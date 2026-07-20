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AMDs Zen-6-Architektur wird noch in diesem Jahr mit den Epyc-9005-Prozessoren ihr Debüt feiern, während sämtliche Consumer-Ableger für den Desktop- und Mobile-Markt erst für Anfang 2027 erwartet werden. Ein neues Engineering-Sample des 10-Kern-Prozessors Medusa Point (AMD Ryzen 500) ist erneut in Geekbench aufgetaucht und erreicht dort die bisher höchsten Werte. Der Chip erzielte 3.329 Punkte im Single-Core- und 16.555 Punkte im Multi-Core-Test. Verglichen wurde der Prozessor mit dem Ryzen AI 9 HX 370 und dem Ryzen AI 9 365.

Das Sample läuft auf der Plattform AMD Plum-MDS1 und trägt die bereits bekannte Kennung 100-000001713-33_N. Es verfügt über 10 Kerne und 20 Threads, aufgeteilt in zwei Cluster (4 + 6 Kerne), sprich vier Zen-6- und sechs Zen-6c-Kernen. Laut Benchmark-Telemetrie erreicht es eine Spitzenfrequenz von rund 5,37 GHz. Laut Geekbench-Screenshot bringt Medusa Point mit zehn Kernen einen 10 MB L2- und 32 MB großen L3-Cache mit. Im Vergleich zum vorherigen Leak vom 8. Juli (3.174 / 15.092 Punkte) liegt das neue Ergebnis 4,9 % höher im Single-Core und 9,7 % höher im Multi-Core.

Gegenüber aktuellen Durchschnittswerten des Ryzen AI 9 HX 370 (Zen 5, 4x Zen 5, 8x Zen 5c) schneidet das Medusa-Point-Sample rund 28 % besser im Single-Core und 24 % besser im Multi-Core ab und das bei zwei Kernen weniger. Gegenüber dem 10-Kern-Ryzen AI 9 365 steigt der Vorsprung sogar auf etwa 35 % (Single-Core) bzw. 33 % (Multi-Core).

Medusa Point soll AMDs Zen-6-Architektur in die nächste mobile Ryzen-Generation bringen und unter der Serie Ryzen 500 erscheinen. Offizielle Taktraten, Leistungsaufnahme und der finale Produktname sind natürlich noch unbestätigt. Und bis die offizielle Ankündigung durch AMD selbst erfolgt, sind weitere Gerüchte stets mit Vorsicht zu genießen. Womöglich werden wir in zwei oder drei Tagen mehr zu dem Thema erfahren, denn in San Francisco möchte AMD auf dem Advancing-AI-Event die Zen-6-Architektur vorstellen.