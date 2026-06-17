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Dass AMDs Zen-6-Architektur in ein paar Monaten debütieren wird, das ist bereits bekannt. Neben Intels Nova-Lake-S- werden auch die Ryzen-Prozessoren für den Sockel AM5 mit der Zen-6-Architektur heiß erwartet und werden im kommenden Jahr gegeneinander antreten. Bisher blieben Informationen über neue Ryzen-Threadripper-(Pro)-Prozessoren aus, doch gestern Nachmittag postete X-Nutzer InstlatX64 erste Gerüchte über die großen Ryzen-Rechenknechte. Neben der Zen-6-Architektur wird AMD offenbar auf einen neuen Sockel setzen.

Geht es nach den Informationen von InstLatX64, wird AMD den TR5-Sockel für die Ryzen-Threadripper-(Pro)-Prozessoren der 7000- und 9000-Serie in Rente schicken und stattdessen auf den neuen Sockel TR6 setzen, doch über wie viele Kontaktpins der neue Sockel TR6 bieten wird, ist bisher nicht klar. Der TR5 kam auf 4.844 Pins. Warum überhaupt ein neuer Sockel? Der Grund liegt an der PCIe-6.0-Schnittstelle, die die neuen Ryzen-Threadripper-Prozessoren in bisher unbekannter Lane-Anzahl mitbringen sollen. Der Datendurchsatz würde sich jedenfalls pro Lane verdoppeln, wenn die Gegenstelle (Erweiterungskarten, SSDs und Co.) ebenso PCIe 6.0 unterstützt. Der Codename für die CPUs lautet Mustang Peak.

Die Grafik zeigt für die Zen-6-Architektur korrekt auf, dass pro CCD im Maximum 12 Kerne stecken, wobei der L3-Cache pro CCD bei 48 MB liegt. Nebenbei gibt die Grafik an, dass die X3D-CPUs mit Zen 6 für den Sockel AM5 (Olympic Ridge-X) in Summe pro CCD über einen 144 MB großen L3-Cache verfügen sollen. Abzüglich der 48 MB kommen dort also 96 MB oben drauf. Aber zurück zu Ryzen Threadripper. Dass im Maximum mindestens 96 Zen-6-Kerne im größten Modell erwartet werden können, sollte außer Frage stehen. Doch dadurch, dass es nun 12 anstatt acht Kerne pro CCD sind, könnte die Gesamt-Kernanzahl mit ebenfalls 12 CCDs auf 144 Stück anwachsen. Wenn weiterhin SMT unterstützt wird, kommt man am Ende bei 288 Threads heraus.

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Zen 6 wird generell im N2P-Fertigungsverfahren in 2 nm hergestellt. Dies gilt demnach sowohl für die Epyc-Reihe, für die AM5-SKUs und dann eben auch für die Threadripper-Prozessoren. Laut den Kollegen von wccftech.com sieht der Zeitplan wie folgt aus: Zuerst wird AMD mit Venice die Epyc-Prozessoren für das Server-Segment bedienen. Wohl eher ab 2027 sollen dann die Desktop-Modelle für den Sockel AM5 folgen, wobei noch unklar ist, ob die X3D-Varianten später oder zeitgleich kommen. Und erst danach soll AMD Mustang Peak von der Leine lassen.

Eines ist jedoch bereits jetzt sicher: Das kommende Jahr wird wieder sehr spannend, was das Thema Prozessoren angeht. Auch Intels Nova-Lake-S-Plattform mit dem neuen Sockel LGA1954 sieht mehr als interessant aus.