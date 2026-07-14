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Auf der vergangenen Computex-Messe in Taipeh gab AMD zur anstehenden Zen-6-Architektur keine Informationen bekannt, zumindest nicht für Endkunden. Die Gerüchte sprachen bereits davon, dass AMD die neue Zen-6-Architektur in diesem Jahr zunächst für den Enterprise-Markt in Form der Epyc-Prozessoren mit dem Codenamen Venice bereitstellen wird. Bereits am 22. und 23. Juli soll es auf dem Advancing-AI-2026-Event in San Francisco losgehen. An diesem Tag wird AMD die Zen-6-Architektur offiziell vorstellen.

Mit der Zen-6-Architektur wächst die Kernanzahl pro CCD von Zen 5 aus um 50 % auf zwölf Kerne. Gefertigt werden die CCDs mit der TSMC-N2P-Fertigung in 2 nm. Im Vergleich dazu ist Zen 5 in 4 nm gefertigt. Und selbst der I/O-Die schrumpft von 6 nm auf 3 nm (TSMC N3C). Der L3-Cache hingegen wächst pro CCD von 32 auf 48 MB an. Für die im nächsten Jahr erwarteten Olympic-Ridge-Prozessoren für den Sockel AM5 sind im Maximum 24 Kerne und 48 Threads zu erwarten, mit zwei CCDs versteht sich.

Durch die zwölf Zen-6-Kerne pro CCD wird die Kern- und Threadanzahl in den Venice-Epyc-Prozessoren deutlich nach oben geschraubt. Laut AMD sollen bis zu 256 Kerne pro Epyc-Prozessor mit Zen 6 möglich sein. Im Vergleich zur Vorgängerplattform sind eine 1,7-fache Leistung und eine Speicherbandbreite von 1,6 TB/s zu erwarten, heißt es.

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Epyc-Prozessoren mit Zen 6 ab Q4 2026

AMD hat mit der Massenproduktion der Epyc-Prozessoren mit der Zen-6-Architektur bereits begonnen, um für die Verfügbarkeit ab dem vierten Quartal 2026 gewappnet zu sein. Erst nach dem Epyc-Launch folgen dann die Desktop-Prozessoren für den Sockel AM5, die voraussichtlich Teil der Ryzen-10000-Reihe sein werden. Das potenzielle Flaggschiff könnte demnach auf die Bezeichnung Ryzen 9 10950X hören und wäre mit zwei Zen-6-CCDs und summiert 24 Kernen und 48 Threads ausgestattet sein. Die beliebte Ryzen-7-Serie wäre dann wahrscheinlich weiterhin mit einem CCD mit bis zu zwölf Kernen und 24 Threads ausgestattet. Dies schließt den möglichen Ryzen 7 10800X3D mit ein, der neben dem regulären L3-Cache von 48 MB zusätzliche 96 MB erhalten und demnach einen Gesamt-L3-Cache von 144 MB bieten könnte.

Nähere Details zur Zen-6-Architektur selbst werden dann am 22. und 23. Juli auf dem Advancing-AI-2026-Event enthüllt, das in San Francisco stattfinden wird.