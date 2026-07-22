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Google arbeitet offenbar an einer neuen Generation spezialisierter KI-Chips, die enger mit den hauseigenen Gemini-Modellen verzahnt sein sollen. Wie The Information unter Berufung auf mit den Plänen vertraute Personen berichtet, sollen die Chips bestimmte Bestandteile der Modellarchitektur direkt in der Hardware verankern. Dadurch soll die Kommunikation zwischen Chip und KI-Modell effizienter ablaufen und die Ausführung entsprechender Anwendungen beschleunigt werden.

Das Projekt trägt dem Bericht zufolge den Namen "Frozen v2". Der Entwurf geht dabei auf Jeff Dean, Chefwissenschaftler von Google DeepMind, zurück. Ursprünglich war wohl sogar vorgesehen, die Modellgewichte direkt in die Hardware zu integrieren. Da sich diese mit jeder neuen Modellgeneration allerdings verändern, wäre ein solcher Chip nur für eine einzelne Version eines KI-Modells geeignet.

Stattdessen verfolgt Google nun anscheinend einen flexibleren Ansatz. Künftig sollen nicht die Modellgewichte, sondern die grundlegenden Strukturen der Gemini-Modelle fest in den Chip integriert werden. Auf diese Weise könnten auch künftige Gemini-Versionen von der Hardware profitieren, sofern sie auf einer ähnlichen Architektur basieren. Nach Informationen aus Unternehmenskreisen ist allerdings noch nicht endgültig entschieden, wie viele Bestandteile der Modellstruktur dauerhaft in der Hardware verankert werden sollen.

Die zugrunde liegende Idee ist nicht neu. Auch das kanadische Startup Taalas entwickelt etwa Chips, die speziell für bestimmte KI-Modelle ausgelegt sind und Teile ihrer Architektur direkt in der Hardware abbilden. Das Unternehmen konnte mit diesem Konzept bereits Investoren gewinnen und verfolgt einen ähnlichen Ansatz zur Steigerung der Effizienz von KI-Anwendungen.

Google plant laut dem Bericht, die neue Chiptechnologie erstmals im Jahr 2028 einzusetzen. Zunächst soll überprüft werden, ob sich die erwarteten Leistungs- und Effizienzvorteile überhaupt in der Praxis bestätigen. Sollte dies der Fall sein, ist der Einsatz der Chips zunächst innerhalb des Unternehmens vorgesehen.