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Die x86 Ecosystem Advisory Group hat mittels AI Compute Extensions (ACE) einen eigenen KI-Befehlssatz spezifiziert, der für zukünftige x86-Prozessoren dedizierte Beschleuniger für Matrix-Multiplikationen vorsieht und dort genutzt werden soll. ARM hat mit den Scalable Matrix Extensions (SME2) bereits das Gegenstück für die ARM-Architektur eingeführt. Dabei verwendet werden die Scalable Vector Extensions (SVE2).

Im Mittelpunkt der ACE stehen die effiziente Verarbeitung von Matrixoperationen sowie der Umgang mit stark reduzierten numerischen Datenformaten wie FP8, FP6, FP4, BF16 und INT8. Dadurch sollen insbesondere Inferenz- und Trainingsworkloads mit hoher Rechendichte und geringerer Speicherplatznutzung unterstützt werden.

Eine zentrale Funktion von ACE ist die Einführung eines Tile-basierten Rechenmodells. Dabei werden Daten in sogenannte Tile-Register geladen und dort für Matrixmultiplikationen und Outer-Product-Operationen verarbeitet. Diese Tile-Architektur ist eng mit bestehenden AVX- und AMX-Mechanismen integriert und erlaubt eine Kombination aus hochparalleler Vektorverarbeitung und spezialisierten Matrixeinheiten. Ergänzend dazu existieren Block-Scale-Register, die eine flexible Skalierung der numerischen Werte innerhalb von Matrixoperationen ermöglichen.

Ein weiterer wesentlicher Funktionsbereich sind umfangreiche Konvertierungen der Datenformate. ACE unterstützt native Konvertierungen zwischen klassischen Formaten wie FP32 in die weniger genauen Datenformate wie FP8, FP4 und FP6 sowie zwischen den verschiedenen OCP-Microscaling-Formaten MX FP8 und MX INT8. Diese Konvertierungen sind hardwarebeschleunigt und berücksichtigen unterschiedliche Rundungsmodi wie Round-to-Even, Round-to-Odd oder stochastische Rundung, um eine numerische Genauigkeit und Trainingsstabilität in den KI-Workloads zu verbessern.

Darüber hinaus definiert ACE eine Reihe von Tile-Management- und Datenbewegungsinstruktionen, etwa zum Initialisieren, Konfigurieren, Laden und Freigeben von Tile-State oder zum Verschieben und Konvertieren von Daten zwischen AVX- und Tile-Registern. Ergänzt wird dies durch spezialisierte Outer-Product- und Matrixmultiplikationsinstruktionen, die direkt auf die Tile-Strukturen arbeiten und auf hohe Durchsatzraten für KI-Kernoperationen ausgelegt sind.

Die Spezifikationen für ACE in der Version 1.15 können direkt auf der Webseite der x86 Ecosystem Advisory Group als PDF heruntergeladen werden. Nach aktuellem Kenntnisstand ist mit x86-Prozessoren, die ACE-kompatibel sind, frühestens im Jahr 2028 zu rechnen. Für die Zen-7-Architektur nannte AMD zuletzt neue Matrix-Engines als Funktionsumfang. Diese dürften zum ACE-Befehlssatz kompatibel sein.