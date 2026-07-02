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Die beiden Modelle der Core-Ultra-200S-Plus-Serie, namentlich der Core Ultra 7 270K Plus und Core Ultra 5 250K Plus (beide im Test), konnten vorwiegend durch ein attraktives Preisniveau der Arrow-Lake-Generation wieder für etwas Aufschwung sorgen. Nun aber scheint Intel den Preis dieser Modelle angehoben zu haben. Auch der Core Ultra 5 250KF Plus ohne integrierte Grafikeinheit ist davon betroffen.

Die offizielle Preisempfehlung lag bisher für den Core Ultra 7 270K Plus bei 299 US-Dollar und der Core Ultra 5 250K Plus sollte 199 US-Dollar kosten. Im deutschen Handel war erstgenanntes Modell für genau 300 Euro zu bekommen, während das kleinere Modell meist bei etwa 220 Euro lag.

In der eigenen Produktdatenbank nennt Intel nun 339 bis 349 US-Dollar für den Core Ultra 7 270K Plus und 219 bis 229 US-Dollar für den Core Ultra 5 250K Plus. Auch der Core Ultra 5 250KF Plus wird von 184 US-Dollar auf 204 bis 214 US-Dollar um etwa 18 % teurer.

Technische Spezifikationen der Core-Ultra-200S-Plus-Serie Modell Kerne Basis/Boost-Takt (P-Kerne) Basis/Boost-Takt (E-Kerne) Smart Cache Base-Power Turbo-Power Arbeitsspeicher Preis Core Ultra 9 285K 8P + 16E 3,7 / 5,7 GHz 3,2 / 4,6 GHz 36 MB 125 W 250 W DDR5-6400 ab 510 Euro Core Ultra 7 270K Plus 8P + 16E 3,7 / 5,5 GHz 3,2 / 4,7 GHz 36 MB 125 W 250 W DDR5-7200 ab 300 Euro Core Ultra 7 265K 8P + 12E 3,9 / 5,5 GHz 3,3 / 4,6 GHz 30 MB 125 W 250 W DDR5-6400 ab 275 Euro Core Ultra 5 250K Plus 6P + 12E 4,2 / 5,3 GHz 3,5 / 4,7 GHz 30 MB 125 W 159 W DDR5-7200 ab 212 Euro Core Ultra 5 245K 6P + 8E

4,2 / 5,2 GHz 3,6 / 4,6 GHz 24 MB 125 W 159 W DDR5-6400 ab 170 Euro

Zu den Gründen haben wir bei Intel um eine Stellungnahme gebeten. Allerdings dürfte offensichtlich sein, dass Intel hier mit gestiegenen Kosten argumentieren wird.

Seit Ende Juni wurden die beiden Modelle der Core-Ultra-200S-Plus-Serie im Handel bereits etwas teurer, allerdings könnte dies auch mit günstigen Black-Friday-Angeboten zusammenhängen. Noch heute liegen die Preise etwas unter dem Niveau des vergangenen Monats.

Preise und Verfügbarkeit Intel Core Ultra 7 270K Plus 299,86 Euro 301,07 Euro Ab 299,86 EUR Zum Shop >> Zum Shop >> Zeigen >>