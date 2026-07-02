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Intels Core-Ultra-200S-Plus-Modelle werden teurer
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Die beiden Modelle der Core-Ultra-200S-Plus-Serie, namentlich der Core Ultra 7 270K Plus und Core Ultra 5 250K Plus (beide im Test), konnten vorwiegend durch ein attraktives Preisniveau der Arrow-Lake-Generation wieder für etwas Aufschwung sorgen. Nun aber scheint Intel den Preis dieser Modelle angehoben zu haben. Auch der Core Ultra 5 250KF Plus ohne integrierte Grafikeinheit ist davon betroffen.

Die offizielle Preisempfehlung lag bisher für den Core Ultra 7 270K Plus bei 299 US-Dollar und der Core Ultra 5 250K Plus sollte 199 US-Dollar kosten. Im deutschen Handel war erstgenanntes Modell für genau 300 Euro zu bekommen, während das kleinere Modell meist bei etwa 220 Euro lag.

In der eigenen Produktdatenbank nennt Intel nun 339 bis 349 US-Dollar für den Core Ultra 7 270K Plus und 219 bis 229 US-Dollar für den Core Ultra 5 250K Plus. Auch der Core Ultra 5 250KF Plus wird von 184 US-Dollar auf 204 bis 214 US-Dollar um etwa 18 % teurer.

Technische Spezifikationen der Core-Ultra-200S-Plus-Serie
Modell Kerne Basis/Boost-Takt (P-Kerne)Basis/Boost-Takt (E-Kerne)Smart CacheBase-PowerTurbo-PowerArbeitsspeicherPreis
Core Ultra 9 285K 8P + 16E 3,7 / 5,7 GHz3,2 / 4,6 GHz36 MB125 W250 WDDR5-6400ab 510 Euro
Core Ultra 7 270K Plus 8P + 16E 3,7 / 5,5 GHz3,2 / 4,7 GHz36 MB125 W250 WDDR5-7200ab 300 Euro
Core Ultra 7 265K 8P + 12E 3,9 / 5,5 GHz3,3 / 4,6 GHz30 MB125 W250 WDDR5-6400ab 275 Euro
Core Ultra 5 250K Plus 6P + 12E 4,2 / 5,3 GHz3,5 / 4,7 GHz30 MB125 W159 WDDR5-7200ab 212 Euro
Core Ultra 5 245K 6P + 8E
 4,2 / 5,2 GHz3,6 / 4,6 GHz24 MB125 W159 WDDR5-6400ab 170 Euro
Intel Core Ultra 200S Plus

Zu den Gründen haben wir bei Intel um eine Stellungnahme gebeten. Allerdings dürfte offensichtlich sein, dass Intel hier mit gestiegenen Kosten argumentieren wird.

Seit Ende Juni wurden die beiden Modelle der Core-Ultra-200S-Plus-Serie im Handel bereits etwas teurer, allerdings könnte dies auch mit günstigen Black-Friday-Angeboten zusammenhängen. Noch heute liegen die Preise etwas unter dem Niveau des vergangenen Monats.

Preise und Verfügbarkeit
Intel Core Ultra 7 270K Plus
299,86 Euro 301,07 Euro Ab 299,86 EUR
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
Intel Core Ultra 7 270K Plus
Lagernd 299,86 EUR
Lagernd 299,86 EUR
Lagernd 299,86 EUR
Lagernd 301,07 EUR
Lagernd 309,00 EUR
Verfügbar 312,00 EUR
Verfügbar 317,89 EUR
Verfügbar 317,90 EUR

Preise und Verfügbarkeit
Intel Core Ultra 5 250K Plus
212,90 Euro 214,56 Euro Ab 212,90 EUR
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
Intel Core Ultra 5 250K Plus
Verfügbar 212,90 EUR
Lagernd 212,90 EUR
Lagernd 212,90 EUR
Lagernd 212,90 EUR
Lagernd 212,90 EUR
Lagernd 214,04 EUR
Lagernd 214,56 EUR
Lagernd 216,90 EUR

Quellen und weitere Links

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