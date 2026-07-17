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Die Kollegen von videocardz.com wollen selbst aus internen Kreisen den genauen Zeitplan für den Release von Intels Nova-Lake-S-Prozessoren erfahren haben, die auf dem LGA1954-Sockel basieren und auf neuen Mainboards mit der 900-Chipsatzserie ihren Platz einnehmen werden. Zuvor wurde bereits gemunkelt, dass es Anfang Januar 2027 losgehen wird und laut den internen Informationen werden zunächst die Prozessoren mit 28 Kernen den Anfang machen.

Intels neues Branding für die Nova-Lake-S-CPUs steht fest und damit gilt die Bezeichnung unter der Core-Ultra-400-Serie als bestätigt, inkl. Logo der Core-Ultra-9-400-Produktreihe als Series 4. Den Anfang werden die 28-Kern-Prozessoren mit Single-Tile machen, sprich mit acht Performance-, 16 Effizienz- und vier Low-Power-Kernen und mit 36 und 144 MB an L3-Cache. Im Zeitraum zwischen Ende Januar und März 2027 soll das Embargo, sprich das NDA für die Tests zu den 28-Kern-Prozessoren, fallen.

Die 28-Kern-K-CPUs mit freiem Multiplikator sollen zwischen März und April 2027 folgen. Ende März bis Mai 2027 soll Intel dann den Launch der Nova-Lake-S-Prozessoren mit 16 und 8 Kernen planen und im Zeitfenster zwischen Ende Mai und September 2027 sollen erst die großen Dual-Tile-Prozessoren mit 44 und 52 Kernen erscheinen.

Nova Lake-S 28C DS: Ende Januar bis März 2027

Ende Januar bis März 2027 Nova Lake-S 28C K: März bis April 2027

März bis April 2027 Nova Lake-S 16C und 8C: Ende März bis Mai 2027

Ende März bis Mai 2027 Nova Lake-S 52C DS: Ende Mai bis September 2027

Nochmals der Hinweis von unserer Seite, dass diese Zeitfenster rein für das Embargo gelten und nicht für den Produkt-Launch selbst. Der gesamte Verfügbarkeitszeitraum erstreckt sich insgesamt zwischen Anfang Januar und dem dritten Quartal im kommenden Jahr. Unten haben wir noch einmal die CPU-Modelle mit den möglichen Cache-Größen (als Gerücht) abgebildet. Die potenziellen Cache-Zusammensetzungen sind bereits im April an Land gespült worden. Und wie es eben immer so ist, wenn der Produkt-Launch näher rückt: Immer mehr Details werden allmählich bekannt, sodass die kommenden Monate noch mehr offenbaren sollten.