Werbung

Bisher fahren AMD und Intel im Hinblick auf die heterogenen Systemstrukturen unterschiedliche Ansätze. Um die Effizienz der Prozessoren weiter steigern zu können, führte Intel das Performance-Hybrid-Design ein, bei dem Efficiency- und Performance-Kerne kombiniert betrieben werden.

Die von Intel eingesetzten Performance-Kerne (P-Kerne) und Efficiency-Kerne (E-Kerne) verfolgen zwar das gleiche Ziel – die Ausführung derselben x86-Befehle –, unterscheiden sich jedoch grundlegend in ihrer Mikroarchitektur und ihrer Optimierung. Beide Kernarten sind vollständig kompatibel zur x86-Architektur und können dieselben Programme ausführen. Während beide Kerntypen die grundlegenden x86-Erweiterungen beherrschen, unterstützen Performance-Kerne je nach Prozessorgeneration zusätzliche Instruktionssätze oder Hardwarefunktionen, die auf den Efficiency-Kernen nicht verfügbar sind. Aus diesem Grund orientiert sich Intel bei gemeinsam genutzten Funktionen stets am kleinsten gemeinsamen Nenner beider Kernarten, damit Software unabhängig vom aktuell verwendeten Kern korrekt ausgeführt werden kann.

Intel verwendet die Hybrid-Designs nur bei den Core-Prozessoren wie den aktuellen Core-Ultra-200S-Modellen (Test). Bei den Xeon-Prozessoren trennt man dies in die P-Modelle nur mit Performance-Kernen (zum Beispiel Diamond Rapids) und E-Modelle nur mit Efficiency-Kernen (zum Beispiel Clearwater Forest) auf. Die Trennung wird wohl auch aufgrund der unterschiedlichen Hardwarefunktionen der Kerntypen vollzogen.

Bei AMD hingegen führte die Dense-Versionen der Zen-Kerne ein. Diese sind voll ISA-kompatibel zu den "normalen" Kernen. In den Hardwarefunktionen gibt es keinerlei Unterschiede. Durch eine Reduzierung der Caches sowie Optimierungen in der Fertigung kann AMD doppelt so viele Kerne auf dem CCD unterbringen.

Auch AMD trennt bei seinen Epyc-Prozessoren nach Modellen mit Zen und Zen Dense. Bei den Notebook-Prozessoren kommen die beiden Kerntypen aber auch gemeinsam zum Einsatz.

Linux-Kernel-Patch benennt "Low Power"-Kerne

Die Kollegen von Phoronix verweisen auf ein Begleitschreiben zu einem Linux-Kernel-Patch:

This series extends the x86 topology cpu_type classification to support a Low Power core type, in addition to the existing Performance and Efficiency types. AMD heterogeneous parts report the core type via CPUID Fn0x80000026 EBX[31:28] (Extended CPU Topology, Core Type). Value 2 identifies a low-power core designed for minimal power consumption during background or idle workloads. Distinguishing it from a regular efficiency core matters for: - user space exposure via /sys/kernel/debug/x86/topo/cpus/*, which today reports cpu_type "unknown" for low-power cores - amd_get_boost_ratio_numerator(): on every X86_FEATURE_AMD_HTR_CORES-capable AMD/Hygon part, low-power cores must scale by amd_get_highest_perf() rather than the fixed CPPC_HIGHEST_PERF_PERFORMANCE ceiling, matching the existing efficiency-core path - Vishal Badole, Ingenieur bei AMD

Eine neue Patch-Serie für den Linux-Kernel führt einen zusätzlichen CPU-Kerntyp für heterogene Prozessoren von AMD ein. Während der Linux-Kernel im x86-Topologie-Code bislang bereits zwischen Performance- und Efficiency-Kernen unterscheiden konnte, wird diese Einteilung künftig um einen dritten Typ erweitert: sogenannte Low-Power-Kerne.

Die bislang verfügbaren Informationen liefern nur wenige Details zu diesem neuen Kerntyp. Im Unterschied zu den bereits bekannten Efficiency-Kernen, die AMD intern auch als "Dense Cores" bezeichnet, sollen Low-Power-Kerne in erster Linie für einen möglichst geringen Energieverbrauch ausgelegt sein. Ihr vorgesehener Einsatzbereich umfasst insbesondere Hintergrundaufgaben sowie Workloads während geringer Systemauslastung oder im Leerlauf.

Die Änderungen am Linux-Kernel selbst fallen vergleichsweise gering aus. Der Patch ergänzt lediglich die Unterstützung für den neuen Kerntyp innerhalb der x86-Topologieverwaltung. Hierzu wird die Information aus der von AMD bereitgestellten erweiterten CPU-Topologie übernommen und über die bestehende Infrastruktur des Linux-Kernels korrekt an das Betriebssystem weitergereicht. An der eigentlichen Funktionsweise des Schedulers oder der Prozessverwaltung nimmt der Patch keine Änderungen vor.

Womöglich wird AMD auf der Hausmesse Advancing AI 2026 vom 23. bis 26. Juli Details zu den Low-Power-Kernen auf Basis der Zen-6-Architektur veröffentlichen.