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Die beiden Modelle der Core-Ultra-200S-Plus-Serie, namentlich der Core Ultra 7 270K Plus und Core Ultra 5 250K Plus (beide im Test), konnten vorwiegend durch ein attraktives Preisniveau der Arrow-Lake-Generation wieder für etwas Aufschwung sorgen. Nun aber scheint Intel den Preis dieser Modelle angehoben zu haben. Auch der Core Ultra 5 250KF Plus ohne integrierte Grafikeinheit ist davon betroffen.
Die offizielle Preisempfehlung lag bisher für den Core Ultra 7 270K Plus bei 299 US-Dollar und der Core Ultra 5 250K Plus sollte 199 US-Dollar kosten. Im deutschen Handel war erstgenanntes Modell für genau 300 Euro zu bekommen, während das kleinere Modell meist bei etwa 220 Euro lag.
In der eigenen Produktdatenbank nennt Intel nun 339 bis 349 US-Dollar für den Core Ultra 7 270K Plus und 219 bis 229 US-Dollar für den Core Ultra 5 250K Plus. Auch der Core Ultra 5 250KF Plus wird von 184 US-Dollar auf 204 bis 214 US-Dollar um etwa 18 % teurer.
|Modell
|Kerne
|Basis/Boost-Takt (P-Kerne)
|Basis/Boost-Takt (E-Kerne)
|Smart Cache
|Base-Power
|Turbo-Power
|Arbeitsspeicher
|Preis
|Core Ultra 9 285K
|8P + 16E
|3,7 / 5,7 GHz
|3,2 / 4,6 GHz
|36 MB
|125 W
|250 W
|DDR5-6400
|ab 510 Euro
|Core Ultra 7 270K Plus
|8P + 16E
|3,7 / 5,5 GHz
|3,2 / 4,7 GHz
|36 MB
|125 W
|250 W
|DDR5-7200
|ab 300 Euro
|Core Ultra 7 265K
|8P + 12E
|3,9 / 5,5 GHz
|3,3 / 4,6 GHz
|30 MB
|125 W
|250 W
|DDR5-6400
|ab 275 Euro
|Core Ultra 5 250K Plus
|6P + 12E
|4,2 / 5,3 GHz
|3,5 / 4,7 GHz
|30 MB
|125 W
|159 W
|DDR5-7200
|ab 212 Euro
|Core Ultra 5 245K
|6P + 8E
|4,2 / 5,2 GHz
|3,6 / 4,6 GHz
|24 MB
|125 W
|159 W
|DDR5-6400
|ab 170 Euro
Zu den Gründen haben wir bei Intel um eine Stellungnahme gebeten. Allerdings dürfte offensichtlich sein, dass Intel hier mit gestiegenen Kosten argumentieren wird.
Seit Ende Juni wurden die beiden Modelle der Core-Ultra-200S-Plus-Serie im Handel bereits etwas teurer, allerdings könnte dies auch mit günstigen Black-Friday-Angeboten zusammenhängen. Noch heute liegen die Preise etwas unter dem Niveau des vergangenen Monats.
|Intel Core Ultra 7 270K Plus
|Lagernd
|299,86 EUR
|Lagernd
|299,86 EUR
|Lagernd
|299,86 EUR
|Lagernd
|301,07 EUR
|Lagernd
|309,00 EUR
|Verfügbar
|312,00 EUR
|Verfügbar
|317,89 EUR
|Verfügbar
|317,90 EUR