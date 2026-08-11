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Diamond Rapids

Mit 256 P-Kernen gegen AMDs Epyc Venice

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Mit 256 P-Kernen gegen AMDs Epyc Venice
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Nach dem offiziellen Start der Xeon-6+-Serie alias Clearwater Forest im Juni steht mit Diamond Rapids für das kommende Jahr der Start der nächsten Xeon-Generation mit Performance-Kernen an. Zum Start von Clearwater Forest bestätigte Intel, dass die Compute Tiles mit den Performance-Kernen in Intel 18A-P gefertigt werden.

Zunächst wurde davon ausgegangen, dass Diamond Rapids auf 192 P-Kerne setzen wird. Die kleine Plattform-Variante mit nur acht Speicherkanälen wurde bereits Ende des vergangenen Jahres gestrichen und so soll sich Intel auf die größere Plattform mit 16 Speicherkanälen konzentrieren.

Die aktuelle Xeon-6-Generation macht mit dem Xeon 6980P bei 128 Kernen Schluss. Intel bestätigte bisher nur, dass Diamond Rapids über 50 % mehr Kerne verfügen wird. Bis zu 192 Kerne galten seither als gesetzt für die nächste Generation. Laut Intel-Leaker Jaykihn auf X sollen es aber 256 Kerne in der High-End-Variante sein.

Intel Computex 2026 Pressdeck

Mit 256 Kernen läge Intel damit auf dem Niveau der gerade erst vorgestellten nächsten Epyc-Generation alias Venice mit Zen-6-Kernen. Diese kommt mit dem Modell Epyc 9996 ebenfalls auf 256 Kerne. Auch im Hinblick auf die Plattform-Funktionen sind sich beide sehr ähnlich. Beide unterstützen PCI-Express 6.0 und bis zu 16 Speicherkanäle für DDR5 mit bis zu 12.800 MT/s. Während die Xeon-7-Serie für 2027 erwartet wird, will AMD seine neuen Epyc-Prozessoren ab dem 2. Halbjahr 2026 ausliefern.

Laut Videocardz ist eine Version mit 512 Kernen ebenso wie die kleinere Plattform-Variante im Dezember 2025 gestrichen worden. Allerdings ist hier auch die Rede von einer E-Kern-Variante – Diamond Rapids ist unseres Wissens nach aber die P-Kern-Linie der Xeon-Serie.

Bei Diamond Rapids wird Intel voraussichtlich auf die CPU-Kernarchitektur Panther Cove setzen, möglicherweise in einer speziell angepassten Ausführung namens Panther Cove-X. Hinweise in Intel-Dokumenten haben diese Annahme inzwischen indirekt bestätigt. Im Unterschied zu früheren Xeon-Generationen soll Diamond Rapids zunächst weiterhin auf Hyper-Threading beziehungsweise SMT verzichten. Erst mit dem Nachfolger Coral Rapids könnte die Funktion aktuellen Berichten zufolge zurückkehren.

Gegenüberstellung der Xeon-Serie

DesignSockel KerneTDP (Max)SpeicherkanälePCIe / CXLUPI-Links
Xeon 6700E Sierra ForestLGA4710 144 E-Kerne350 W8x DDR5-6400884x UPI 2.0
Xeon 6700P Granite RapidsLGA4710
 86 P-Kerne350 W8x DDR5-6400
8x MCR-8000		884x UPI 2.0
Xeon 6900E Sierra ForestLGA7529
 288 E-Kerne500 W12x DDR5-6400966x UPI 2.0
Xeon 6900P Granite RapidsLGA7529
 128 P-Kerne500 W12x DDR5-6400
12x MCR-8800		966x UPI 2.0
Xeon 6+ Clearwater ForestLGA7529 288 Kerne500 W12x DDR5-8000966x UPI 2.0
Xeon 7900P* Diamond RapidsLGA9324 256 P-Kerne800 W16x DDR5/MRDIMM--

* Inoffizielle, bisher nicht bestätigte Daten zu Diamond Rapids

Update: Xeon Ultra 9000 mit 800 W TDP

Die Kollegen Techpowerup verweisen auf die Listung des LGA9324-1U-FWA31 von ToneCooling. Hier ist unter anderem die Reden von einer TDP von 800 W und dem Namen "Xeon Ultra 9000 Series".

ToneCooling LGA9324-1U-FWA31
ToneCooling LGA9324-1U-FWA31
Quellen und weitere Links

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