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Nach dem offiziellen Start der Xeon-6+-Serie alias Clearwater Forest im Juni steht mit Diamond Rapids für das kommende Jahr der Start der nächsten Xeon-Generation mit Performance-Kernen an. Zum Start von Clearwater Forest bestätigte Intel, dass die Compute Tiles mit den Performance-Kernen in Intel 18A-P gefertigt werden.

Zunächst wurde davon ausgegangen, dass Diamond Rapids auf 192 P-Kerne setzen wird. Die kleine Plattform-Variante mit nur acht Speicherkanälen wurde bereits Ende des vergangenen Jahres gestrichen und so soll sich Intel auf die größere Plattform mit 16 Speicherkanälen konzentrieren.

Die aktuelle Xeon-6-Generation macht mit dem Xeon 6980P bei 128 Kernen Schluss. Intel bestätigte bisher nur, dass Diamond Rapids über 50 % mehr Kerne verfügen wird. Bis zu 192 Kerne galten seither als gesetzt für die nächste Generation. Laut Intel-Leaker Jaykihn auf X sollen es aber 256 Kerne in der High-End-Variante sein.

Mit 256 Kernen läge Intel damit auf dem Niveau der gerade erst vorgestellten nächsten Epyc-Generation alias Venice mit Zen-6-Kernen. Diese kommt mit dem Modell Epyc 9996 ebenfalls auf 256 Kerne. Auch im Hinblick auf die Plattform-Funktionen sind sich beide sehr ähnlich. Beide unterstützen PCI-Express 6.0 und bis zu 16 Speicherkanäle für DDR5 mit bis zu 12.800 MT/s. Während die Xeon-7-Serie für 2027 erwartet wird, will AMD seine neuen Epyc-Prozessoren ab dem 2. Halbjahr 2026 ausliefern.

Laut Videocardz ist eine Version mit 512 Kernen ebenso wie die kleinere Plattform-Variante im Dezember 2025 gestrichen worden. Allerdings ist hier auch die Rede von einer E-Kern-Variante – Diamond Rapids ist unseres Wissens nach aber die P-Kern-Linie der Xeon-Serie.

Bei Diamond Rapids wird Intel voraussichtlich auf die CPU-Kernarchitektur Panther Cove setzen, möglicherweise in einer speziell angepassten Ausführung namens Panther Cove-X. Hinweise in Intel-Dokumenten haben diese Annahme inzwischen indirekt bestätigt. Im Unterschied zu früheren Xeon-Generationen soll Diamond Rapids zunächst weiterhin auf Hyper-Threading beziehungsweise SMT verzichten. Erst mit dem Nachfolger Coral Rapids könnte die Funktion aktuellen Berichten zufolge zurückkehren.

Gegenüberstellung der Xeon-Serie

Design Sockel Kerne TDP (Max) Speicherkanäle PCIe / CXL UPI-Links Xeon 6700E Sierra Forest LGA4710 144 E-Kerne 350 W 8x DDR5-6400 88 4x UPI 2.0 Xeon 6700P Granite Rapids LGA4710

86 P-Kerne 350 W 8x DDR5-6400

8x MCR-8000 88 4x UPI 2.0 Xeon 6900E Sierra Forest LGA7529

288 E-Kerne 500 W 12x DDR5-6400 96 6x UPI 2.0 Xeon 6900P Granite Rapids LGA7529

128 P-Kerne 500 W 12x DDR5-6400

12x MCR-8800 96 6x UPI 2.0 Xeon 6+ Clearwater Forest LGA7529 288 Kerne 500 W 12x DDR5-8000 96 6x UPI 2.0

Xeon 7900P* Diamond Rapids LGA9324 256 P-Kerne 800 W 16x DDR5/MRDIMM - -

* Inoffizielle, bisher nicht bestätigte Daten zu Diamond Rapids

Update: Xeon Ultra 9000 mit 800 W TDP

Die Kollegen Techpowerup verweisen auf die Listung des LGA9324-1U-FWA31 von ToneCooling. Hier ist unter anderem die Reden von einer TDP von 800 W und dem Namen "Xeon Ultra 9000 Series".