eine niedrigere Leistungsaufnahme – es handelt sich nicht um einen direkten Performance-Vorsprung.

Damit zeichnet Qualcomm das Bild eines SoCs, der insbesondere bei mobilen und dauerhaft energiebegrenzten Systemen interessant sein soll. Der Snapdragon C verbindet laut den Herstellerangaben einen erheblichen Leistungsvorsprung gegenüber dem N250 mit einer deutlich niedrigeren Leistungsaufnahme. Gerade bei typischen Notebook-Aufgaben wie Web-Browsing, Videowiedergabe oder Videokonferenzen könnte sich dieser Effizienzvorteil unmittelbar auf die Akkulaufzeit auswirken.

Allerdings handelt es sich bei den Angaben um Qualcomms eigene Vergleichsmessungen. Die Ergebnisse sind daher als Herstellerangaben einzuordnen und sollten für eine abschließende Bewertung mit unabhängigen Tests unter identischen Bedingungen abgeglichen werden. Auffällig ist zudem, dass Qualcomm mit dem N250 einen ausgesprochen sparsamen Einstiegsprozessor als Vergleich heranzieht. Der Snapdragon C muss sich in der Praxis daher insbesondere daran messen lassen, wie er sich bei vergleichbarer Leistungsaufnahme gegenüber aktuellen x86- und ARM-Konkurrenten schlägt.