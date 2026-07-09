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Neue Ergebnisse der Entwicklungsplattform "AMD Plum-MDS1" als Referenzversion der Medusa-Point-Plattform mit den Zen-6-Kernen machen die Runde. Die Geekbench-Ergebnisse geben zumindest einen groben Ausblick auf das, was uns mit der Zen-6-Generation erwarten könnte.

Laut der ausgelesenen Ergebnisse und technischen Daten kommt AMDs Plum MDS1 bzw. Medusa Point auf zehn Kerne. Der Basis-Takt wird mit 2 GHz angegeben und der L3-Cache soll mit 32 MB bemessen sein. Zudem werden zwei Core-Cluster ausgelesen – eines mit vier und eines mit sechs Kernen. Dies dürfte die Aufteilung in Zen 6 und Zen 6c darstellen.

Nun zu den Benchmark-Ergebnissen: Das Sample erreichte 3.174 Punkte im Single-Core-Test und 15.092 Punkte im Multi-Core-Test. Bereits im Frühjahr tauchten ebenfalls Werte der Medusa-Point-Plattform auf, die mit etwa 2.200 bis 2.300 bzw. 11.000 bis 13.000 Punkten aber noch deutlich langsamer waren und eine große Streuung aufwiesen.

Schon interessanter sind die Ergebnisse, wenn man die aktuellen Modelle als Vergleich heranzieht. Allerdings gibt es noch eine Unbekannte: den Boost-Takt der nun geleakten Ergebnisse, denn diesen kennen wir nicht. Leaker HLX zufolge könnte dieser bei 4,5 bis 5 GHz gelegen haben. Ein Ryzen AI 9 HX 570 arbeitet mit bis zu 5,1 GHz und soll ungeführ 3.000 Punkte im Single-Core-Test erreichen.

Insofern läge das Sample etwa 6 % vor dem Ryzen AI 9 HX 570 und das bei einem niedrigeren Takt. Die finalen Versionen von Medusa Point dürften ebenfalls auf über 5 GHz kommen und wären somit noch etwas schneller, was den Vorsprung weiter erhöht.

Es wird aber auch noch einige Monate dauern, bis wir die ersten Ryzen-Prozessoren auf Basis der Zen-6-Architektur respektive mit Zen-6-Kernen sehen werden. Die Epyc-Modelle werden in wenigen Wochen den Anfang machen. Wann AMD, auch aufgrund der aktuellen preislichen Situation beim Speicher, den richtigen Zeitpunkt sieht, die nächste Ryzen-Generation auf den Markt zu bringen, lässt sich aktuell nur schwer abschätzen. Zunächst wird uns am 16. Juli mit dem Ryzen 7 7700X3D die nächste AMD5-CPU mit Zen-4-Technik erwarten.