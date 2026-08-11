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Nach dem offiziellen Start der Xeon-6+-Serie alias Clearwater Forest im Juni steht mit Diamond Rapids für das kommende Jahr der Start der nächsten Xeon-Generation mit Performance-Kernen an. Zum Start von Clearwater Forest bestätigte Intel, dass die Compute Tiles mit den Performance-Kernen in Intel 18A-P gefertigt werden.
Zunächst wurde davon ausgegangen, dass Diamond Rapids auf 192 P-Kerne setzen wird. Die kleine Plattform-Variante mit nur acht Speicherkanälen wurde bereits Ende des vergangenen Jahres gestrichen und so soll sich Intel auf die größere Plattform mit 16 Speicherkanälen konzentrieren.
Die aktuelle Xeon-6-Generation macht mit dem Xeon 6980P bei 128 Kernen Schluss. Intel bestätigte bisher nur, dass Diamond Rapids über 50 % mehr Kerne verfügen wird. Bis zu 192 Kerne galten seither als gesetzt für die nächste Generation. Laut Intel-Leaker Jaykihn auf X sollen es aber 256 Kerne in der High-End-Variante sein.
Mit 256 Kernen läge Intel damit auf dem Niveau der gerade erst vorgestellten nächsten Epyc-Generation alias Venice mit Zen-6-Kernen. Diese kommt mit dem Modell Epyc 9996 ebenfalls auf 256 Kerne. Auch im Hinblick auf die Plattform-Funktionen sind sich beide sehr ähnlich. Beide unterstützen PCI-Express 6.0 und bis zu 16 Speicherkanäle für DDR5 mit bis zu 12.800 MT/s. Während die Xeon-7-Serie für 2027 erwartet wird, will AMD seine neuen Epyc-Prozessoren ab dem 2. Halbjahr 2026 ausliefern.
Laut Videocardz ist eine Version mit 512 Kernen ebenso wie die kleinere Plattform-Variante im Dezember 2025 gestrichen worden. Allerdings ist hier auch die Rede von einer E-Kern-Variante – Diamond Rapids ist unseres Wissens nach aber die P-Kern-Linie der Xeon-Serie.
Bei Diamond Rapids wird Intel voraussichtlich auf die CPU-Kernarchitektur Panther Cove setzen, möglicherweise in einer speziell angepassten Ausführung namens Panther Cove-X. Hinweise in Intel-Dokumenten haben diese Annahme inzwischen indirekt bestätigt. Im Unterschied zu früheren Xeon-Generationen soll Diamond Rapids zunächst weiterhin auf Hyper-Threading beziehungsweise SMT verzichten. Erst mit dem Nachfolger Coral Rapids könnte die Funktion aktuellen Berichten zufolge zurückkehren.
|Design
|Sockel
|Kerne
|TDP (Max)
|Speicherkanäle
|PCIe / CXL
|UPI-Links
|Xeon 6700E
|Sierra Forest
|LGA4710
|144 E-Kerne
|350 W
|8x DDR5-6400
|88
|4x UPI 2.0
|Xeon 6700P
|Granite Rapids
|LGA4710
|86 P-Kerne
|350 W
|8x DDR5-6400
8x MCR-8000
|88
|4x UPI 2.0
|Xeon 6900E
|Sierra Forest
|LGA7529
|288 E-Kerne
|500 W
|12x DDR5-6400
|96
|6x UPI 2.0
|Xeon 6900P
|Granite Rapids
|LGA7529
|128 P-Kerne
|500 W
|12x DDR5-6400
12x MCR-8800
|96
|6x UPI 2.0
|Xeon 6+
|Clearwater Forest
|LGA7529
|288 Kerne
|500 W
|12x DDR5-8000
|96
|6x UPI 2.0
|Xeon 7900P*
|Diamond Rapids
|LGA9324
|256 P-Kerne
|800 W
|16x DDR5/MRDIMM
|-
|-
* Inoffizielle, bisher nicht bestätigte Daten zu Diamond Rapids
Update: Xeon Ultra 9000 mit 800 W TDP
Die Kollegen Techpowerup verweisen auf die Listung des LGA9324-1U-FWA31 von ToneCooling. Hier ist unter anderem die Reden von einer TDP von 800 W und dem Namen "Xeon Ultra 9000 Series".