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Vor rund zehn Jahren führte AMD bei seinen High-End-Prozessoren eine zusätzliche Sicherheitsfunktion ein, die Systeme vor sogenannten Cold-Boot-Angriffen und weiteren physischen Angriffsszenarien schützen sollte. Ziel dieser Maßnahmen ist es, das Auslesen sensibler Daten aus angeschlossenen Speicherbausteinen zu verhindern. Die Technik trägt die Bezeichnung Transparent Secure Memory Encryption (TSME) und verschlüsselt den gesamten Inhalt des Arbeitsspeichers. Dadurch werden die dort abgelegten Daten für Angreifer, die physischen Zugriff auf das System besitzen, unbrauchbar.

Im Laufe der Zeit hielt TSME auch Einzug in günstigere Prozessorserien von AMD. Dazu zählten unter anderem die regulären Consumer-Varianten der Ryzen-Prozessoren, die preislich unterhalb der jeweiligen Pro-Modelle angesiedelt sind.

Wie inzwischen bekannt wurde (via Ars Technica), hat AMD die Unterstützung für TSME bei den nicht Pro-Modellen offenbar ohne Ankündigung eingestellt. Hinweise auf diese Änderung gab es weder in der öffentlichen Kommunikation noch in den technischen Unterlagen der Prozessoren. Unter Windows lässt sich das Fehlen der Funktion nach aktuellem Kenntnisstand nicht ohne Weiteres erkennen. Unter Linux ist der Nachweis zwar möglich, setzt jedoch einen vergleichsweise hohen technischen Aufwand und entsprechende Fachkenntnisse voraus.

Die Feststellung des fehlenden TSME begann bereits im April. Laut Ars Technica arbeitet Ben Kilpatrick mit einem System mit Ryzen 7 9700X auf einem Mainboard von MSI und aktivierter Host Security ID (HSI), welche die Überprüfung der Sicherheitskonfigurationen der Firm- und Hardware ermöglicht. Im System war TSME im BIOS aktiviert und wurde vom HSI auch als "encrypted" erkannt. Dennoch wird TSME als "encrypted RAM: not supported" angezeigt.

Daraufhin ist Kilpatrick mit MSI in Kontakt getreten. Sowohl MSI als auch Gigabyte haben ihm gegenüber bestätigt, dass Systeme mit einem BIOS auf Basis der AGESA (AMD Generic Encapsulated Software Architecture) 1.2.7.0 und älter im Zusammenspiel mit einem Ryzen-Prozessor TSME weiterhin unterstützen. AGESA-Versionen neuer als 1.2.7.0 unterstützen TSME hingegen dann nicht mehr. Wer eine Ryzen-Pro-CPU einsetzt, kann TSME, egal mit welcher AGESA-Version, weiterhin nutzen.

Die Frage war nun, ob es sich um ein Versehen oder einen Bug handelt. Also ist Kilpatrick mit AMD in Kontakt getreten. Zunächst wurde hier vermutet, dass es sich um einen Fehler im BIOS handelt. Nach sechs Wochen hat Kilpatrick wieder mit MSI Kontakt aufgenommen und hier wurde ihm bestätigt, dass bei den Ryzen-Prozessoren "tsme_status = 0" und bei den Ryzen-Pro-Proessoren "tsme_status = 1" gesetzt wird.

Demnach handelt es sich um eine bewusste Entscheidung seitens AMD, TSME bei den Ryzen-Prozessoren zu deaktivieren und bei den Ryzen-Pro-Modellen aktiviert zu lassen.

Es gibt unserer Kenntnis nach keine Hinweise darauf, dass AMD die Verfügbarkeit von Transparent Secure Memory Encryption (TSME) in Consumer-Prozessoren jemals aktiv beworben oder als offizielles Ausstattungsmerkmal hervorgehoben hat. Seit Jahren kennen wir im Rahmen der Produktpräsentationen nur die Aussagen zur verwandten Speicher-Sicherheitsfunktion Secure Memory Encryption (SME) und dass diese ausschließlich den Pro- und Epyc-Prozessoren vorbehalten ist. SME wird durch das Betriebssystem verwaltet, nutzt einen einzelnen Verschlüsselungsschlüssel und ermöglicht es dem Betriebssystem, ausgewählte Speicherseiten gezielt zu verschlüsseln.

TSME verfolgt hingegen einen anderen Ansatz. Die Funktion wird durch die Firmware gesteuert und verschlüsselt den gesamten Arbeitsspeicher, ohne dass eine Beteiligung des Betriebssystems erforderlich ist. Ist die Option im BIOS aktiviert, arbeitet sie im Hintergrund und schützt den Speicherinhalt unter anderem vor physischen Angriffen wie Cold-Boot-Exploits, dem Ausspähen der DRAM-Schnittstelle oder dem unbefugten Entfernen von Speichermodulen.

Die Tatsache, dass TSME über mehrere Jahre hinweg auch auf den Ryzen-Prozessoren funktionierte, hat bei zahlreichen Nutzern die Erwartung entstehen lassen, dass die Funktion zum üblichen Leistungsumfang gehört. Entsprechend kritisch wird die offenbar stillschweigend erfolgte Entfernung der Unterstützung aufgenommen. Dass AMD die Änderung weder offiziell kommuniziert noch näher erläutert hat, sorgt bei einigen Anwendern für Unverständnis.