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Intel hat mit Starfire einen neuen System-on-Chip für den Einsatz im Weltraum vorgestellt. Der speziell für US-Regierungsprojekte entwickelte Prozessor kombiniert dabei moderne Fertigungstechnologien mit einer auf KI-Anwendungen ausgelegten Architektur und soll künftig vorwiegend Aufgaben direkt im Orbit übernehmen. Die ersten Muster sollen bereits im dritten Quartal 2026 verfügbar sein.

Der Chip basiert auf einem ähnlichen Aufbau wie Intels Panther-Lake-Prozessoren und setzt auf ein Foveros-Package mit mehreren Chiplets. Die CPU und die integrierte Neural Processing Unit (NPU) werden dabei im Intel-18A-Fertigungsprozess hergestellt, während die Grafikeinheit auf Intel 3 basiert. Insgesamt verfügt Starfire über vier Performance-Kerne, vier stromsparende Effizienzkerne sowie eine dreiteilige NPU. Hinzu kommt eine Xe-Grafikeinheit mit 64 Execution Units.

Intel plant zwei Varianten des Prozessors. Das sparsamere Modell arbeitet demnach mit einer Leistungsaufnahme von rund 10 Watt und erreicht bis zu 45 TOPS KI-Rechenleistung. Die leistungsstärkere Ausführung ist auf 35 W ausgelegt und soll bis zu 75 TOPS erreichen. Je nach Modell takten die Performance-Kerne mit bis zu 3,1 GHz, während die Xe-GPU Frequenzen von bis zu 2,0 GHz erreicht.

Zur weiteren Ausstattung gehören zwölf PCIe-4.0-Lanes sowie Unterstützung für LPDDR5- und DDR5-Arbeitsspeicher. Intel gibt zudem eine geplante Lebensdauer von mehr als zehn Jahren an. Der Chip ist für einen Betriebstemperaturbereich von minus 55 bis plus 125 °C ausgelegt und soll damit auch unter extremen Bedingungen zuverlässig arbeiten.

Besonderes Augenmerk richtet Intel damit auf den Einsatz moderner Architekturen im Weltraum. Fortschrittliche Fertigungsprozesse gelten aufgrund kleinerer Transistorstrukturen als anfälliger für strahlungsbedingte Bitfehler. Laut Intel soll Starfire diesem Risiko durch die RibbonFET-Transistorarchitektur sowie zusätzliche Maßnahmen auf Design-Ebene begegnen. Die vollständige Qualifizierung hinsichtlich Strahlungsresistenz befindet sich jedoch noch im Gange. Angaben zur Gesamtstrahlendosis sowie zu einzelnen Strahlungseffekten werden derzeit noch validiert.

Starfire richtet sich an einen Markt, der bislang von deutlich älteren Spezialprozessoren dominiert wird. Seit vielen Jahren kommt in zahlreichen Raumfahrtmissionen unter anderem der strahlungsgehärtete RAD750-Prozessor von BAE Systems zum Einsatz, dessen Architektur auf wesentlich älteren Fertigungsverfahren basiert. Neuere Entwicklungen wie der RAD5545 oder ein gemeinsam mit der NASA entwickelter Prozessor von Microchip erhöhen zwar die Rechenleistung, Starfire soll mit seiner integrierten NPU jedoch insbesondere KI-Inferenz direkt im All ermöglichen.